- Mirela Vaida se bucura de momentele petrecute cu familia in vacanta din Austria. Aerul curat, peisajele incredibile, zapada alba si dragostea familiei sunt tot ceea ce vedeta are nevoie pentru a se relaxa.

- Dupa un an incarcat, prezentatoarea de televiziune Corina Danila și-a luat o binemeritata vacanța și a plecat sa se reculeaga departe de țara. Corina Danila, care a slabit considerabil in ultima perioada de timp , este cunoscuta publicului din Romania atat in caliutate de actrița, cat și de prezentatoarea…

- O familie din Orhei și-a compensat 40% din bani, pentru un serviciu turistic prestat neconform de catre o agenție de turism, susține Agenția pentru Protecția Consumatorului și Protecția Pieței. Familia a procurat o foaie turistica pentru un sejur in Turcia. Ajunși la fața locului, aceștia și-au dat…

- Mirela Vaida a avut parte de senzatii tari la inceput de an, urcand pana la 2.000 de metri altitudine! Prezentatoarea TV a urcat la altitudinea respectiva si cu fiica ei, Mirela Vaida realizand un clip amuzant pe care l-a publicat pe contul ei de Instagram.

- Mirela Vaida a parasit Romania și a plecat in vacanța. Dupa ce și-a terminat munca la "Acces Direct", acolo unde va reveni din ianuarie Simona Gherghe, vedeta a decis sa profite de vacanța și sa plece departe de țara.

- La finalul editiei din ieri seara de la "Acces Direct", Mirela Vaida a anuntat ca e ultima emisiune moderata de ea in acest format. Prezentatoarea TV a mai spus ca din ianuarie va reveni Simona Gherghe in platoul de televiziune pe care l-a parasit inainte sa devina mamica. La scurt timp dupa acest anunt,…

- Indragita prezentatoare, Mirela Vaida, s-a bucurat din plin de emisiunea "Acces Direct", dar a venit momentul cand trebuie sa-si ia ramas bun de la cei care au urmarit-o atatea luni! Aceasta a facut anuntul chiar la inceputul emisiunii din aceasta seara.

- Pepe si-a luat cele trei comori si a plecat departe de Bucuresti pentru a-si petrece vacanta de Revelion. La scurt timp dupa ce au ajuns la destinatia de poveste, atat artistul, cat si frumoasa lui sotie au dezvaluit cum se distreaza. Unii dintre fanii cuplului au fost atenti atat felul in care s-au…

- Mirela Vaida a avut parte de o surpriza cand a intrebat-o pe fiica ei ce ar dori sa devina atunci cand o sa fie mare. Mirela Vaida este prezentatoarea emisiunii „Acces Direct”, de la Antena 1 , pana la revenirea pe micile ecrane a Simonei Gherghe, cea care se afla in concediu postnatal. Mirela Vaida…

- Mirela Vaida a avut parte de o surpriza de proporții din partea fiicei ei atunci cand a intrebat-o ce vrea sa devina atunci cand va crește. Micuța a avut raspunsul pregatit și și-a uimit mama.

- Cel mai scump fotbalist din lume, brazilianul Neymar Junior, se distreaza de minune in vacanta de Craciun. Fotbalistul lui Paris Saint-Germain a fost protagonistul unui moment ce a devenit imediat viral pe rețelele de socializare.

- Mirela Vaida a povestit momentele magice ale copilariei sale, dar si despre familia sa de care este tare mandra. Intr-un interviu pentru Antena Stars, vedeta tv a vorbit despre viata de familie. Nu doar ca ii este dor de acele momente pe care le petrecea cu cei mici pe ulita, dar a relatat si cat de…

- Prezentatoarea emisiunii "Acces Direct", Mirela Vaida, și artistul Nicolae Voiculeț au facut un duet de senzație, in a doua zi de Craciun! Cei doi au interpretat doua melodii ale folclorului romanesc.

