- CCIA Timiș, in calitate de unic partener național al Programului Climate KIC – cel mai mare parteneriat public-privat de inovare din Europa concentrat asupra schimbarilor climatice, finanțat de EIT- Institutul European pentru Inovare și Tehnologie lanseaza o noua sesiune a sub-programului…

- Marti, 13 martie, politistii Serviciului de Ordine Publica impreuna cu cei din Borsa au actionat pentru prevenirea si combaterea infractiunilor contra patrimoniului agentilor economici si pentru verificarea legalitatii functionarii prestatorilor de servicii de securitate. De asemenea politistii au avut…

- Sistemul informatic al ANAF se afla intr-o situatie mult mai precara decat stiau multi contribuabili. In cazul persoanelor fizice, cel putin, situatia este halucinanta: declaratiile depuse de acesti contribuabili prin Spatiul Privat Virtual (SPV) erau, pana de curand (desi nu este sigur ca situatia…

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Alba a transmis locurile de munca vacante la data de 13 martie 2018, in Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Cugir și Campeni. In total, in județ sunt disponibile 426 de posturi, cele mai multe, 254, fiind oferite in Alba Iulia. Mai jos, lista locurilor…

- Conturile pe care Fiscul a pus poprire pentru recuperarea datoriilor vor putea fi deblocate mai usor. Mirela Calugareanu, sefa institutiei, a declarat la Antena 3, ca sistarea se va putea face imediat dupa ce o persoana achita sumele datorate statului.

- Compania Municipala de Dezvoltare Durabila București, una din cele 22 de companii municipale inființate de Primaria Capitalei, vrea sa cumpere autovehicule și servicii de telecomunicații, in valoare de mai multe sute de mii de lei. O alta firma din cele 22, Compania Municipala Imobiliara București a…

- NEMULTUMIRI…Constructorii din tot judetul Vaslui se plang, de ceva timp, de faptul ca primesc destule informatii legate de licitatiile publice. Avand in vedere ca judetul Vaslui are finantari record pe proiecte guvernamentale, in special pe PNDL II, peste 200 milioane de euro, conducerea Camerei de…

- Reprezentantii operatorilor economici din regiunea de dezvoltare Sud-Vest, respectiv din judetele Dolj, Gorj, Mehedinti, Olt si Valcea care tranzactioneaza, comercializeaza si furnizeaza produse si servicii supuse regimului de control al export...

- Firmele care emit acțiuni la purtator, cum este celebrul caz al Tel Drum, au obligația ca intr-un an și jumatate sa le converteasca in acțiuni nominative, se arata intr-un proiect de lege inițiat de guvern, ce vizeaza eliminarea completa a posibilitații emiterii de acțiuni la purtator. Una dintre ținte…

- Firmele din sectorul hi-tech au fost printre cele mai vocale industrii ingrijorate de impactul pe care il va avea Brexit asupra locurilor de munca. Dar, nesiguranta nu opreste companii precum ARM Holdings sa angajeze masiv, potrivit Bloomberg. „Brexit nu ne incetineste procesul de recrutare…

- Reprezentanti de firme, antreprenori si oficiali din administratia locala s-au intalnit ieri la Fab Lab, in cadrul unei dezbateri, unde au analizat mai multe teme de interes, printre care industria IT si noutatile fiscale. La dezbaterea PINMagazin a participat Bogdan Cojocaru, ministrul Comunicatiilor…

- Trei companii afiliate liderului PL, Mihai Ghimpu, ar fi incasat in ultimii noua ani, prin intermediul institutiilor de stat sau cele municipale, controlate de liberali, venituri de aproximativ jumatate de miliard de lei.

- Curtea de Conturi critica dur Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) in ultimul sau raport pe 2016, afirmand ca nu a colectat suficient. Unul din motive este ca nu s-a indreptat sa realizeze controale la agentii economici cu pierderi. „Exista agenti economici care au inregistrat pierderi…

- Asocierea este formata din firmele Pod-Proiect SRL si Avensa Consulting SRL. Una dintre licitatii face referire la reorganizarea circulatiei pe bd. Tudor Vladimirescu, proiect ce vizeaza in principal modernizarea liniei de tramvai. Lucrarile de executie vor fi finantate din fonduri europene si vor fi…

- Premierul britanic Theresa May a declarat ca vrea un acord de Brexit care sa functioneze pentru companiile din Marea Britanie, dar si pentru cele din restul Uniunii Europene, informeaza agentia de stiri Reuters.

- El a explicat ca la nivelul Comisiei Europene s-au alocat fonduri pentru identificarea produselor care au o anumita calitate pentru tarile din vestul Europei si o alta calitate pentru estul Europei, si a cerut guvernului implicare. Apel catre PSD-ALDE 'Fac un apel public guvernarii…

- Administratia Judeteana a Finantelor Publice Salaj organizeaza o noua intalnire dedicata contribuabililor pentru a oferi clarificari si indrumari referitoare la noutatile legislative cu incidenta fiscala, Spatiul Privat Virtual si calendarul obligatiilor de declarare si plata in luna februarie. Intalnirea…

- Antreprenorii romani pot descarca acum un calendar al principalelor taxe din Romania, in care vor regasi ce formulare trebuie sa depuna in 2018 si care sunt datele scadente pentru depunerea lor si pentru plata impozitelor.

