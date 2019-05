Stiri pe aceeasi tema

- Mirela Vaida a devenit mama pentru a treia oara la inceputul lunii aprilie. Vedeta TV ne-a povestit cum se imparte intre cei trei copii, dar și cum și-a revenit dupa naștere. "Cu trei copii e la fel de greu ca și cu doi, doar ca se mai adauga unul. Al treilea inca doarme și mananca, e silențios, unde-l…

- Iulia Albu și-a anunțat fanii de pe Facebook ca i-a facut cocoșului ei pagina de Instagram. De-a lungul anilor, Iulia Albu a atras atenția asupra sa și pentru apariția sa la diverse evenimente mondene și emisiuni de televiziune alaturi de un cocoș, pasarea ei de companie. Acum, pe Facebook, fashion-editorul…

- Kirk Douglas inca se bucura de ieșirile in aer liber, chiar daca se deplaseaza intr-un carucior. De aceasta data, actorul a fost fotografiat odihnindu-se intr-un cort, imaginile fiind postate de nepotul sau, Cameron Douglas, pe rețelele de socializare. Celebrul star de la Hollywood, in varsta de 102…

- Pietonalul atrage numerosi ieseni in special in weekend-uri. Copiii vin sa se dea cu trotinetele si tricicletele, adolescentii se avanta pe bicicletele sport, tinerii ii asculta pe muzicanti, iar varstnicii privesc lumea de pe banci. Va aratam imagini ale bulevardului Stefan cel Mare pe toata lungimea,…

- Diana Simion fosta soție a prezentatorului de televiziune Razvan Simion, arata extraordinar de bine. Aceasta a primit numeroase complimente pentru felul in care arata. Fosta partenera de viața a "matinalului" de la Antena 1 a postat o fotografie cu ea pe o reșea de socializare. Imbracata lejer, in blugi…

- Gabi Tamaș a postat o imagine pe contul sau de Instagram, dupa derby-ul de luni dintre Hapoel Haifa și Maccabi Haifa, scor 0-0, unde e infațișat stand in fața unui adversar, iar acesta din urma se afla in genunchi in fața sa. Cum a ratat Gabriel Tamas cel mai important transfer din cariera…

- Betty Stoian este o mamica tanara, dar extrem de devotata! Chiar daca de-abia a implinit varsta majoratului, frumoasa vedeta are mare grija de fiul sau, Matthias Ștefan și nu il scapa din priviri nicio secunda.

- Adela Popescu le-a facut fanilor sai cea mai mare bucurie! In urma cu doar cateva momente, vedeta a postat pe contul ei de Instagram prima fotografie cu ea și cei doi baieți pe care ii are cu Radu Valcan, Alexandru și micuțul Andrei.