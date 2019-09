Stiri pe aceeasi tema

- Viata la tara pare sa ii priasca din plin lui Kim Kardashian! Vedeta a postat pe Internet poze cu sotul ei si trei din cei patru copii din Wyoming, chiar de la ferma recent cumparata cu 14 milioane de dolari.

- Gabriela Cristea și soțul ei se relaxeaza la mare dupa ce au facut cununia religioasa, in urma cu o saptamana. Vedeta de televiziune Gabriela Cristea și muzicianul Tavi Clonda s-au cununat religios in data de 24 august 2019. Dupa nunta, cei doi au plecat intr-o vacanța la mare, alaturi de cele doua…

- Prezentatoarea de televiziune a facut marturisiri intr-un interviu. Ilinca Vanidici a fost intrebata, in cadrul unui interviu pentru care l-a acordat pentru alistmagazine.ro, cand se simte cea mai frumoasa. "Oricand! Ma simt frumoasa și cand sunt aranjata, imbracata și stralucitoare pentru un eveniment,…

- Vedeta de televiziune Mirela Vaida a avut parte de un weekend de poveste, pe care l-a petrecut alaturi de prieteni dragi. Mirela Vaida s-a relaxat și s-a distrat la Snagov, alaturi de vecinul sau, prezentatorul de televiziune Cosmin Seleși. Acesta i-a facut o surpriza vedetei și a chemat-o la o porție…

- Dupa nașterea celui de-al doilea copil, Simona Gherghe nu mai revine la emisiunea ”Acces direct”. Insa fanii ei o vor putea vedea in continuare la TV. „De pe frontul de mamicie, aș vrea sa va scriu cateva randuri. Am fost mereu sincera și, cand s-a intamplat ceva important in viața mea, am preferat…

- Cristina Cioran a vorbit despre cum a ajuns sa o inlocuiasca pe Simona Gherghe la carma emisiunii Acces Direct, de la Antena 1. Inainte ca Simona Gherghe sa devina mamica pentru a doua oara, cea care a inlocuit-o la emisiunea Acces Direct a fost Cristina Cioran. Intr-un interviu pe care l-a acordat…

- Cristina Cioran este noua prezentatoare de la „Acces Direct”, dupa ce Simona Gherghe a intrat in concendiu de maternitate in urma cu cateva luni. Vedeta a acordat un interviu, in care a vorbit despre cariera, dar și despre relația cu tatal ei. „Da, asta cu cantatul am regretat-o toata viata mea. Nu…