Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a anuntat miercuri prin intermediul unui mesaj publicat pe Twitter ca administratia sa a revocat dreptul acordat statului California de a isi fixa propriile norme in privinta poluarii generate de automobile, care sunt mai dure decat in restul tarii, informeaza AFP…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat miercuri prin intermediul unui mesaj publicat pe Twitter ca administratia sa a revocat dreptul acordat statului California de a isi fixa propriile norme in privinta poluarii generate de automobile, care sunt mai dure decat in restul tarii, informeaza AFP.…

- Președintele PNL Ludovic Orban a declarat, miercuri, la Realitatea TV, ca deși Calin Popescu Tariceanu a încercat sa își arate „barbația și mușchii” în privința negocierilor cu PSD legat de alegerile prezidențiale, pâna la urma liderul ALDE ramâne tot „într-o…

- "Cineva invitat in seara asta la Realitatea spunea ca aceeasi emotie publica s-a stirnit si cind a picat avionul cu Iovan, si cind au ars tinerii in Colectiv... si adauga ca astfel de emotii vin si trec... As fi de acord cu el daca nu ar exista o mica, mititica, minuscula diferenta intre cazurile…

- Comisia Europeana a cerut României sa revizuiasca datele privind producția de porumb din ultimii doi ani, dar ministrru Petre Daea spune, la Realitatea TV, ca este vorba despre o neînțelegere.

- Primaria Arad acuza USR ca face "un joc politic" dupa ce formatiunea a anuntat ca a dat in judecata institutia pentru ca ar fi refuzat sa publice contractul privind modernizarea Stadionului UTA, proiect care este in lucru, desi ar fi trebuit incheiat in 2016.Primarul interimar al municipiului Arad,…

- Luni, elevii claselor a XII-a vor afla ce note au luat la examenul de Bacalaureat 2019. Ramâneți alaturi de Realitatea.net. Elevii de clasa a 12-a au terminat examenele de la Bacalaureat 2019. Când se anunța rezultatele?

- Simona Halep a caștigat in fața Victoriei Azarenka cu scor de 6-3, 6-1, in turul 3 la WIMBLEDON și s-a calificat in optimi in turneul de grand slem de la Londra. „Nu a fost ușor. M-am simțit foarte bine pe teren. E greu sa joci impotriva ei, dar am fost pozitiva și increzatoare. Mi-a crescut increderea…