- Nici anul acesta Magda Palimariu nu se poate bucura de zile libere in preajma Sarbatorilor de iarna. Magda Palimariu muncește de Sarbatori, atat de Craciun, cat și de Revelion, insa nu se plange din acest punct de vedere. De cand lucreaza in televiziune, Magda Palimariu s-a acomodat cu gandul ca in…

- Prezentatoarea de televiziune Mirela Vaida a ajuns la spital cu unul dintre copiii sai. Momente mai puțin placute pentru vedeta de televiziune Mirela Boureanu Vaida. Aceasta are probleme cu unul dintre cei doi copii ai sai . Mai precis, Carla, fiica prezentatoarei de televiziune, a avut probleme de…

- Zilele speciale sunt sarbatorite cu programe speciale, astfel ca timp de cinci zile, de Craciun, Antena 1 a pregatit o multime de surprize pentru intreaga familie. Stefan Banica, Dan Negru, Mirela Vaida, Fuego, nea Marin vor fi alaturi de telespectatorii Antena 1 intr-o serie de editii speciale de Craciun.

- Mirela Vaida trece prin niste momente delicate, de cand baietelul sau, Vladimir, este bolnavior. Prezentatoarea TV a ajuns din nou la spital cu micutul, unde i s-au facut perfuzii. Mirela Vaida a avut parte de o zi agitata ieri, iar in loc de buna meritata odihna, a primit o veste trista. Dupa ce a…

- Au fost momente tensionate la "Acces Direct"! Mirela Vaida a fost nevoita sa se impuna in fata uneia dintre invitate care a inceput sa vorbeasca urat in momentul in care prin telefon a intrat o cunoscuta de-ale sale si a facut dezvaluiri care o puneau pe mama celor noua copii intr-o lumina proasta.…

- "Bomba" in lumea manelistilor! Partenera lui Florin Salam ar fi parasit caminul conjugal si a mers in bratele lui Florin al lui Vancica, primul iubit. Familia celebrului manelist e socata de decizia Roxanei Dobre.

- Prezentatoarea de televiziune Mirela Vaida a avut o reacție foarte categorica fața de crima oribila de la metrou care a avut loc la inceputul acestei saptamani. Crima de la metroul bucureștean, din urma cu cțateva zile a șocat pe toata lumea . Magdalena Șerban, o femeie in varsta de 36 de ani, a ucis-o…

- Este zi de doliu pentru intreaga țara! Mirela Vaida este foarte afectata de moartea Regelui Mihai, așa ca ține cu strictețe prima zi de doliu național. Prezentatoarea TV s-a imbracat in negru in cadrul emisiunii „Acces Direct” și a spus cateva cuvinte cu privire la Majestatea Sa Defuncta. „Este o zi…

- Prezentatoarea de televiziune Mirela Vaida a avut parte de un incident neplacut inainte de ediția de luni a emisiunii pe care o prezinta la Antena 1. Mirela Vaida, care are o familie foarte frumoasa, este una dintre prezentatoarele de succes de la postul de televiziune Antena 1. Mirela vaida, care de…

- Mirela Vaida este o femeie implinita, iar venirea pe lume a celor doi copii i-a umplut sufletul de bucurie. Prezentatoarea incearca sa le faca toate poftele copiilor sai, insa intotdeauna cu o limita pentru a-i invata ce inseamna ca totul se castiga.

- Familia inseamna multa dragoste, liniște și respect. De acest lucru ne convingem cind urmarim aparițiile publice ale tinerei familii Stratan. Pavel și Cleopatra Stratan s-au numarat printre invitații Vladei la emisiunea muzicala Sounds Goood, de la PRO TV. Aceștia au creat o atmosfera calduroasa și…

- De aproximativ patru ani, Antonia si Vicenzo Castelano se lupta pentru custodia fetitei lor, Maya. Aflata in pragul disperarii din cauza situatiei la care pana acum nu s-a gasit o rezolvare, vedeta a facut un apel disperat catre familia italianului.

