- Economia romaneasca este precum un mar: apetisant pe dinafara, insa gaunos si cu un gust fad. Stam bine la capitolul crestere economica, insa dincolo de statisticile de pe hartie, sa faci afaceri in Romania reprezinta o provocare plina de tot mai multe obstacole. Keysfin a realizat o radiografie a economiei,…

- Decizia Curtii de Apel Galati a fost anuntata vineri, la un an si jumatate dupa accidentul in urma caruia au murit doi copii. Judecatorii au decis sa respinga apelul lui Ivanciu Corcioveiu si i-au marit pedeapsa initiala de 5 ani de inchisoare. Potrivit Mediafax, decizia Curtii de Apel…

- Care este cheia unei afaceri de succes in cazul femeilor? Si de ce unele antreprenoare par a avea mai mult succes decat altele? Ce face diferenta intre succes si esec in lumea femeilor de afaceri? Si, de ce nu, ce au in comun femeile de succes in afaceri? 1.Pasiunea Se pare ca prima conditie ca sa atragi…

- Avea la el doua bancnote de cate 100 de euro, o carte de identitate și un permis de conducere, toate false, dar totuși a incercat sa treaca frontiera. In data de 17 ianuarie, in jurul orei 19.00, un tanar de 23 ani, cetațean al RM, s-a prezentat in Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni , fiind pasager…

- Romania se afla pe primul loc in Europa Centrala si de Est in ceea ce priveste numarul de acte normative adoptate anul trecut, iar aproape jumatate dintre acestea au impact direct sau semnificativ asupra IMM-urilor, a declarat, marti, Florin Jianu, presedintele Consiliului National pentru Intreprinderi…

- Victor Ponta a facut o declarație surprinzatoare duminica dupa-amiaza, la Antena 3. Fostul premier considera ca Liviu Dragnea s-a razbunat pe el jignindu-i intelgența. ”S-a razbunat pe mine. S-a razbunat mințindu-ma. Exista minciuni și minciuni. M-a mințit jignindu-mi bunul simț și inteligența,…

- Astfel, un fost administrator de rețea a fost condamnat pentru acces ilegal la un sistem informatic, transfer neautorizat de date informatice și frauda informatica (21 de acte materiale), in ceea ce, dupa cum rezulta din documentarea Profit.ro, este primul caz de acest tip din Romania. La inceputul…

- 2018 aduce schimbari majore pentru companiile din Romania și pentru angajații acestora. De la 1 ianuarie intra in vigoare ordonanța privind transferul contribuțiilor sociale de la angajator la angajat. Patronii ar trebui ca de la 1 ianuarie sa majoreze salariile brute in medie cu 20%, astfel incat…

- Monica Gabor a transmis un mesaj plin de emotie pentru fiica ei si a lui Irinel Columbeanu, Irina. Monica Gabor se afla in Romania pentru a petrece sarbatorile de iarna in compania fiicei sale si a omului de afaceri Irinel Columbeanu, Irina. Monica Gabor, care are o relatie de mai multi ani cu omul…

- Zilele de Craciun nu au fost deloc linistite pentru ca Romania este ingrozita de evenimente socante. Unul dintre cele mai tragice este cel al tinerilor soti Maleon din Iasi, oameni educati si cu o stare materiala buna care au recurs la gesturi extreme ce le-au pus capat zilelor. Potrivit oamenilor legii…

- La data de 15 decembrie 2017, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Ilan Laufer si ambasadorul Romaniei la Washington, George Cristian Maior, au avut o intalnire cu secretarul american al comertului, Wilbur Ross, conform Agerpres.Citește și: Prins in „flagrant”! Florin…

- Sicriul cu trupul Regelui Mihai a trecut pe sub Arcul de Triumf. Sicriul cu trupul neinsuflețit al Regelui Mihai a ajuns miercuri seara, in jurul orei 20,20, la Palatul Regal din București, unde, pana sambata, cei care l-au admirat pe fostul suveran ii pot aduce un ultim omagiu. In drumul spre Palatul…

- Florian Bodog, Ministrul Sanatatii, a declarat, marti, ca 900 de doze de imunoglobulina pentru intarirea sistemului imunitar vor ajunge in Romania, in noaptea de marți spre miercuri. Florian Bodog a adaugat ca va manageria situatia astfel incat acestea sa ajunga la copiii care le asteapta. Intrebat…

- La 50 de ani, Mirela Pop a fost inclusa de revista Capital in top 100 cele mai de succes femei din Romania. Mirela Pop lucreaza de 9 ani in cadrul firmei Teraplast, iar de anul acesta a fost numita directorul general al companiei.

