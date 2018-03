Stiri pe aceeasi tema

- Mirela Vaida a avut o surpriza de proportii astazi! Emilia si Nicolae i-au facut o vizita prezentatoarei TV, iar acest lucru a bucurat-o enorm, dar, in acelasi timp, a fost invitata si la unul dintre cele mai frumoase evenimente din viata lor.

- Carmen Bruma n-a facut niciodata nunta și nici nu a fost mireasa oficial. Motivul pentru care nu iși dorește așa ceva a fost explicat chiar de ea. Carmen Bruma formeaza o familie cu prezentatorul de televiziune Mircea Badea , insa cei doi nu au ajuns la altar, iar ea nu a imbracat niciodata rochia de…

- Invitat la emisiunea "Xtra Night Show", Calin Gemabasu a raspus acuzatiilor aduse de Alexandru Codrea, fostul patron al unui localul din Bucuresti . Potrivit lui Codlea, Calin a organizat nunta la el in local si nu si-a platit consumatia facuta.

- Timpul se scurge repede spre cea mai asteptata nunta de la Casa Regala. Printul Harry si Meghan Markle sunt foarte fericiti impreuna si fac ultimele pregatiri pentru grandiosul eveniment.

- Printul Harry si Meghan Markle si-ar fi dublat bugetul de nunta, asta pentru ca, potrivit zvonuri, rochia de mireasa a actritei va costa cateva de mii de lire sterline. In plus, luna de miere va fi pe cheltuiala viitoarei sotii.

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, are programata joi, o intalnire cu presedintele Serbiei, Aleksandar Vucic, care va face o vizita oficiala in Romania, la invitatia presedintelui Klaus Iohannis, informeaza news.ro.Conform unui anunt al camerei Deputatilor, Liviu Dragnea se va intalni la…

- Mirela Vaida vorbește despre casnicia cu soțul ei, Alexandru, barbatul cu care are doi copii. Prezentatoarea tv a vorbit despre cum s-au cunoscut și cum au trecut peste momentele dificile. Mirela Vaida este o mama și o soție fericita. Vedeta are o viața așa cum și-a dorit intotdeauna și a dezvaluit…

- Simpatizantii monarhiei au motive de bucurie, dupa dispariția Regelui Mihai din luna decembrie a anului trecut. Nepotul Regelui, fostul principe Nicolae, se va casatori religios in toamna cu sotia sa Alina Medforth-Mills. Anunțul a fost facut chiar de Nicolae, in publicatia franceza Point de Vue.…

- In ediția de astazi a emisiunii ”Totul pentru dragoste” cu Mirela Vaida, a venit in platou și un cunoscut mentalist, Ștefan Simion, care a suferit enorm din dragoste, dupa ce a aflat ca femeia pe care o iubea avea o relație cu cel mai bun prieten al lui. A fost inselat de iubita cu "fratele"…

- Fostul principe Nicolae și soția sa, Alina Binder vor sa se casatoreasca și in fața lui Dumnezeu, dupa ce au spus un „Da” hotarat in fața ofițerului starii civile, in urma cu cateva luni. Cei doi au stabilit deja data marelui eveniment. Dupa cununia civila, care a avut loc in octombrie anul trecut,…

- Școlile din București și din mai multe județe raman inchise, unele chiar pana luni, iar susținerea probelor de evaluare a competențelor lingvistice și/sau digitale a fost amanata și ea. Apelurile la Ambulanța curg, peste 120 de trenuri au fost anulate doar din București, iar in satele izolate la pacienți…

- Presa a inceput sa vuiasca deja despre o noua nunta, deși a divorțat recent. Frumoasa blonda din Targu Jiu a declarat, de curand, ca este foarte posibil sa-l fi gasit pe barbatul ideal. Maria Constantin a fost prezenta la Targul Mireselor din București, unde a imbracat o superba rochie…

- Și-au unit destinele sun Poarta Sarutului de Dragobete. Doi inspectori fiscali din București au ales sa spuna ” Da” sub monumentul iubirii de la Targu Jiu. Tinerii au fost declarați soț și soție de catre primarul Municipiului Targu Jiu, Marcel Romanescu. Alina și Gabriel Marin sunt din București și…

- In noaptea de duminica spre luni, in centrele de asistenta sociala din Bucuresti au fost cazate 529 persoane fara adapost, unele fiind aduse de la spitalele din Capitala, iar altele identificate de politistii locali.

- Se pregatește Maria Constantin de nunta? Prezenta la Targul Mireselor, artista a dat chiar ea raspunsul. Imbracata intr-o superba rochie de mireasa, Maria Constantin parea sa radieze, iar frumoasa blonda nu a fost deloc reținuta in ceea ce privește apropouri la o posibila relație.

