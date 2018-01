Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier Victor Ponta a declarat, duminica, la Antena 3 ca a vorbit la telefon cu Sebastian Ghita anul trecut, cu ocazia zilei de nastere a acestuia. El a facut referire și la cetațenia sarba pe care a primit-o recent. ”Sunt cetatean roman, familia mea traieste aici, as vrea sa traiasca aici si…

- Mirela Vaida revine la tv, dar nu cu “Mireasa pentru fiul meu”, așa cum s-a tot speculat zilele trecute. Prezentatoarea tv a ținut sa lamureasca aceste zvonuri și a postat un mesaj pe contul de socializare. Anuntul revenirii Mirelei Vaida pe TV a fost facut pe pagina de Instagram a celor de la Antena…

- Pentru a clarifica zvonurile aparute in presa in ultimile zile conform carora emisiunea "Mireasa pentru fiul meu" ar reveni la Antena 1, Mirela Vaida a lasat un mesaj pe Facebook pentru fanii nerabdatori

- Dupa ce s-a aflat ca Mirela Vaida va reveni la Antena 1 cu o emisiune de succes, vedeta a primit o multime de felicitari si intrebari. Cum numarul mesajelor era prea mare, prezentatoarea TV a facut public un anunt prin care a negat faptul ca reality-show-ul matrimonial "Mireasa pentru fiul meu" va incepe…

- Bucurie uriasa pentru fanii de la MPFM! Celebrul reality-show matrimonial va incepe in curand sa fie difuzat pe Antena 1, iar Mirela Vaida va fi cea care va prezenta si cea care le va da cele mai interesante si utile sfaturi concurentilor care vor veni in casa dragostei ca sa isi intalneasca jumatatea.…

- Mirela Vaida revine pe micile ecrane. Anunțul a fost facut de Simona Gherghe dupa ce s-a intors la Acces Direct. Se pare ca vedeta va prezenta din nou Mireasa pentru fiul meu. Simona Gherghe i-a mulțumit Mirelei pentru perioada prezentata laAcces Direct, cat ea s-a aflat in concediul de maternitate.…

- Dupa numeroase zvonuri si incertitudini, cel mai iubit show din Romania „Mireasa pentru fiul meu” revine dupa o pauza de cateva luni bune. Mirela Boureanu Vaida se intoarce la carma emisiunii ce a facut-o celebra! Anuntul a fost facut de cei de la Antena 1! E oficial! Cel mai iubit reality-show de matrimoniale…

- In absenta Simonei Gherghe, Mirela Vaida a fost gazda emisiunii “Acces direct”, de la Antena 1. La revenirea pe micul ecran, sotia lui Razvan Sandulescu a avut numai cuvinte de lauda la adresa celei care a inlocuit-o temporar. A

- Simona Gherghe a revenit la carma emisiunii "Acces direct", dupa o pauza de noua luni, timp in care a nascut o fetita. Vedeta s-a despartit cu greu de fiica ei, Ana Georgia, dar astepta cu nerabdare si intalnirea cu telespectatorii. A

- Delia bitcoin! Aceasta e porecla cantareței care tocmai și-a prelungit contractul cu un show de televizune. Blonda e innebunita dupa moneda digitala. Bitcoin a fost vedeta anului 2017, moneda digitala crescand ca Fat-Frumos din poveste, de la 1.000 $ pe unitate pana aproape de 20.000 $, pentru ca apoi…

- A plecat in vacanta la New York si Montreal, dar nu stia ca va veni cu inelul pe deget. Fosta vedeta a Antenei 1 a dat televiziunea pe muzica trance – o pasiune mai veche a sa – si, de un an incoace, se concentreaza pe cariera sa ca solista si colaboratoare a unor mari DJ. Anul Nou a prins-o la Montreal,…

- Dan Negru va prezenta anul acesta cel de-al 18-lea Revelion, un record in televiziune. Despre show-urile special realizate pentru noaptea dintre ani a vorbit el la un post de televiziune. Dan Negru, care in urma cu ceva timp a fost operat de urgența , este unul dintre cei mai longevivi prezentatori…

