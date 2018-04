Stiri pe aceeasi tema

- Loredana Groza si Mirela Vaida s-au alaturat distributiei „Mamma Mia“, primul musical de Broadway produs 100% independent in Romania. Cantaretele au fost alese sa o interpreteze pe Donna, mama Sophiei, care a fost jucata de Meryl Streep in celebra adaptare de la Hollywood.

- Horia Brenciu, Aurelian Temisan si Cornel Ilie fac parte din distributia spectacolului "Mamma Mia! ", unul dintre cele mai indragite musicaluri din lume, care va fi produs si in Romania si va avea premiera la Sala Palatului din Bucuresti, pe 24 mai, potrivit unui comunicat remis MEDIAFAX.

- „Mamma Mia!“, musicalul care a cucerit intrega lume si care a fost urmarit de 60 de milioane de oameni din 50 de tari, va fi realizat si in Romania. Celebrele personaje care spun o frumoasa poveste despre iubire, relatii, prietenie, pe versurile melodiilor trupei ABBA, vor fi intruchipate de unii dintre…

- Indragita vedeta Antena 1, Mirela Vaida, pe care telespectatorii o vad in direct, fiecare zi, de luni pana vineri, de la ora 14.00, in cadrul emisiunii ”Totul pentru dragoste”, isi sarbatoreste, astazi, ziua de nastere. Mirela a avut parte de o surpriza uriasa din partea mamei sale, care pentru prima…

- Un cutremur cu magnitudinea de moment 4,7 s-a produs, miercuri la pranz, in zona seismica Vrancea. Seismul este cel mai puternic inregistrat de la inceputul acestui an si a fost resimtit si la Bucuresti. In urma cu puțin timp, in zona seismica Vrancea s-a produs un cutremur cu magnitudinea de 4.7 pe…

- Romania ar trebui sa aiba un birou special in Departamentul de Stat, in virtutea bunelor relatii cu Statele Unite si a parteneriatului strategic, a declarat la Antena 3 Liviu Dragnea, presedintele PSD, comentand demiterea secretarului de stat Rex Tillerson si inlocuirea acestuia cu Mike Pompeo.

- Mirela Vaida este una dintre cele mai cunoscute prezențe de pe micile ecrane, dar cu toate acestea puțina lume știe cum a ajuns, de fapt, aceasta, vedeta la TV. Mirela Vaida, care are o familie fericita alaturi de soțul ei și de cei doi copii ai lor , este una dintre cele mai de succes prezentatoare…

- Situație tensionata intre Mirela Vaida și Daniel Buzdugan, cele doua vedete care cutreiera Bucovina, vineri, 9 martie, de la ora 20.00, la „Ie, Romanie”, in cautare de fete frumoase și talente autentice. Cei doi au misiunea de a descoperi cat mai multe fete mandre, dar și locuitori talentați pe care…

- Ela Craciun (35 de ani), fosta prezentatoare de la Antena 1 si detinatoarea unuia dintre cele mai citite bloguri de parenting din Romania, a scris pe pagina sa despre cum ar trebui sa se comporte parintii cu copiii lor atunci cand gresesc.

- Adele Chirica este in prezent presedinta ”Asociatiei Dravet si alte epilepsii rare” din Romania si vine astazia, de la 14:00 la ”Totul pentru dragoste”, emisiunea prezentata de Mirela Vaida la Antena 1, pentru a-si spune povestea uluitoare.

- Musicalul "Mamma Mia!", bazat pe un libret de Catherine Johnson, cu muzica si versuri scrise de Benny Andersson si Bjorg Ulvaeus si creat de Judy Craymer, va fi montat anul acesta pentru prima data in Romania, potrivit unui comunicat transmis News.ro.Citeste si: Descoperire SOCANTA la un spital…

- Pentru prima data in Romania, anul acesta se monteaza unul dintre cele mai de succes musicaluri din toata lumea: „Mamma mia!“, bazat pe un libret de Catherine Johnson, cu muzica si versuri scrise de Benny Andersson si Bjorg Ulvaeus si creat de Judy Craymer. In prezent, se cauta interpreti pentru productia…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,4 grade pe scara Richter s-a produs in Romania in jurul orei 00:57, in zona seismica Vrancea. Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) transmite: In ziua de 02/03/2018 la ora 00:57:39(ora Romaniei) s-a produs in Zona seismica Vrancea,…

- Florenta are 44 de ani si o poveste desprinsa parca din scenariul unui film. Astazi, de la ora 14.00, in cadrul emisiunii ”Totul pentru dragoste” prezentata de Mirela Vaida la Antena 1, Florenta incearca sa-si regaseasca linistea dupa o lunga perioada de timp.

- In lupta sa cu abuzurile facute de anumite banci și instituțiile financiare nebancare (IFN), a vorbit cu 30.000 de oameni ale caror vieți au fost distruse de credite. "La legea darii in plata am intrat in contact peste 30.000 de oameni care mi-au spus cazurile lor, dramele lor, m-au incarcat…

- Mirela Vaida revine pe micile ecrane cu ”Totul pentru dragoste”, din 26 februarie, de la ora 14.00. Prezentatoarea tv va afla cat mai multe povești de iubire ale oamenilor care vor sa impartașeasca din experiența dragostei lor, indiferent cum ar fi ea și in orice ipostaza s-ar afla. „“Totul pentru dragoste”…

- Mesaj incredibil al lui Klaus Iohannis pentru ministrul Justiției, Tudorel Toader. Șeful statului i-a transmis lui Toader sa aiba curaj și sa fie profesionist."Ma aștept de la Toader sa fie profesionist și sa aiba curaj", a spus Iohannis care nu este interesat de inregistrarile aparute la…