- Moartea Regelui Mihai nu oprește fotbalul. Liga 1 se joaca in zilele de doliu național! Vor fi momente de reculegere și banderole negre. Meciurile din etapa a 22-a a Ligii 1 se vor desfasura asa cum au fost programate, desi Guvernul Romaniei a decretat doliu national, in memoria Regelui Mihai . Anuntul…

- Educatia precara ocupa primul loc in topul celor mai importante obstacole pentru cei care vor sa inceapa si sa dezvolte o afacere in Romania, 23% dintre respondenti afirmand acest lucru, fata de doar 16% in anul 2016, conform datelor barometrelor EY Romania dedicate antreprenorilor.

- Primarul General, Gabriela Firea, a prezentat Principiile de reglementare ale Planului Urbanistic General (PUG) al Bucurestiului, la intalnirea Asociatiei Oamenilor de Afaceri din Romania. Alaturi de Primarul General, la aceasta intalnire au fost prezenti reprezentanti ai mediului de afaceri, antreprenori,…

- Dupa ce s-a aflat tristul eveniment al decesului Regelui Mihai, toata Romania este indoliata! Guvernul a adoptat miercuri o hotarare in care declara cele 3 zile de doliu national pe teritoriul tarii, in memoria Regelui Mihai, care a fost seful statului roman.

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat, marți, ca Romania va organiza toate ceremoniile „așa cum se cuvine” dupa moartea Regelui Mihai și ca vor fi organizate zile de doliu național. Klaus Iohannis a declarat ca dispariția Regelui Mihai este o mare pierdere pentru Romania și pentru romani și a transmis…

- Revista Capital a sarbatorit 25 de ani de existența prin intermediul unei Gale in cadrul careia au fost acordate premii pentru antreprenori care aniverseaza 25 de ani de business și pentru cei care au avut un aport major la dezvoltarea capitalismului in Romania. De asemenea, au fost acordate premii…

- SMARTERS, prima agenție de growth hacking & online marketing din Romania, ne propune un mod simplu de a vedea situația Post-ul Dambovița pe harta antreprenoriatului: Care sunt societațile cu cei mai mulți angajați și cele mai mari cifre de afaceri apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Parlamentarul social-democrat botoșanean Marius Budai a declarat astazi, printr-un comunicat de presa, ca in urma adoptarii legii prevenirii de catre Camera Deputaților, for decizional pentru acest proiect, incepe o noua etapa a relaționarii statului in relația cu oamenii de afaceri din țara noastra,…

- IT-ul reprezinta solutia prin care Romania poate face un salt urias in viitor. Tocmai de aceea in scoli trebuie sa se acorde mai multa atentie acestui domeniu care functioneaza deja cu succes la Cluj. Acolo, Daniel Metz, unul dintre pionierii IT-ului din România a construit un imperiu şi…

- Dupa ce i s-a atras atenția ca exista un segment in societate care dorește sa fie orice numai ca sa nu fie PSD, partid pe care-l descriu drept ”ciuma roșie”, ministrul Ilan Laufer a subliniat: ”Este absolut greșit. Este un mod distructiv pentru societatea romaneasca.” [citeste si] Ministrul…

- Reacția omului de afaceri Costel Cașuneanu de la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Ploiești, cand a rabufnit impotriva “sistemului”, ar fi fost cauzata, potrivit familiei, de o eroare careia omul de afaceri i-ar fi victima: procurorii l-ar fi confundat cu administratorul unei firme cu care Cașuneanu…

- ”Noul Regulament de valorificare a masei lemnoase din Romania, adoptat in data de 5 octombrie 2017 de Guvernul Romaniei, la propunerea Ministerului Apelor și Padurilor, a condus, in mai puțin de doua luni de la intrarea in vigoare, la o creștere cu 20% a cantitații de lemn de foc provenita din padurile…

- Mediul de afaceri a resimtit in acest an si, mai ales, in ultimele luni, o lipsa de predictibilitate foarte grava, semnaleaza Coalitia pentru Dezvoltarea Romaniei (CDR) intr-o scrisoare destinata presedintelui Klaus Iohannis.

- IATA cum se poate obtine permisul de conducere fara a face scoala de soferi. VEZI cat costa In Italia, permisul de conducere se poate obține, ca și in Romania, dupa frecventarea cursurilor unei școli de șoferi, dar, spre deosebire de romani, italienii mai au o posibilitate de a lua permisul auto, și…

- Partenerii americani au dat semnalul, iar conducerea Serviciului Roman de Informatii e pe faras, scriu jurnalistii de la National. Potrivit informatiilor acestora, americanii nu ar fi multumiti de Eduard Hellvig si ar dori ca scaunul de director sa fie ocupat de propriul lor om. Citeste si: Dragomir…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat miercuri seara, la Ploiesti, ca oamenii de afaceri sunt speriati cel mai mult de impredictibilitatea fiscala si de spagi, seful statului aratand ca Romania este o locatie buna pentru investitori conform Agerpres."Am avut in ultimele saptamani discutii…

