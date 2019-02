Stiri pe aceeasi tema

- Ionuț Gojman a dat publicitații o imagine in care apare așa cum arata in urma cu zece ani. Schimbarea pe care a suferit-o in ultimul deceniu este evidenta. Ionuț Gojman s-a facut remarcat dupa ce a participat la show-ul Insula Iubirii, de la Antena 1, unde a mers impreuna cu iubita sa, Mirela. Insa,…

- Ionuț Gojman, fostul iubit al Mirelei de la Insula Iubirii, este foarte direct in ceea ce face și ce spune. Ionuț Gojman s-a facut remarcat dupa ce a participat la show-ul Insula Iubirii, de la Antena 1, unde a mers impreuna cu iubita sa, Mirela. Insa, sfarșitul show-ului a dus și la finalul poveștii…

- Bogdan de la "Insula Iubirii" a sarit in apararea sotiei sale, dupa ce Mirela a vorbit, joi, la Antena Stars, despre ea. Mirela a explicat ca a rupt legatura cu Hannelore din cauza faptului ca aceasta nu este capabila sa-si asume anumite lucruri care s-au vazut cu ochiul liber la tv.

- A trecut un an de la filmarile pentru Insula Iubirii. Mirela a trecut printr-o transformare de proportii. Daca in Thailanda afisa un trup nu tocmai tonifiat, iata ca acum concurenta a trecut printr-o schimbare radicala. A reusit sa dea mai multe kilograme jos si a apelat chiar si la ajutorul medicului…

- Mirela pierde doi barbati dintr-o lovitura! Ionut pleaca și va fi ispita la "Insula Iubirii, in timp ce Mircea renunța la ea pentru ca a jucat la doua capete. Imagini in premiera cu Ionuț, in calitate de ispita in sezonul 5 "Insula Iubirii"!

- In ultimele episoade din cel de-al patrulea sezon ”Insula Iubirii”, Mirela și Ionuț și Hannelore și Bogdan se pregatesc sa stea fața in fața dupa ce timp de 18 zile și-au testat relația departe unii de ceilalți, și-au cristalizat sentimentele și au aflat cum arata adevarul din sufletul lor.

- Mirela, concurenta a emisiunii "Insula Iubirii" a reusit sa ridice cateva semne de intrebare in randul admiratorilor sai. Frumoasa bruneta a postat pe contul personal de Instagram o fotografie in care isi tine mainile in dreptul abdomenului si nu oricum! Concurenta a format o inimioara, gest pe care…