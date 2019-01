Stiri pe aceeasi tema

- Invitata la o emisiune tv, Mirela Vaida a explicat de ce a ales sa participe la Eurovision. "Ma bucur altfel de timpul meu acum. Ma duc la Eurovision in luna a opta. La Iasi, nu in Bucuresti. Fac lucruri pe care nu le faceam. Ma duc la Eurovision in luna a opta. La Iasi, nu in Bucuresti, la…

- Mirela Vaida este insarcinata in șapte luni, iar in luna aprilie urmeaza sa aduca pe lume cel de-al treilea copil. Prezentatoarea tv va fi gravida in opt luni, atunci cand va urca pe scena de la Eurovision 2019. Invitata in cadrul emisiunii "Xtra Night Show", Mirela Vaida a povestit de ce a ales sa…

- Evenimentul va costa Primaria si Consiliul Judetean Iasi peste 500.00 de lei. Iasiul va gazdui una dintre cele doua semifinale ale competitiei nationale pentru desemnarea formatiei care va reprezenta Romania la Eurovision 2019. Concursul va avea loc in 27 ianuarie 2019, la Sala Polivalenta din Iasi,…

- Cantareața Anda Adam a vorbit despre marirea familiei. Artista a afirmat ca iși mai dorește inca un copil. Invitata la emisiunea Xtra Night Show, de la Antena 1, cantareața Anda Adam a marturisit ca atat ea, cat și partenerul ei de viața iși mai doresc un copil. „Noi ne dorim foarte tare inca un copil.…

- Parlamentul European (PE) a adoptat marti rezolutia nelegislativa privind statul de drept in Romania cu 473 voturi pentru, 151 de voturi impotriva si 40 de abtineri, un text care afirma ‘profunda preocupare’ a eurodeputatilor fata de reforma legislatiei judiciare si penale din Romania si ‘condamna interventia…

- Timișoara a gazduit, de vineri pana duminica, unul dintre cele mai importante turnee de biliard din Romania, Trofeul Timișoara Open 2k18. Competiția s-a incheiat duminica, iar caștigatorul turneului organizat de catre Clubul Sportiv „Jucatorul de Biliard – Asociație” și Consiliul Județean…

- DNA a cerut Parlamentului avizarea urmaririi penale impotriva președintelui Senatului, Calin Popescu Tariceanu, la 10 ani de cand era prim-ministru, pentru ca ar fi semnat doua acte adiționale privind Microsoft. „Nici nu știam și nici nu știu, pentru ca, pana in acest moment, nu am primit nicio astfel…

- ESL (Electronic Sports League) aduce la Bucharest Gaming Week primul Counter-Strike: Global Offensive Invitational. In cadrul saptamanii dedicate industriei de gaming din Romania, evenimentul Bucharest Gaming Week Invitational by ESL pune la bataie premii in valoare totala de 50.000 de euro. Competitia…