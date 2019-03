Stiri pe aceeasi tema

- In cel de-al patrulea sezon al emisiunii „Insula iubirii”, Mirela Baniaș a venit sa iși testeze iubirea alaturi de Ionuț Gojman, iubitul sau! Totuși, situația s-a schimbat radical in cel mai scurt timp posibil!

- Mirela Banias, fosta concurenta de la "Insula Iubirii" este mai fericita ca niciodata! Fericirea se datoreaza barbatului care ii va deveni sot, Florin Tecar. Bruneta a dorit ca toata lumea sa afle ca dragostea pluteste in aer in casa lor, si cum altfel daca nu prin intermediul catorva mesaje siropoase?

- Mirela Baniaș a fost rasfațata de iubitul ei de Ziua Indragostiților. Bruneta a fost impresionata de gestul facut de Florin Tecar. De Valentine's Day, Mirela, fosta concurenta la show-ul Insula Iubirii, a primit un imens buchet de trandafiri roșii de la actualul ei iubit, omul de afaceri Florin Tecar.…

- Mirela Baniaș a dezvaluit la ce metoda a recurs petru a-și indrepta nasul. Bruneta a explicat amanunțit. Mirela Baniaș, fosta concurenta la show-ul Insula Iubirii, a dorit sa-și indrepte nasul, astfel ca a recurs la specialiști. Pe contul sau de socializare, bruneta a dezvaluit cum a reușit sa-și…

- Mirela Baniaș este insarcinata și se pregatește sa se casatoreasca, insa in urma cu un an era amorezata tare de Ionuț Gojman, barbatul de care s-a desparțit la show-ul Insula Iubirii. Mirela Baniaș traiește in prezent o poveste de dragoste cu Florin Tecar, care a și cerut-o in casatorie. Bruneta este…

- Mirela Baniaș, fosta concurenta la emisiunea "Insula Iubirii", este insarcinata. Tanara a publicat pe rețelele de socializare cu prima ecografie. Bruneta a lasat de ințeles ca traiește cea mai frumoasa perioada a vieții deoarece urmeaza sa devina mama pentru prima oara. Mirela Banias a declarat ca ar…

- Ionut Gojman a acceptat sa spuna adevarul despre experienta de pe "Insula Iubirii". Invitat in cadrul emisiunii "Agentia VIP" de la Antena Stars, tanarul a povestit cum s-a incheiat relatia lui cu Mirela Banias.

- Mai frumos de atat de nu se poate! S-a mutat cu el, a marturisit ca se pregatesc de nunta, iar astazi, Mirela Banias, fosta concurenta de la "Insula Iubirii" i-a cunoscut si pe cei doi copii ai viitorului sot.