- Simona Gherghe, in platoul Acces Direct de 1 Decembrie. Prezentatoarea tv, care s-a retras din lumina reflectoarelor cu puțin timp iniante de a naște, și-a surprins telespectatorii, atunci cand și-a facut apariția alaturi de colega ei, Mirela Vaida. Simona Gherghe și Mirela Vaida au aparut imbracate…

- Circulatia rutiera se desfasoara cu dificultate, joi, din cauza aglomeratiei, pe mai multe artere, intre care DN 1, DN 7, Autostrada Bucuresti-Pitesti, unde coloanele de masini se intind pe cativa kilometri. Coloane de autovehicule sunt si la aproape toate punctele de trecere a frontierei cu Ungaria,…

- Karmen profita din plin de vacanta prelungita din acest an venita odata cu Sfantul Andrei si 1 decembrie, care au picat exact inainte de weekend. Artista si-a facut inca de ieri bagajele si a mers la munte impreuna cu iubitul si toata familia sa. Distractia a inceput inca de la primele ore ale diminetii,…

- Atunci cand nu se afla la pupitrul Observatorului de la ora 19, Andreea Berecleanu se ocupa de familia sa, in special de cei doi copii. Prezentatoarea se implica foarte mult in creșterea lor si recunoaste ca face tot posibilul sa traga o linie intre acasa si serviciu. Cat de bine ii iese aflam din materialul…

- Mirela Vaida este din nou daramata de durere! La doar o zi dupa ce a condus-o pe Stela Popescu pe ultimul drum, prezentatoarea TV vorbeste cu ochii in lacrimi despre Cristina Stamate. Actrita a murit luni dimineata, lasand un gol imens in sufletele tuturor. La inceputul emisiunii „Acces Direct”, Mirela…

- Alexandru Arșinel a ingrozit pe toata lumea in biserica, la inmormantarea Stelei Popescu, cand a strigat-o disperat pe cea care i-a fost colega de scena ani de zile și o foarte buna prietena. Alexandru Arșinel a consud-o duminica pe ultimul drum pe Stela Popescu, cea alaturi de care a cunoscut cele…

- Mirela Vaida nu a putut sa-si mascheze suferinta provocata de pierderea colegelor Stela Popescu si Cristina Stamate. Prezentatoarea TV nu a trecut peste durere si a ales sa le aduca celor doua regretate actrite un ultim omagiu chiar in propria emsiune.

- Vestea mortii celebrului interlop Nikos Chatzakis a cazut ca un trasnet pentru familie si prieteni! CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, a aflat ce s-a intamplat in noaptea de marti spre miercuri cu Nikos si cum si-a gasit sfarsitul in numai cateva ore. Familia si-a pus avocatii la treaba si este hotarata…

- Un turist britanic a avut parte de o vacanța de coșmar, deși trebuia sa fie unul dintre cele mia frumoase sejururi din viața sa. Simon Parsons a mers in Insulele Capului Verde unde voia sa-și ceara iubita de nevasta, dar deznodamantul a fost unul complet neașteptat. Simon Parsons in varsta de 26 de…

- Mirela Vaida a fost profund impresionata de povestea a doi tineri infestati cu HIV si, la un moment dat, a izbucnit in lacrimi. La scurt timp, a cerut ajutorul oamenilor cu suflet in speranta ca persoanele bolnave vor primi ingrijirea adecvata. A

- Prezența discreta in showbiz, in ciuda faptului ca tatal sau este unul dintre cei mai cunoscuți barbați din domeniu, focoasa bruneta a decis ca este, totuși, cazul sa ii calce pe urme celebrului ei parinte. Așa ca, de cateva zile, a provocat o adevarata discuție in casa...