- Ce va fi de Craciun la Antena 1 ”Guess My Age – Ghiceste varsta”, cel mai nou show al Antenei 1, prezentat de Dan Negru, a pregatit pentru sambata, 23 decembrie, ora 20.00, o editie de sarbatoare, ai carei invitati sunt Mirela Vaida, nea Marin Barbu si Fuego. Cele trei vedete vor trebui sa ghiceasca…

- Mirela Vaida și-a luat la revedere de la telespectatori in ultima emisiune „Acces Direct” pe care a prezentat-o la Antena 1. Mirela Vaida, care are o familie foarte frumoasa , a fost, din primavara acestui an moderatoarea emisiunii „Acces Direct”, de la Antena 1. Prezentatoarea a inlocuit-o atunci pe…

- Diana Simion, fosta partenera de viața a lui Razvan Simion, petrece sarbatorile de iarna alaturi de cei doi copii ai ei, la Timișoara, iar atmosfera este cea a unei familii unite și a unui camin fericit. Prezentatorul de televiziune Razvan Simion, care in prezent are o relație cu cantareața Lidia Buble,…

- Mirela Vaida a avut parte de o surpriza cand a intrebat-o pe fiica ei ce ar dori sa devina atunci cand o sa fie mare. Mirela Vaida este prezentatoarea emisiunii „Acces Direct”, de la Antena 1 , pana la revenirea pe micile ecrane a Simonei Gherghe, cea care se afla in concediu postnatal. Mirela Vaida…

- Liliana a devenit cunoscuta dupa ce a participat la show-ul matrimonial “Mireasa pentru fiul meu”. Chiar in Ajunul Craciunului, bruneta si anuntat prietenii virtuali ca este insarcinata. Mai mult, tanara nu exclude posibilitatea de a avea gemeni. A

- Sezonul rece a venit cu neplaceri Mirela Boureanu Vaida. Vedeta TV trece prin niste momente delicate, de cand fetita ei, Carla, este bolnavioara. Fetita ei a ajuns de urgenta in spital pe perfuzii. Miercuri dimineata, Carla, fetita prezentatoarei TV, a ajuns pe mainile medicilor. Micuta este bolnavioara,…

- Sfarșitul de an este marcat de o veste importanta pentru lumea televiziunii. Mircea Radu și-a dat demisia de la TVR. El prezenta emisiunea “Femei de 10, Barbați de 10”, la TVR2, alaturi de Marina Almașan. Se pare ca Mircea Radu nu a putut refuza oferta primita de la Antena 1, scrie Click.ro. Antena…

- Timp de cinci zile, de Craciun, Antena 1 a pregatit o multime de surprize pentru intreaga familie. Stefan Banica, Dan Negru, Mirela Vaida, Fuego, nea Marin vor fi alaturi de telespectatorii Antena 1 intr-o serie de editii speciale de sarbatori.

- Finala X Factor 2017 are loc vineri seara, 22 decembrie. Delia, Horia Brenciu, Ștefan Banica și Carla‘s Dreams se arata increzatori in forțele concurenților alaturi de care intra, vineri seara, de la ora 20.00, pe Antena 1, in marea finala a celui de-al șaptelea sezon ”X Factor”. Delia, cea care a fost,…

- Prezentatoarea de televiziune Mirela Vaida a ajuns la spital cu unul dintre copiii sai. Momente mai puțin placute pentru vedeta de televiziune Mirela Boureanu Vaida. Aceasta are probleme cu unul dintre cei doi copii ai sai . Mai precis, Carla, fiica prezentatoarei de televiziune, a avut probleme de…

- Inainte de marea finala ”X Factor” din acest sezon, care va avea loc vineri, 22 decembrie, de la ora 20.00, pe Antena 1, cei patru jurați incearca sa gaseasca acele melodii care sa li se potriveasca perfect discipolilor lor. Dar iata ce ar alege aceștia sa cante daca, la randul lor, ar urca pe scena…

