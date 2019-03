Stiri pe aceeasi tema

- Mirela Baniaș se pregatește de nunta cu Florin Tecar, cel pe care l-a cunoscut la scurt timp dupa terminarea show-ului „Insula iubirii” și de care s-a indragostit nebunește. Bruneta a fost ceruta incasatorie, in Cuba, acolo unde cei doi au fost in vacanța. „Noi ne pregatim de nunta acum. Cununia civila…

- Dublu eveniment important in viata Mihaelei Moise. Si-a crestinat micuta si, totodata, fosta jurnalista i-a jurat iubire vesnica partenerului sau, Vali. Au pregatit totul cu multe zile inainte si iata ca, intr-un final, dupa nopti nedormite si pline cu emotii... au pasit in fata altarului.

- Mirela de la "Insula Iubirii" a petrecut o vacanta de neuitat in Cuba, acolo unde a fost si ceruta in casatorie. Mirela Banias a impartasit toate momentele cu prietenii sai virtuali si s-a pozat cat a fost ziua de lunga.

- Mirela Baniaș este insarcinata și se pregatește sa se casatoreasca, insa in urma cu un an era amorezata tare de Ionuț Gojman, barbatul de care s-a desparțit la show-ul Insula Iubirii. Mirela Baniaș traiește in prezent o poveste de dragoste cu Florin Tecar, care a și cerut-o in casatorie. Bruneta este…

- Mirela Baniaș, fosta concurenta la „Insula Iubirii”, a aparut intr-o ipostaza tandra alaturi de actualul ei partener, care ii va deveni soț. Ea a facut și o dezvaluire de care este mandra, dupa ce a spus ca este insarcinata.

- Dupa „Insula Iubirii”, Mirela Baniaș s-a mutat cu catel cu tot in resortul iubitului ei milionar, Florin Tecar, din Cojocna, județul Cluj. Ea a povestit cum i s-a schimbat complet viața, dupa o intervenție importanta... a unui calugar.

- In urma cu cateva zile, Mirela Banias, fosta concurenta de la "Insula Iubirii", marturisea pentru Antena Stars ca si-a gasit jumatatea si ca se gandeste la nunta. Desi bruneta si Florin sunt impreuna de putin timp, cei doi sunt pregatiti sa-si intemeieze o familie si se pare ca deja si-au ales nasii!