- Inainte de pregatirile pentru noul sezon, jucatoarele din circuitul WTA au vacanța și multe dintre ele au ales s-o petreaca la soare. Tot anul stau in sub razele soarelui și se bronzeaza neuniform. Aproape ca nici nu mai țin cont, face parte din rutina zilnica, sa te antrenezi și sa joci in temperaturi…

- Schi și relaxare, la doar cateva ore distanța: daca e iarna, pentru foarte mulți timișoreni indragostiți de iarna, trebuie sa fie Austria. Crestele Alpilor sunt acoperite cu zapada proaspata, imaculata, iar hotelurile sunt pregatite de oaspeți.

- Trei copii au ramas fara parinti, mama in inchisoare, tatal s-a sinucis. Rudele lui Relu Renghea, sotul fostei politite din Olt care si-a injunghiat seful, au ramas socate la auzul vestii ca acesta s-a sinucis. Nimeni nu stie de ce Relu a recurs la acest gest, nici macar parintii sau sora acestuia.…

- Va fi cu siguranta un proces de care se va vorbi si peste ani, scrie bzi.ro. In urma cu cateva luni a aparut de la Iasi o stire care a facut inconjurul lumii: o sotie disperata a dat-o in judecata pe amanta sotului sau pentru ca i-a furat barbatul. Este un proces cum rar poti sa vezi. Citeste…

- Mirela Vaida, escapada in inima Ardealului. Prezentatoarea tv a postat pe contul de sociaizare o imagine, in acre apare alaturi de colegul ei, Andrei Ștefanescu. Mirela Vaida și Andrei Ștefanescu fac parte din spectacolul aniversar al Antenei 1 Transilvania, care implinește 18 ani. Mirela Vaida, escapada…

- Mirela Vaida a parasit Bucurestiul, unde locuieste cu sotul si cei doi copii si a ajuns intr-un oras aflat la sute de kilometri distanta de familia ei. In urma cu putin timp, ea a fost surprinsa alaturi de un cantaret de la noi, iar in imaginile care au fost filmate se vede cat de bine se simte vedeta…

- Drama de nedescris in familia politistului Catalin Motoasca! Familia abia isi mai gaseste cuvinte pentru a povesti ce s-a intamplat in ultimele lui zile de viata. Nimeni nu vrea sa creada ca tanarul s-a stins din viata intr-un mod atat de crunt.

- Raluca Moianu și-a marit familia. Prezentatoarea tv i-a luat fetiței ei un hamster și a postat o imagine pe contul de socializare, pentru a-l prezenta tuturor pe noul membru. Recent, s-a spus ca vedeta tv s-ar fi impacat cu fostul soț Marius Ancuța, dupa ce divorțase in urma cu ceva timp, fiind acuzata…

- Socrul Ilincai Vandici s-a dat de gol. Tatal lui Andrei Neacșu este fericit ca fiul lui s-a casatorit cu vedeta de televiziune și a marturisit ca o iubește foarte mult. Parinții soțului Ilincai Vandici nu sunt persoane publice, insa cei doi au facut primele declarații, la nunta celor doi. Socrul Ilincai…

- Mirela Vaida are o casnicie fericita și i-a placut atat de mult sa fie mireas, incat ar mai face-o o data. Prezentatoarea emisiunii "Acces Direct" a ramas impresionata de nunta ce are sa vina in weekend și s-ar vrea din nou in ziua nunții.

- Anii trec, iar Mirela Vaida parca inflorește. Imagini cu prezentatoarea TV au fost facute publice chiar de o prietena de-ale vedetei. In urma cu 8 ani, Mirela Vaida imbracase rochia de mireasa și se bucura de una dintre cele mai fericite zile din viața ei. O fosta colega de liceu de-ale prezentatoarei…

- Denise și sotul ei, casatoriti de 32 de ani, s-au fotografiat cu doar cateva minute inainte ca iadul sa se declanșeze. Barbatul regreta ca atunci cand au inceput focurile de arma și-a liniștit soția, spunandu-i ca nu e niciun pericol. "Cu tristețe va anunț ca mi-am pierdut soția, mama…