- "Impresia mea, in momentul de fata, este ca legislatia permite dezvoltarea intreprinderilor mai degraba mari, dar omoara birocratic buna parte din intreprinderile mici si mijlocii. In ziua de astazi este foarte dificil sa fii antreprenor in Romania. Acest lucru nu este normal. Daca vrem sa avem o…

- Pe data de 4 septembrie 2017 Senatorul PMP Cristian Lungu a trimis o interpelare catre Ministrul Afacerilor Externe, Teodor-Viorel Meleșcanu prin care cere lamuriri despre situația refugiaților din Romania. Solicitarile senatorului PMP au fost legate de standardele de selecție folosite de Romania…

- Identificarea domeniilor de cooperare de interes major, creșterea schimburilor comerciale bilaterale, implicarea companiilor romanești in realizarea de proiecte in Egipt, dar și atragerea de investiții egiptene in Romania au fost principalele subiecte discutate luni de Ilan Laufer, ministrul pentru…

- Zilele in care elevii isi permiteau sa lipseasca de la ore sau sa ascunda nota proasta de la test, vor deveni in curand o amintire. In toata aceasta ecuatie parintii sunt cei mai castigati. Totul datorita catalogului virtual care incet-incet isi face simtita prezenta in scolile romanesti. Acest sistem…

- Compania de transport si logistica Transport Trade Services (TTS), controlata de antreprenorul roman Mircea Mihailescu, a aprobat in AGA venirea pe Bursa din Bucuresti, potrivit datelor din Monitorul Oficial. “Se aproba admiterea actiunilor emise de societate la tranzactionare pe piata…

- Romanii plecati la munca in strainatate si care se intorc in tara pot obtine fonduri nerambursabile de 35.000 de euro plus cursuri de antreprenoriat, pentru a-si deschide mici afaceri in Romania, intr-unul dintre proiectele pe fonduri europene din linia de finantare Diaspora Start-up, au informat joi…

- Cifra de afaceri din materialul biologic importat ajunge la un miliard de euro, iar daca adaugam și inputurile putem vorbi despre un procentaj de 60% din valoarea totala a producției agricole romanești, a declarat, marți, vicepreședintele Academiei de Științe Agricole și Silvice (ASAS), Valeriu Tabara.…

- Un val de ger polar a patruns dinspre Oceanul Arctic in Europa in acest sfarsit de saptamana, urmand sa atinga zona Mediteranei si Balcanii. Potrivit presei internationale, caderi masive de zapada vor avea loc in Alpi, iar frontul de aer rece ar putea ajunge, pe langa Croatia, Bosnia si Muntenegru,…

- Zilele trecute, Madalina Ghenea a surprins pe toata lumea cand a plecat alaturi de fiica ei departe de Romania, insa fara Matei Stratan. Toata lumea s-a intrebat daca cei doi s-au desparțit, insa romanca a dezvaluit motivul plecarii sale.

- Secretul averii impresionante a șefului de cancelarie din Prefectura Alba, pensionarul PSD Cornel Murg: funcții publice simultane, pensie de stat și afaceri de familie prospere. Cornel Murg, social-democrat get-beget, fost subprefect de Alba, in prezent șef de cabinet al prefectului Danuț Halalai, a…

- Nu e nici o indoiala ca cel putin in teorie pachetul de masuri fiscale anuntat de guvern, care a inceput cu split TVA la 1 octombrie si continua cu modificarile propuse pentru anul viitor (cresterea salariului minim, reasezarea contributiilor, cresterea plafonului de impozitare la microintreprinderi,…

- In alocutiunea sa, Hans Klemm a invocat clasamentul elaborat de Banca Mondiala care se refera la usurinta cu care se fac afaceri intr-o tara sau alta. ”Prezent astazi la Gala «Topul National al Firmelor Private din Romania», ambasadorul Hans Klemm a subliniat rolul antreprenorilor in succesul si…

- "Ma adresez acum in mod special generatiei tinere, dumneavoastra, studentilor la ASE - probabil ca o parte dintre voi se vor angaja, iar o parte veti deveni intreprinzatori. O sa ma inrebati - da, dar de unde sa obtinem bani, nu avem capital. Intr-adevar, este dificil sa pornesti in afaceri fara…

- "As trage o concluzie dupa discutiile de astazi cu oamenii de afaceri si as spune foarte clar: Mihai Tudose, Olguta Vasilescu mint (...)pentru ca in Romania trebuie sa ne oprim sa spunem lucruri fara sa fim responsabili, lansez o provocare lui Tudose, Vasilescu, Misa. In momentul in care, dupa 1…

- Masura a fost luata de conducerea RAR ca urmare a gradului ridicat de solicitari din partea clienților, care se programeaza sa obțina actele necesare in vederea primei inmatriculari in Romania a vehiculelor second-hand. Astfel, in toate reprezentanțele RAR se va lucra in fiecare zi de sambata de la…