- Mihai Bendeac a facut anunțul despre “In puiii mei”. Sub sloganul „Te uiti o seara, razi o saptamana!”, de duminica, 25 februarie, de la ora 20.00, super- comedia revine la Antena 1 cu un nou sezon, ultimul, al emisiunii. Mihai Bendeac incheie cu cel de-al IV-lea sezon ”In puii mei!”, un proiect de…

- Șefa DNA refuza sa spuna daca a fost acasa la Ghita Laura Codruta Kovesi isi rezerva dreptul de a nu mai da replici afirmatiilor lui Sebastian Ghita, procurorul sef DNA prezentandu-si deja punctul de vedere in mai multe interviuri pe subiect date in 2017, arata DNA. "Doamna procuror sef Laura…

- Presedintele Consiliului Superior al Magistraturii, Simona Marcu, va solicita Inspectiei Judiciare sa efectueze verificari cu privire la afirmatiile procurorului Mihaiela Moraru Iorga si ale fostului deputat Vlad Cosma. "Ca urmare a informatiilor lansate in spatiul public la data de 11…

- O vezi aproape in fiecare zi la televizor. Este blonda, este frumoasa, este carismatica și empatica, este discreta cu viața sa și de curand a devenit mamica. Despre cine sa fie vorba? Ei bine, daca inca nu ți-ai dat seama cine este micuța din fotografie, iți spunem ca are… acces direct la postul de…

- In luna ianuarie 2018, productia uzinei Dacia de la Mioveni a fost de 28.702 vehicule, arata o statistica publicata joi de Asociatia Constructorilor de Automobile din Romania - ACAROM. Pe modele, productia uzinei de la Mioveni se prezinta astfel: Dacia Duster 17.890 de unitati, Dacia Sandero…

- Cristi Barbut (22 de ani) a inscris un gol, dar a si ratat o ocazie imensa in meciul Dinamo - CS U Craiova 2-2, iar impresarul sau, Cristea Opria, a vorbit despre evolutia fotbalistului pe care-l are sub contract. Agentul a spus ca era sigur ca Barbut va inscrie contra lui Dinamo si a povestit ce…

- O intregistrare a unui ofițer SPP, prezentata in cadrul unei emisiuni la Antena 3, scoate la iveala dezvaluiri halucinante. Sub protectia anonimatului, ofiterul a povestit cum sunt spionați demnitarii din Romania.Citeste si: Protestele DE AMPLOARE din salile de judecata continua: Grefierii,…

- In luna iubirii, Antena 1 lanseaza primul show care face ”Totul pentru dragoste”, ocazie cu care Mirela Vaida, una dintre cele mai indragite prezentatoare tv din Romania, revine pe micile ecrane cu mult entuziasm. Ea este nerabdatoare sa afle cat mai multe povești de iubire ale oamenilor care vor sa…

- Oana Zavoranu a povestit ce drama a avut loc chiar in apartamentul conjugal in care sta cu soțul ei, Alex Ashraf. Oana Zavoranu a oferit detalii cutremuratoare despre ce s-a petrecut in casa in care locuiește cu soțul ei, Alex Ashraf, cu care s-a cununat religios anul trecut . Oana Zavoranu, care a…

- Președintele Senatului Calin Popescu Tariceanu a subliniat, la Antena 3, ca reprezentanța de la București a Comisiei Europene trebuie sa se informeze mai bine asupra realitaților politico- juridice din Romania, respectiv sa dea o imagine corecta și obiectiva oficialilor europeni.

- Filmarile pentru cel mai nou serial produs și regizat de Ruxandra Ion, “Fructul oprit”, care se difuzeaza lunea de la ora 20.00, la Antena 1, s-au desfașurat in locații spectaculoase din Romania și Turcia.

- Difuzarea in bucla a imaginilor cu crima de la metrou la mai multe televiziuni a fost sanctionata cu amenzi de pana la 20.000 de lei, joi, de Consiliul National al Audiovizualului (CNA), dupa discutii aprinse intre membrii forului audiovizual, scrie NEWS.RO. Citeste si: Rasturnare de situatie…

- De cand a anunțat ca parasește TVR pentru a merge la Antena 1, postul care l-a consacrat, toata lumea s-a intrebat ce emisiune va prezenta Mircea Radu. Ei bine, acum s-a aflat raspunsul. Se pare ca Mircea Radu va prezenta un reality show cu vedete, numit ”IE, Romanie”. Vedetele se vor intrece pentru…

- Europarlamentarul Viorica Dancila este propunerea PSD pentru functia de premier, au declarat surse din partid. Ulterior, ministrul Muncii, Olguta Vasilescu, a declarat, dupa sedinta Comitetului Executiv al PSD, ca se bucura ca Viorica Dancila a fost nominalizata pentru functia de premier si a precizat,…

- Produs de Ruxandra Ion, dupa scenariul semnat de Radu Grigore și Simona Macovei, "Fructul oprit" va avea marea premiera luni, 15 ianuarie, de la ora 20:00, la Antena 1. Producția aduna in distribuție mari actori ai Romaniei și se poate mandri ca este prima drama psihologica realizata in peisajul serialelor…

- Jurnalista Anisa Sandulache a anunțat decizia de a incheia colaborarea cu postul Romania TV pe pagina personala de Facebook. Anisa Sandulache nu a dezvoltat motivele desparții de Romania TV, precizand doar ca era ”prea mult zgomot”. „Colaborarea mea cu Romania TV s-a incheiat. Motivul:…

- Un seism cu magnitudinea de 2,6 grade pe scara Richter s-a produs marti dupa-amiaza în România. Cutremurul a avut loc în judetul Vrancea, la ora 13.02, la o adâncime de 120 de kilometri. Tot marti, s-a mai produs un seism în regiunea Blacanilor, cu…

