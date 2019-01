Stiri pe aceeasi tema

- Incredibil, dar adevarat! Conducerea Antenei 1 a decis sa o concedieze pe Mirela Vaida. Vedetei i s-a retras de pe post emisiunea „Totul pentru dragoste la bine și la greu” și nu i s-a mai dat alta in loc, cum i se promisese. Iar contractul nu i-a fost innoit. Conform libertatea.ro , dupa 7 ani petrecuți…

- „Totul pentru dragoste la bine si la greu” a fost scoasa din grila de programe a televiziunii Antena 1. Gravida in 7 luni, Mirelei Vaida nu i s-a dat o alta emisiune, vedeta decarandu-si dezamagirea

- Mirela Vaida a fost pusa pe liber de Antena 1! Deși este insarcinata in 7 luni, aceasta nu este in concediu prenatal, cum s-ar crede. Vedetei i s-a retras de pe post emisiunea „Totul pentru dragoste la bine și la greu” și nu i s-a mai dat alta la loc, cum i se promisese. Mirela Vaida a fost nevoita…

- Invitata la o emisiune tv, Mirela Vaida a explicat de ce a ales sa participe la Eurovision. "Ma bucur altfel de timpul meu acum. Ma duc la Eurovision in luna a opta. La Iasi, nu in Bucuresti. Fac lucruri pe care nu le faceam. Ma duc la Eurovision in luna a opta. La Iasi, nu in Bucuresti, la…

- Indragita prezentatoare tv Mirela Vaida va deveni mama pentru a treia oara in primavara anului viitor, iar programul profesional s-a aglomerat atat de mult, incat a luat decizia de a mai taia din ”obligații”. Mirela Vaida se simte bine, are energie, iar asta ii permite sa aiba un program incarcat: emisiune…

- Gravida in 5 luni, Mirela Boureanu Vaida va deveni mama pentru a treia oara in primavara anului viitor. Deoarece programul profesional este foarte incarcat, vedeta a luat decizia de a mai renunța la anumite proiecte.

- Mirela Vaida a anunțat oficial saptamana trecuta, ca este insarcinata cu al treilea copil . Mamica a doi copii, vedeta este insarcinata in 5 luni și așteapta un baiețel. Pana in acest moment, frumoasa moderatoare nu iși face griji in ceea ce privește hainele, pentru ca nu s-a ingrașat decat 2 kilograme.…

- Mirela Vaida, prezentatoarea emisiunii ”Totul pentru dragoste- La bine și la greu” de la Antena 1, traiește clipe emoționante in ultimele luni. Vedeta este insarcinata cu cel de-al treilea copil, iar vestea a una care i-a luat prin surprindere pe ea și soțul ei. Mirela povestește ca a aflat ca va deveni…