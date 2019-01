Stiri pe aceeasi tema

- Filipineza Bella Santiago, caștigatoarea emisiunii-concurs "X Factor", participa pentru a doua oara la Eurovision. Piesa ei, "Army of love", a intrat in selecția naționala in baza activarii opțiunii wild card, conform prevederii din regulamentul asumat de toți participanții la concurs. Ce sfaturi i-a…

- Mirela Vaida participa a doua oara la Eurovison, doar ca de data asta este insarcinata. Prin urmare, și-a pregatit o ținuta de scena adaptata burticii proeminente, de 7 luni, și a renunțat la tocuri. Fosta prezentatoare TV este entuziasmata ca va ajunge in orașul natal, unde duminica are loc prima semifinala…

- Moldova va concura in a doua semifinala a editiei de anul acesta a concursului muzical Eurovision, care va avea loc pe 16 mai, la Tel Aviv, in Israel, potrivit rezultatelor tragerii la sorti, informeaza site-ul oficial al evenimentului.

- Mirela Vaida a explicat ce o face sa aiba o silueta de invidiat: "Probabil ca este ritmul vietii... Mananc dezorganizat". Intrebata daca secretul consta in mult amor, tinand cont de faptul ca asteapta al treilea copil, Mirela Vaida a spus: "Aia care fac mult amor stiu sa se pazeasca, aia care…

- Iasul va gazdui prima semifinala de calificare la concursul Eurovision din acest an. Spectacolul se va desfasura duminica, 27 ianuarie, cu incepere de la ora 21, la Sala Sporturilor din Iasi. Regizorul Dan Manoliu a anuntat, astazi, ca pe scena vor urca 11 concurenti, iar juriul va alege 5 dintre acestia…

- Mirela Vaida a fost pusa pe liber de Antena 1! Deși este insarcinata in 7 luni, aceasta nu este in concediu prenatal, cum s-ar crede. Vedetei i s-a retras de pe post emisiunea „Totul pentru dragoste la bine și la greu” și nu i s-a mai dat alta la loc, cum i se promisese. Mirela Vaida a fost nevoita…

- Mirela Vaida nu e in concediu prenatal, cum s-ar putea crede, ci a fost pusa pe liber de Antena 1! Vedetei i s-a retras de pe post emisiunea "Totul pentru dragoste la bine și la greu" și nu i s-a mai dat alta in loc, cum i se promisese. Iar contractul nu i-a fost innoit. Dupa 7 ani petrecuți la Antena…

- Mirela Vaida este in al noualea cer. Frumoasa artista, actrița și prezentatoare trece prin una din cele mai frumoase perioade din viața sa. Insarcinata cu cel de-al treilea copil, Mirela Vaida a mai primit o veste uriașa.