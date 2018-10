Mirela Vaida este însărcinată. Va deveni mămică pentru a treia oară Mirela Vaida este insarcinata. Indragita prezentatoare TV va deveni mamica pentru a treia oara și este in culmea fericirii. Mirela Vaida, in varsta de 36 de ani, este insarcinata in luna a cincea și va aduce pe lume un baiețel: „Aveam deja 30 de ani, eram casatorita de trei ani cu Alexandru si ne doream copii. Numai ca, la fel ca in cazul multor familii, nu ne-a iesit planul din prima. Eu am pierdut doua sarcini si, pana nu mi-am facut toate investigatiile si nu mi-am rezolvat toate problemele, nu prea s-a legat. Si dupa aia s-a spart conducta. A venit Carla, la un an si jumatate dupa aceea a… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