- Marinica Namol a decis sa rupa tacerea și sa dezvaluie tot adevarul despre episodul din noaptea nunții. Barbatul susține ca nu este el in toate imaginile, ci doar in unele, iar restul sunt trucate. Acesta mai susține ca mireasa a fost amanta lui. „Nu sunt eu in acele imagini. Sunt eu, dar pot fi trucate.…

- Mihaela si Constantin, fosti concurenti la "Mireasa pentru fiul meu", traiesc din nou o frumoasa poveste de dragoste. S-au impacat si par sa fie foarte fericiti imareuna, motiv pentru care, recent, a aparut o fotografie cu un inel.

- Mirela Vaida, una dintre cele mai indragite vedete de la Antena 1, a dezvaluit recent rețeta ei de succes, chiar daca nu este posesoarea unor forme perfecte, dupa care tanjesc majoritatea femeilor. Prezentatoarea emisiunii “Totul pentru dragoste”, care va incepe pe 26 februarie la Antena 1, a reușit…

- Orice femeie viseaza de mica la ziua nuntii: de la rochie si aranjamente florale, pana la modul in care va reusi sa fie in centrul atentiei. Dar ce te faci cand una dintre domnisoarele de onoare te eclipseaza?!

- Tanarul de 22 de ani, cunoscut ca și consummator de droguri, care aseara și-a injunghiat mortal unchiul a fost internat in Spitalul de Psihiatrie de la Sapoca. Medicii de aici il vor supune unor teste și analize pentru a afla, pe de-o parte, daca aseara, cand și-a ucis unchiul, era sau nu drogat, iar…

- Daca este un atac terorist in Afghanistan, degetul arata spre Pakistan. Cand este un atac in India, degetul arata din nou spre Pakistan. Ce se intampla cand este un atac in Pakistan? Pe acestea cine le face? Invitația la reflecție e adresata de trimisul Islamabadului la Bucuresti, ambasadorul Safdar…

- "Mi-a transmis (ministrul ungar de Externe - n.r.) invitatia premierului Orban, in calitate de presedinte de partid, sa ne vedem ca presedinti de partide si i-am spus ca o sa-i transmit azi, maine, care ar fi cateva date posibile, sa aprofundam temele de discutie", a declarat Dragnea, la Parlament,…

- Gwyneth Paltrow se simte din nou ca la 21 de ani, de cand isi planuieste nunta cu logodnicul ei Brad Falchuk, potrivit contactmusic.com. Intr-un interviu recent, actrita a spus ca abia asteapta sa se casatoreasca si ca este incantata de organizarea marelui eveniment. „Sunt extrem de incantata de absolut…

- Dr Mihaela Andreescu (foto), șefa Secției de Hematologie a Spitalului Colentina din București, alaturi de mai mulți medici sufletiști, au luptat sa salveze viața unui tanar bolnav de leucemie pe care niciun chirurg „de la stat” nu voia sa-l opereze pe creier. Și au reușit. Acestei povești, despre viața…

- O femeie care urma sa se casatoreasca peste 10 zile, a recurs la un gest șocant din cauza fostului iubit care o șantaja: s-a filmat înghițind otrava. Tânara pe nume Nisha Devidas, din Rohini, India, a decis sa-și puna capat zilelor dupa ce a început sa fie santajata de unul…

- Greu de crezut ca raspunsul este NU. Asa ca am pregatit cel mai complet ghid care sa te ajute sa-ti implinesti visul: acela de a arata PERFECT in rochia de mireasa. Nu conteaza ce silueta ai, cu siguranta se va gasi una perfecta pentru tine, din multitudinea de modele de rochii de mireasa care exista…

- Revine sau nu Mirela Vaida in televiziune? Indragita prezentatoare de reality-show-uri matrimoniale a vrut sa se știe chiar de la ea. Așa ca, probabil pentru aș lamuri fanii, vedeta a postat un mesaj in legatura cu revenirea ei in televiziune. Prezentatoarea nu are doar o cariera de succes, ci și o…

- Mirela Boureanu Vaida a preluat emisiunea ”Acces Direct” in calitate de moderatoare atunci cand Simona Gherghe a nascut și a intrat in concediu. Acum ca micuța Ana Georgia a implinit 8 luni, Simona a revenit la emisiunea ei, așa ca toata lumea se intreba ce se va intampla cu Mirela. Dupa ce presa mondena…

- Pasager intr-o cursa Tarom, fara puls și care se sufoca, salvat de ministrul Florian Bodog. Barbatul in varsta de aproximativ 42 de ani a facut o criza similara celei de epilepsie. Cursa Oradea- București a decolat la ora 19.20, de pe aeroportul din Oradea. La scurt timp de la decolare, cand inca semnalul…

- Cele mai frumoase rochii de mireasa couture, prezentate la Paris! Nunta se apropie si iti doresti o rochie de mireasa cu totul speciala? Ce ai zice de un model Haute Couture al unei mari case de moda? La Paris au fost prezentate cele mai noi colectii de rochii de mireasa Couture create de designerii…

- Nunta este cel mai important eveniment din viata unei femei, prin urmare rochia de mireasa ar trebui aleasa cu grija. Dincolo de preferintele fiecareia, se cuvine sa adaptam rochia dupa ultimele tendinte.