- Doi din principalii agenti economici din municipiul Motru, fosta zona defavorizata, au sanse mici sa iasa din insolventa. Din cauza problemelor economice, Uzina de Agent Termic si Alimentare cu Apa din Motru, respectiv Unitatea de Executie Foraje, au inceput sa ...

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, a subliniat faptul ca, potrivit unui proiect de lege adoptat joi de Executiv, firmele cu peste 50 de angajati vor avea ”posibilitatea” de a avea un expert in egalitate de sanse, desi premierul Viorica Dancila vorbise la inceputul sedintei despre o ”obligatie”…

- "Vrem ca in Romania egalitatea de sanse dintre femei si barbati sa fie efectiv asigurata", a spus primul ministru, in deschiderea sedintei de guvern. "Cred ca acest lucru este foarte important. Ca urmare vom introduce obligatia persoanelor juridice din sistemul public dar si din sectorul privat care…

- Insolventele din Romania raman la un nivel de doua ori mai mare fata de media din Europa Centrala si de Est (ECE), conform datelor prezentate, miercuri, de oficialii Coface. "Anul 2017 a adus 8.256 proceduri noi de insolventa, in crestere cu 3% fata de 2016, cand s-au inregistrat 8.053 de…

- Ponderea companiilor care detin un site propriu este de 45,4%, cu toate ca 86,1% sunt conectate la reteaua de Internet, arata datele unui studiu al Institutului National de Statistica (INS) privind societatea informationala. Ponderea gospodariilor...

- O initiativa legislativa a USR care prevedea ca firmele cu actiuni la purtator sa nu poata participa la licitatiile publice a fost respinsa luni de Senat, cu 61 de voturi „pentru” si 23 de voturi „impotriva”.

- Guvernul ar trebui sa elimine formularul 600, iar persoanele cu activitati independente sa depuna doar formularul 200, in anul urmator, pentru plata contributiilor sociale, spune consultantul fiscal Mihaela Mitroi, intr-un interviu video acordat StartupCafe.ro. De asemenea, liderul Departamentului de…

- Firmele care trec de la plata impozitului pe profit la impozitul pe venitul microintreprnderii, odata cu majorarea pragului prevpazut de Codul fiscal in acest sens de la 1 ianuarie 2018, trebuie sa depuna declaratia 010 pentru modificarea vectorului fiscal la termenul stabilit.

- CCIA Timiș continua programul de informare si instruire a firmelor cu privire la reglementari europene și nationale debuteaza cu un seminar privind relatiile de munca dintre angajati si angajatori și sanatatea si securitatea salariatilor. Camera de Comert, Industrie și Agricultura Timiș in colaborare…

- Cresterea tuturor elementelor de cost la nivelul productiei si deprecierea leului vor determina scumpiri cu 6-8% la alimentele de baza, a declarat, intr-o conferinta de presa, Dragos Frumosu, presedintele Federatiei Sindicatelor din Industria Alimentara – FSIA. „S-a scumpit energia, s-au scumpit gazele…

- Competitie pentru startup-uri fondate de femei, organizata de un fond de investiții din Cluj Un fond de accelerare de afaceri din Cluj va gazdui in acest an o competitie dedicata firmelor aflate la inceput de drum, care au fost infiintate, sau au printre fondatori cel putin o femeie. Înscrierile…

- S-a lasat cu scandal la audierile din Comisia Economica, Industrii și Servicii din Senat, acolo unde este audiat ministrul de Finanțe, Ionuț Mișa și președintele ANAF, Mirela Calugareanu.Deputatul Catalin Drula de la USR a venit in Comisie și a incercat, fara a i se da cuvantul sa-i adreseze…

- Firmele care dețin cluburi, restaurante sau hoteluri, printre multe altele, ce funcționeaza fara a fi autorizate pentru securitatea la incendiu vor risca sa fie amendate daca nu-și informeaza clienții despre lipsa autorizației. Concret, aceste companii vor trebui, conform unui act normativ, sa afișeze…

- Incepand de astazi, declaratia 600 poate fi depusa si online, prin intermediul serviciului „Spatiul Privat Virtual”, anunta ANAF. Depunerea Formularului 600 este obligatorie pana la 31 ianuarie pentru persoanele fizice care au obtinut in 2017 venituri extra-salariale mai mari de plafonul de 22.800 lei…

