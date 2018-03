Stiri pe aceeasi tema

- Ce a spus Mirela Vaida despre Radu Valcan in cadrul unui eveniment la care au participat. Prezentatoarea tv a intreținut atmosfera la un botez unde a interpretat mai multe melodii cunoscute. Vedeta nu a uitat sa spuna și cateva glume, spre incantarea invitaților. Printre cei menționați de Mirela Vaida…

- EXCLUSIV / Prima reacție a Vicai Blochina, dupa ce a pierdut procesul cu Victoraș Micula. Dupa ce a pierdut procesul cu puștiul de bani gata, Victoraș Micula, fosta baleriana ce i-a oferit un moștenitor celebrului antrenor Victor Pițurca a reacționat intr-un mod de-a dreptul incredibil. Vica Blochina…

- Speak a machiat-o pe iubita lui, Ștefania, zisa „Libelula”. Cantarețul a dovedit ca are și talent de make-up artist. Atunci cand s-a vazut in oglinda, Ștefania a inceput sa rada in hohote. „Nu pot sa cred”, a spus ea. Iubita lui Speak a marturisit ca ar ieși așa pe strada. „Mi se mai spune Speak […]…

- Serena Williams și Simona Halep au participat la un eveniment caritabil inainte de Miami Open, informeaza adevarul.ro. Fostul lider mondial și actualul lider mondial, Simona Halep, au schimbat cateva mingi pentru campania AceinAutism, iar, la un moment dat, Serena Williams a lovit-o din greșeala pe…

- Gigi Becali nu-și mai aduce aminte de acel episod, dar a ținut sa trasminta un mesaj, dupa trecerea in neființa a omului de radio și televiziune. Andrei Gheorghe nu va fi inmormantat. Ce a decis FAMILIA "Ce tragedie? Andrei Gheorghe? Nu mai știu ce a fost atunci, eu nu l-am cunoscut.…

- Revenirea lui Mircea Radu la Antena 1 pare sa nu fi fost una cu noroc pentru el. Filmarile la ”Ie Romanie”, cea mai noua producție de divertisment a postului de televiziune, au fost oprite brusc, fara nicio explicație. Potrivit informaților noastre, audiența emisiunii este mult sub așteptari, motiv…

- Tylah Durie din Victoria, Australia, a ajuns de urgenta la spital dupa o reactie alergica. A fost la un pas de orbire din cauza unui produs cosmetic. Adolescenta a vrut sa faca economie la bani si sa nu mearga la salon. Din nefericire, fata a avut o reactie alergica la produsul cosmetic. Urmarile ar…

- Adela Popescu a trecut printr-o perioada foarte grea, pentru ca a ramas singura cu baiețelul ei și al lui Radu Valcan. Partenerul ei de viața i-a spus ca o ”parasește” pentru cateva saptamani, desigur, in interes profesional. Radu a fost nevoit sa stea in Thailanda, unde prezinta show-ul ”Insula Iubirii”.…

- Ionela Prodan a ajuns la spital, informeaza romaniatv.net. Indragita cantareața de muzica populara ar fi fost dusa la spitalul Elias chiar de fiica ei, impresara Anamaria Prodan Reghecampf. „Da, este internata, dar doar pentru analize. Ea trebuie sa isi refaca la fiecare doua luni setul de analize.…

- Prognoza meteo 12 martie. Se anunța o primavara capricioasa. De astazi, vremea va deveni instabila in cea mai mare parte a țarii și va fi in continuare mult mai calda decat ar fi normal la aceasta data. Temperaturile maxime se vor situa intre 9 grade in Moldova si 19 grade in sudul Munteniei, cu cele…

- Situație tensionata intre Mirela Vaida și Daniel Buzdugan, cele doua vedete care cutreiera Bucovina, la „Ie, Romanie”, in cautare de fete frumoase și talente autentice. Cei doi au misiunea de a descoperi cat mai multe fete mandre, dar și locuitori talentați pe care sa-i convinga sa se prezinte la preselecțiile…

- Mucenicii moldovenesti se prepara pe data de 9 martie de femeiele din Moldova si nu numai. Acesti colacei glazurati si presarati cu nuca se prepara si in alte zone din Romania. Mucenicii moldovenesti au forma cifrei 8, un simbol pentru divinitate si infinit. Ingrediente:- 100…

- In urma cu doua saptamani lumea cantarețului Karym, cel care a lansat cu Celia piesa „La doua capete”, a fost data peste cap, atunci cand tatal lui a fost diagnosticat cu carcinom hepatocelular, o boala cumplita a ficatului care a rapus-o și pe Denisa Raducu. Artistul a vorbit despre momentele dureroase…

- Noi detalii ies la iveala dintr-un caz care a cutremurat o tara intreaga, in urma cu mai mult timp. Dosarul este extrem de dramatic si prezinta uciderea unui student din anul I intr-un camin al Universitatii „Al. I Cuza” din Iasi si tentativa de omor comisa impotriva celui de-al doilea. Desi Aurelian…