- Fosta prezentatoare de la Acces direct, Mirela Vaida, va avea in scurt timp o noua emisiune la Antena 1, cel mai probabil in intervalul orar 14.00 – 16.00. Indragita prezentatoare a infirmat zvonurile potrivit carora ar urma sa fie gazda show-ului Mireasa pentru fiul meu și a oferit cateva detalii despre…

- Alina Puscas face a doua nunta! Da, ati auzit bine! Cunoscuta vedeta joaca un rol intr-un film nou, acolo unde se casatoreste cu alesul inimii ei, personaj interpretat de Conrad Mericoffer.

- Indragita actrița și prezentatoare tv Alina Pușcaș imbraca din nou rochia de mireasa și face o nunta cu mare fast, de data aceasta in cadrul celui mai așteptat serial, ”Fructul Oprit”, care are marea premiera, luni, de la ora 20.00, la Antena 1.

- Dupa ce s-a aflat ca Mirela Vaida va reveni la Antena 1 cu o emisiune de succes, vedeta a primit o multime de felicitari si intrebari. Cum numarul mesajelor era prea mare, prezentatoarea TV a facut public un anunt prin care a negat faptul ca reality-show-ul matrimonial "Mireasa pentru fiul meu" va incepe…

- Bucurie uriasa pentru fanii de la MPFM! Celebrul reality-show matrimonial va incepe in curand sa fie difuzat pe Antena 1, iar Mirela Vaida va fi cea care va prezenta si cea care le va da cele mai interesante si utile sfaturi concurentilor care vor veni in casa dragostei ca sa isi intalneasca jumatatea.…

- Vineri, 12 ianuarie 2018, de la ora 19:00, in Sala Mare, va asteptam la premiera spectacolului Mireasa de imprumut de A. Lindgren, in regia lui Razvan Popa – actor si regizor roman, angajat al Teatrului National din Bucuresti.

- Heather și Dave s-au cunoscut acum doi ani, la un curs de dans modern. Din acel moment au devenit inseparabili. In decembrie 2016, ea a aflat ca are cancer la san. Forma galopanta. La finele anului trecut, pe cand ea se gasea in spital, Dave a cerut-o in casatorie. Ceremonia a avut loc acolo, printre…

- Dupa miezul noptii, jandarmii montani din cadrul Detasamentului Sinaia au fost solicitati pentru a recupera si salva patru turisti care, de aproximativ patru ore, erau blocati cu autoturismul in zapada, pe drumul ce leaga cota 1.400 de Schitul Sfanta Ana, potrivit Jandarmeriei Prahova. "Erau…

- Un american care a venit in vizita in Romania, la București, in perioada 30 iunie – 5 iulie 1981 a fotografiat un cuplu de romani care se casatorea la Biserica Stavropoleos. Acum, barbatul ii cauta ca sa le dea pozele de nunta inapoi!

- Trecut de la rutiera la mascați, Godina a publicat invitația de nunta pe Facebook, rețeaua de socializare care i-a adus notorietatea. Invitatia nu putea fi decat una plina de umor, in stilul sau caracteristic. Elementul surpiza este insa, identitatea nasului de cununie, nimeni altul decat…

- Cel mai celebru politist din Romania, Maria Godina si a cerut iubita in casatorie si anul viitor, au programat nunta. Invitatia la nunta lui Marian Godina este una extrem de originala si are legaturain mare parte cu locul de munca a acestuia. "Iubita mea mi a spus ca isi doreste niste invitatii de nunta…

- Pe 24 decembrie 1989, noua putere instaurata la București decide uciderea cuplului Nicolae și Elena Ceaușescu. Conform istoricului Alex Mihai Stoenescu, inițiativa i-a aparținut lui Silviu Brucan, secondat de Gelu Voican Voiculescu.

- Rochia de mireasa a lui Meghan Markle, logodnica printului Harry al Marii Britanii, ar putea fi realizata de creatoarea de moda Inbal Dror, din Israel, informeaza femalefirst.co.uk.Nunta printului Harry cu actrita americana Meghan Markle va avea loc pe data de 19 mai 2018.

- Emisiunea matrimoniala prezentata in trecut de Mirela Boureanu Vaida, Gabriela Cristea, Andreea Mantea si Paula Chirila, va reveni pe post. In urma insistentelor telespectatorilor, emisiunea urmeaza sa revina pe post din luna februarie. Echipa a semnat deja contractul, iar printre cei care vor lucra…

- Catalina, fosta concurenta la "Mireasa pentru fiul meu", si-a gasit linistea dupa divortul de Nicolae. Tanara a stat o perioada singura, dar acum a decis sa isi refaca viata alaturi de un tanar care seamana foarte bine cu fostul sot.