- Militarii care au susținut sicriul, crucea și coroana Regelui Mihai au fost prezenți la Antena 3, in emisiunea ”Sinteza Zilei”. Ei au vorbit despre emoțiile care i-au copleșit la funeraliile Regelui Mihai. Dana Grecu filma emisiunea sa, dar i-a fost atrasa atenția asupra imaginii din platoul…

- Mirela Boureanu Vaida a fost enervata de tonul unui barbat intervievat in timpul emisiunii "Acces direct". Barbatul nu si-a aratat fata in timpul interviului, insa faptul ca a ridicat vocea a deranjat-o pe Mirela Vaida.

- Paula Chirila a povestit intr-o emisiune TV despre momentele cele mai frumoase din viața sa, dar și despre moartea tatalui ei și divorțul de Marius Aciu. In prezent, fosta prezentatoare a emisiunii "Mireasa pentru fiul meu", se bucura foarte mult de clipele fericite alaturi de fiica sa, Carla, care…

- Paula Chirila, primele declarații despre divorț. Fosta prezentatoare de la Mireasa pentru fiul meu! vorit despre unul dintre cele mai grele momente din viața ei. Vedeta și Marius Aciu au pus punct relației , in urma unei discuții serioase. Deși nu mai sunt soț și soție, Paula Chirila iși va petrece…

- Surpriza Mirelei Vaida pentru marea familie de vedete „Mereu impreuna”. Zilele aceastea, la Antena 1 se deruleaza o serie de supershow-uri, cu emoție, spectacol si trairi intense, alaturi de cea mai mare familie de vedete. De 24 de ani, Antena 1 e mereu aproape de telespectatorii sai, iar anul acesta…

- O fosta prezentatoare a stirilor de la Antena 1 a fost arestata. Nu e nicio gluma. Fosta sotie a compozitorului Horia Moculescu, Mariana Moculescu, a transmis un mesaj disperat pe facebook. Aceasta sustine ca a fost arestata la domiciliu 30 de zile pentru ca i-a luat mașina fostului ei iubit, Cristi…

- Mirela Vaida nu a putut sa-si mascheze suferinta provocata de pierderea colegelor Stela Popescu si Cristina Stamate. Prezentatoarea TV nu a trecut peste durere si a ales sa le aduca celor doua regretate actrite un ultim omagiu chiar in propria emsiune. Mirela Vaida a purtat doliu si in timpul editiei…

- Andreea Berecleanu este in doliu dupa ce a aflat despre trecerea in nefiinta a celei mai mari artiste, Stela Popescu. Aceasta si-a aratatul respectul fata de renumita actrita chiar in platoul unde prezinta stirile. Andreea Berecleanu, prezentatoarea stirilor de la Antena 1 a avut vineri seara o aparitie…

- Gabriel Coveseanu va fi prezentatorul unui nou reality show difuzat de Pro TV, asemanator unor emisiuni difuzate deja de principalii rivali, Antena 1 si Kanal D. Reprezentantii Pro TV il anunta pe Cove ca prezentator al show-ului „Ma insoara mama!“ („Who wants to marry my son“), format asemanator emisiunilor…

- Un fost concurent de la emisiunea „Mireasa pentru fiul meu, de la Antena 1, a scos la vanzare verighetele, la numai cateva saptamani dupa ce s-a insurat. Gabriel Botez s-a facut cunoscut la show-ul „Mireasa pentru fiul meu” , difuzat de postul de televiziune Antena 1. In urma cu cateva saptamani, tanarul…

- Din 30 noiembrie, Dan Negru va prezenta „Guess My Age – Ghicește varsta”, show-ul care premiaza intuiția cu sume importante de bani, la Antena 1. In fiecare ediție, concurenții, oameni obișnuiți, vor trebui sa ghiceasca varsta a șapte persoane pe care nu le-au vazut niciodata, dar și a unor personalitați…

- Irina Columbeanu incepe sa devina din ce in ce mai populara pe conturile de socializare. Acest lucru aduce și invidii, iar Irinel Columbeanu a vorbit atat despre gurile rele care o jignesc pe fiica lui, cat și despre relația cu Monica Gabor.