- Diana Constantin, fosta concurenta de la “Insula Iubirii”, s-a desparțit ed Aurel, dar a ținut sa faca unele precizari. Asta pentru ca a fost pusa la zid de internauți, prin comentarii acide. Ea nu mai vrea sa discute de relația cu Aurel! “Imi caut colega de apartament pentru ca inainte am avut una…

- O pauza intre ore la un liceu din comuna Insuraței, județul Braila, a condus, cum e normal, la discuții intre elevi, dar și catre unele jocuri care se practica, de regula, in școli. Numai ca nimic nu a fost in regula la acea școala! O fata a cazut victima unei glume puse la cale de […] The post VIDEO…

- Un infirmier de la Sectia de Psihiatrie a Spitalului Judetean de Urgenta Slatina a ucis o asistenta, sambata noapte (3 martie), dupa care s-a sinucis. Dupa dubla tragedie din Slatina, ministrul Sanatații, Sorina Pintea, a luat masuri urgente. Ea a trimis o echipa in municipiu pentru a aflat in ce circumstanțe…

- Soția lui Ionuț de la Exatlon a fost amenințata cu moartea de o fata care s-a indragostit de soțul ei. Mesajul de amenințare nu a speriat-o pe soția „Jaguarului”, care i-a dat o replica pe masura celei care a amenințat-o. „Penibilul a atins cote maxime. Daca pana acum am primit mesaje de susținere foarte…

- Radu Valcan a vorbit despre cel de-al patrulea sezon al emisiunii “Insula Iubirii”, in care cuplurile de indragostiți accepta sa se supuna testului cu cel mai sincer raspuns. Prezentatorul a precizat ca ediția care urmeaza sa inceapa este inedita și ca va oferi scene unice in Romania. Radu Valcan a…

- „Ie, Romanie” incepe diseara, de la ora 21.15, la Antena 1, și debuteaza ca o aventura rurala al carei scop este acela de a descoperi fete frumoase și harnice și oameni talentați din cele noua regiuni istorice ale Romaniei: Maramureș, Bucovina, Transilvania, Oltenia, Muntenia, Moldova, Banat, Crișana…

- “Antena Group” a oferit prima reacție dupa ce Dan Negru a postat un mesaj controversat pe contul personal de socializare, prin care le-a sugerat specialiștilor care i-au atribuit Adinei Pintilie premiul “Ursul de Aur”, pentru pelicula „Nu ma atinge-ma”. Prezentatorul de la Antena 1 le-a transmis celor…

- Bucovina, Transilvania și Oltenia au raspuns deja prezent mesajului de solidaritate, unitate și reprezentativitate lansat in spatiul public de initiatoarea proiectului, Cristina Chiriac. Totodata, delegatia AFAM – Asociația Femeilor Antreprenoare din Moldova in frunte cu presedintele acesteia,…

- In timp ce colegii lui de la Antena 1 intarzie la serviciu din cauza zapezii, Radu Valcan se bucura de soare in Asia, acolo unde filmeaza pentru „Insula Iubirii”. Prezentatorul i-a trimis un mesaj lui Razvan Simion, pe care „matinalul” l-a citit la „Neatza cu Razvan și Dani”. Jumatate din țara se afla…

- Adrian Minune a reactionat imediat si l-a luat peste picior pe individ. Dupa ce a aruncat bancnota de 10 lei pe jos, manelistul a scos din buzunar 500 de euro și s-a prefacut ca-i ofera tanarului, spre stupefacția celor prezenți, scrie Cancan. ADRIAN MINUNE este la pamant. Fiica lui cea mijlocie…

- Joi, 1 martie, de la ora 21.15, și vineri, 2 martie, de la aceeași ora, telespectatorii Antenei 1 se vor intalni prezentatorul show-ului, in cea mai așteptata aventura rurala, al carei scop este acela de a gasi cele mai frumoase și harnice fete de la sat, dar și talentele autentice din noua regiuni…

- Avertizare cod galben de ger emisa de Administratia Nationala de Meteorologie a in vigoare duminica dimineata, pana saptamana viitoare urmand sa se inregistreze temperaturi cu 10-15 grade mai scazute decat ar fi normal pentru aceasta perioada din an. De asemenea, de luni va fi in vigoare o avertizare…

- In aceasta perioada, Radu Valcan se afla in Thailanda pentru a filma cel de-al patrulea sezon al emisiunii “Insula Iubirii”, in care cuplurile de indragostiți accepta sa se supuna testului cu cel mai sincer raspuns. In puținele momente libere pe care le are in timpul filmarilor pentru cel de-al patrulea…