- Modificarile aduse cadrului fiscal din Romania de catre guvernati, anul trecut, intr-un ritm haotic, cu multe semne de intrebare si fara norme clare de aplicare, vor face ca 2017 sa ramana in istorie drept unul din cei mai tulburi ani pentru mediul de afaceri din Romania. Bun, dar ce-i de facut in 2018?…

- Cele doua Corei au decis in cadrul discutiilor de miercuri sa formeze o echipa de hochei feminin comuna care sa participe la Olimpiada de iarna de luna viitoare din Coreea de Sud. De asemenea, ele vor participae impreuna, sub un drapel al peninsulei unificate, la ceremonia de dechidere, se spune intr-o…

- Locul de munca visat de romani e descris prin stabilitate, confort, lipsa de obiective și, bineințeles, de un salariu bun. Cei mai mulți romani il și gasesc in companiile de stat. Firmele de recrutare arata ca in marile corporații nu se mai face coada la intrare.

- Consiliul Județean Ilfov a primit, in calitate de fondator, titlul de ”Incubator de afaceri cu portofoliu mixt”, in conformitate cu prevederile Legii 102/2016 privind incubatoarele de afaceri. Incubatorul de afaceri se numește Ilfov Business Hub, are sediul in orașul Otopeni și primele puncte de lucru…

- Primaria Capitalei a amendat firmele de salubrizare din Bucuresti pentru ca nu au distribuit material antiderapant in cursul noptii de duminica spre luni, in ciuda avertizarilor meteorologice care anuntau vreme rea. La ora transmiterii aceste stiri, aproape doua sute de utilaje actioneaza in toate cele…

- Juralistul Antena 3, Radu Tudor, ii transmite o scrisoare premierului Mihai Tudose in care ii solicita sa anuleze ordinul dat de șefa ANAF, Mirela Calugareanu, prin care peste 1,5 milioane de romani vor fi nevoiți sa mearga pentru a-și plati taxele pe drepturi de autor. Citește mai multe detalii…

- Firmele din Romania ar trebui sa-si creasca gradul de capitalizare, iar 2018 este un an foarte bun pentru listarea la bursa, au declarat analistii prezenti la evenimentul „Cum vor arata indicatorii macroeconomici ai Romaniei in 2018?”, organizat de Bursa de Valori Bucuresti (BVB) impreuna cu Asociatia…

- ♦ Vestile despre economia Europei cu greu pot fi mai bune. l Cresterea din zona euro este cea mai puternica din ultimii sapte ani si este sustinuta de accelerarea activitatii economice din servicii si industria manufacturiera din toate economiile mari. Adica este o crestere sanatoasa. …

- Dupa ce anul trecut, Romania se afla pe primul loc in regiune in materie de schimbari legislative, reprezentantii mediului de afaceri si cetatenii platitori de taxe si impozite se intreaba ce va mai fi anul acesta? Se stie doar ca exista o serie de initiative care au fost incepute sau anuntate anul…

- Firmele de cablu din Romania ar putea majora abonamentele clienților deoarece la randul lor sunt puși de furnizorii de energie electrica sa plateasca mai mult pentru stalpii folosiți ca infrastructura pentru rețelele de comunicații. Este avertismentul Asociației de Comunicații Electronice din Romania…

- Prima zi din 2018 aduce "revoluția fiscala", printre principalele modificari fiind plata taxei pe valoare adaugata în conturi separate („split TVA”) și trecerea contribuțiilor de asigurari sociale de la angajator la angajat. Agenția MEDIAFAX consemneaza principalele schimbari. Cele…

- Firmele mici si mijlocii, inclusiv start-up-urile, pot solicita credite garantate in proportie de 50% pentru capital de lucru sau realizarea de investitii pana la valoarea maxima cumulata de 10 milioane de lei, printr-un nou program lansat de stat, IMM INVEST ROMANIA. Fondurile sunt…

- Firmele mijlocii vor fi mutate de la administrațiile regionale județene ale Fiscului (de la Ploiesti, in cazul regiunii Sud Muntenia) la cele judetene (la Pitesti, in cazul Argesului) cel mai probabil incepand din luna ...

- Vanzarile totale ale companiilor din industria fabricarii produselor din carne, un sector in care anul trecut activau 369 de companii, a crescut cu 2% in 2016, fata de anul precedent, la 5,78 mld. lei. Totusi, avansul cifrei de afaceri raportat pentru 2016 este sub media nationala de 4%, potrivit…

- Marti dimineata, in jurul orei 7:00, zeci de taximetristi au parcat in fata Guvernului, nemultumiti fiind de cea mai recenta hotarare adoptata de Primaria Capitalei, care prevede ca toate firmele de taximetrie vor avea nevoie de licenta, inclusiv Uber, iar taximetristii trebuie sa trebuie sa respecte…

- Cu o zi înainte sa expire termenul pâna la care angajatorii trebuie sa negocieze cu salariații noile contracte de munca, în contextul transferului contribuțiilor, 60% dintre companii n-au început procedurile, arata un sondaj al