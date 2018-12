Mirela Vaida își amintește de Crăciunul copilăriei: „Săream gardul unde erau porțile încuiate” Mirela Vaida a vorbit despre una dintre cele mai frumoase perioade ale anului, perioada Sarbatorilor de iarna. Indragita prezentatoare TV și-a amintit cum era Craciunul in copilaria sa și a povestit ce tradiții urma cu sfințenie. Mirela Vaida este o mare cunoscatoare și iubitoare a tradițiilor de sarbatori și se gandește cu bucurie și nostalgie la Craciunul copilariei, petrecut la țara: „Mergeam cu colindatul și ne pregateam de urat, așa cum e tradiția in Moldova. Ne luam traistuțele și cantam la toate ușile din sat, saream și gardul unde erau porțile incuiate. Cu nasurile și cu obrajii roșii… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