- Ivan Patzaichin lanseaza Flotila Romania Centenar, un proiect de promovare a Romaniei in orașe europene 2018-2019. Proiectul este inițiat de ICR Londra și Asociația “Ivan Patzaichin-Mila 23”, cu sprijinul Primariei Capitalei și al Ministerului Culturii și Identitații Naționale. Proiectul vizeaza sarbatorirea…

- Platforma caritate.md și fundația „Sfantul Gheorghe", implicate in investigația RISE Moldova, au venit cu o noua reacție la faptele care li se inscrimineaza in materialul jurnalistic. In declarația emisa astazi presei, mombrii platformei vorbesc despre clinica „Medical Park" și cele doua cazuri prezentate…

- Vestea ca Ioan si Victor Becali se vor intoarce din nou dupa gratii a cazut ca un trasnet in familiile foștilor impresari. Gigi Becali a anunțat insa in aceasta seara ca frații Becali s-au predat deja ca sa fie incarcerați. Toate acestea se intampla in urma deciziilor de condamnare definitive primite…

- Liviu Varciu a oferit primele declarații dupa ce CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania, a publicat in mega-exclusivitate imagini cu el sarutandu-se cu Roxana Niculae, colega lui de trust. (VEZI AICI: Imagini super-exclusive cu Liviu Varciu & noua iubita asistenta TV! S-au sarutat in fața casei) „Da,…

- Dupa ce Cancan.ro, site-ul numarul 1 din Romania, a prins-o in fapt, Roxana Niculae a vorbit despre acest lucru in cadrul unei emisiuni tv. Asistenta tv a fost fotografita sarutandu-se cu Liviu Varciu zilele trecute, in fața casei artistului. Cei doi sunt colegii in cadrul aceluiași trust și se pare…

- Partidul Democrat a luat act cu declarația facuta astazi de primarul suspendat al Chișinaului, Dorin Chirtoaca care și-a anunțat demisia din funcție. Solicitat de UNIMEDIA, purtatorul de cuvant al Partidului Democrat din Moldova, ne-a comunicat ca e la curent cu declarațiile facute de Dorin Chirtoaca,…

- Brigitte Nastase a luat o decizie importanta in legatura cu mariajul sau, bruneta a depus cererea de divort la Judecatoria Sectorului 1. Contactat de Cancan.ro, site-ul nr 1 din Romania, Ilie Nastase nu a fost foarte comunicativ, ba chiar a intrebat cine a depus divortul.

- La sfarsitul secolului al XVIII-lea, medicul francez Belsazar Hacquet a vizitat Moldova si Bucovina, impresiile sale despre aceste zone fiind prezentate de marele istoric roman Nicolae Iorga in cartea „Istoria romanilor prin calatori”.

- In lumea pariurilor a izbucnit un adevarat scandal, in urma cu cateva zile, dupa ce realizatorul TV Mircea Badea a anuntat, public, ca si-a inchis contul la firma UNIBET, nemultumit de ”descreieratii astia securistoizi”, asa cum a scris el pe retelele de socializare. CANCAN.ro a aflat ce sta in spatele…

- Show-ul cu talente romanesti de la Antena 1 e deja in pregatiri. Prezentatorul emisiunii, Mircea Radu, a plecat deja cu caravana prin tara. Iata ce vom putea vedea. Juratii show-ului „Ie, Romanie!” S-a dat deja startul preselectiilor pentru emisiunea „Ie, Romanie!”, ce va rula in primavara aceasta la…

- „Stejarul Unirii”, arbore plantat in chiar ziua de 24 ianuarie 1859 de catre grupul unionist din Roman, se gaseste pe strada Smirodava. Stejarul Unirii este un arbore ocrotit, ce se afla inscris in lista monumentelor istorice din județul Neamț, avand codul NT-III-m-B-10742. Stejarul a rasarit din ghinda…

- Gas Natural Fenosa in Moldova vine cu o reacție dupa ce in presa internaționala a aparut o știre prin care se afirma ca grupul a vandut intreprinderile sale din Moldova, informație care nu corespunde realitații.

- Sefii Comisiilor de cultura din Camera si Senat, despre ziua de 15 ianuarie Gigel Stirbu, Presedintele Comisiei pentru cultura, arta si mijloace de informare în masa din Camera Deputatilor. Foto: presidency.ro. Cultura trebuie sarbatorita în fiecare zi, spune presedintele Comisiei de…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea face un turneu prin judetele din Moldova. Liderul PSD se intalneste cu sefii organizatiilor teritoriale. Discutiile au loc in contextul in care la sfarsitul lunii va avea loc sedinta Comitetului Executiv al partidului, in care se va decide o eventuala restructurare a Guvernului…

- Iarna aceasta, romanii și-au permis concedii in țara mai scumpe cu 6% fața de anul trecut. Pana acum au cheltuit pe vacanțe 15 milioane de euro, iar unii și-au prelungit sejururile pe Valea Prahovei sau in Bucovina pana dupa Sfantul Ioan. Revelioanele tematice din Moldova, cu tradiții și obiceiuri,…