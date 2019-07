Stiri pe aceeasi tema

- Elevii din judetul Iasi au obtinut 12 medii de 10 la bacalaureatul din aceasta sesiune, cele mai multe medii de 10 la examenul de bacalaureat fiind obtinute de catre elevii de la Colegiul National, patru elevi reusind sa realizeze punctaj maxim. Umatorul liceu in ordinea numarului mediilor de 10 este…

- Cu prilejul Inaltarii Domnului si a Zilei Eroilor, in plin razboi, unitatile si marile unitati romane au tinut slujbe de pomenire si ceremonii militare la cimitirele unde erau inhumati ostasii cazuti in lupte.

- Festivalului Familiei Zurlandia a ajuns la cea de-a 3-a editie si isi propune, ca de fiecare data, sa construiasca acea lume curata, generoasa si frumoasa in care fiecare parinte din Romania doreste sa-si creasca copilul.

- Liderul unui sindicat al polițiștilor a transmis un mesaj emoționat dupa moartea polițistului impușcat de un urmarit internațional in Timiș. "Te-ai sinucis, Cristi, fara sa-ți dai seama, acceptand condițiile mizere de munca, nepasarea și ironia meschina din acest sistem. Daca nu ne trezim, ne sinucidem…

- Al doilea volum al seriei de carti POVESTILE ZURLI este numit dupa refrenul celebrei melodii "Cantec pentru Maya", cantec iubit de toti copiii Zurli! "Vreau Pupic de Noapte Buna" este o poveste minunata. ...

- Mihai Stoica recunoaște ca la FCSB au fost jucatori cu probleme de greutate, iar intr-un cantonament, in care echipa a fost cazata in același hotel cu Beșiktaș, s-a simțit jenat. A fost impresionat de forma fizica și de profesionalismul celor de la Beșiktaș, formație care il avea in acel moment de…

- Mihai Morar și soția lui vor deveni din nou parinți. Cei doi au impreuna doua fetițe, gemene, in varsta de 10 ani. Prezentatorul tv a povestit despre cum s-a schimbat viața lui in ultimii ani și despre cum traiește cea mai frumoasa perioada. „Cred ca este prima iesire de cand am aflat ca sunt tatic.…

- Lewis Hamilton, 34 de ani, campionul in exercițiu al Formulei 1 și liderul la zi al ediției actuale a competiției, i-a facut o mare bucurie lui Harry Shaw, un baiețel de 5 ani care sufera de o forma rara de cancer osos și caruia medicii i-au mai dat doar o saptamana de viața. Mare fan al Formulei 1…