- Miercuri, 8 noiembrie, la un centru de evenimente in Otopeni, a avut loc “Gala Performantei & Excelentei”, organizata de vedeta TV Adela Diaconu. Una dintre premiante a fost si Mirela Boureanu Vaida (35 de ani), care a povestit reporterilor Click! noutatile din viata ei. “Simona revine din ianuarie…

- Ionuț Mișa a plans in direct in timp ce vorbea despre noile masuri fiscale . Invitat miercuri seara la Antena 3, ministrul Finanțelor nu și-a putut stapani lacrimile atunci cand a dat asigurari ca salariile nu vor scadea, odata cu trecerea contribuțiilor de la angajator la angajat. „Eu am 19 ani de…

- Mirela Vaida, escapada in inima Ardealului. Prezentatoarea tv a postat pe contul de sociaizare o imagine, in acre apare alaturi de colegul ei, Andrei Ștefanescu. Mirela Vaida și Andrei Ștefanescu fac parte din spectacolul aniversar al Antenei 1 Transilvania, care implinește 18 ani. Mirela Vaida, escapada…

- Dan Bittman, pe care telespectatorii Antenei 1 il pot vedea in fiecare seara de joi, de la ora 21.15, la Antena 1, in postura de prezentator al show-ului "Aici eu sunt vedeta", marturisește ca a caștigat primii sai bani la varsta

- Vedeta de televiziune Mirela Vaida a avut parte de o surpriza in timp ce se afla la locul de munca. Mirela Boureanu Vaida, care recent a comentat pe marginea infidelitații , este casatorita și are doi copii, Carla și Vladimir. Vedeta este cea care a inlocuit-o pe Simona Gherghe la carma emisiunii „Acces…

- Adrian Mladin, fost primar al comunei Jilava, a fost trimis in judecata de DNA intr-un nou dosar de coruptie, el fiind acuzat de luare de mita, spalare de bani sub forma instigarii si fals intelectual sub forma participatiei improprii, dupa ce a cerut peste 1 milion de euro de la doi oameni de afaceri…

- Cantareața Minodora a fost impresionata de povestea unor tineri pe care i-a cunoscut la o emisiune TV, astfel ca a decis sa aiba o relație și mai apropiata cu ei. Minodora, care recent a ținut sa lamureasca lucrurile despre starea ei de sanatate , este o persoana extrem de sensibila, care nu se da in…

- Cea de-a treia ediție a show-ului “Aici eu sunt vedeta” a fost caștigata, joi seara, la Antena 1, de Paula Chirila și fiica ei, Carla (7 ani și jumatate), iar banii obținuți vor fi donați de acestea lui Toni, un copil cu nevoi speciale.

- Mihai Gadea a spus ca a fost amenințat cu moartea, in noaptea de marți spre miercuri, dupa ce a realizat o ediție a emisiunii ”Sinteza zilei”, de la Antena 3, in care a vorbit despre ONG-uri finanțate de George Soros și personaje legate de Monica Macovei. Gadea a vorbit despre ONG-ul Funky Citizens.Gadea…

- In varsta de 42 de ani, Andreea Marin arata ca la 22. Si asta pentru ca de cand a divortat, ea are tot mai multa grija de felul in care arata, iar pentru acest lucru face sport si are o dieta echilibrata. Cand vine vorba despre haine, fosta “zana a surprizelor” are un ajutor nemaipomenit: fiica ei!…

- Stefan Banica jr. se afla in plina campanie de promovare a noului sau album, ”Picat din luna”, asa ca, joi dimineata, a ajuns si la matinalul Antenei 1. Inainte de interpretarea melodiei, artistul i-a zis-o direct Flaviei, care a facut ochii mari cand a auzit una ca asta.