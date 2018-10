Mirela Vaida este in culmea fericirii dupa ce a dat marea veste ca este insarcinata pentru a treia oara. Frumoasa prezentatoare poarta in pantece un baietel care va veni pe lume in primavara lui 2019. Decizia de a mai face un copil la o diferența relativ mica fața de ceilalți doi a venit in urma unei discuții cu soțul ei, pe care l-a supus unui test. Mirela l-a lasat pe Alexandru sa se ocupe indeaproape de cei doi copii, in perioada in care ea a repetat intens pentru musicalul „Mamma Mia” și, in paralel, a mers la jobul ei de la televiziune. Citește și: Mirela Vaida, noi detalii despre sarcina:…