Rusii nu se lasa si mai fac un facelift anticei Lada Niva

Gama Lada Niva a aparut in urma cu 42 de ani in Uniunea Sovietica pentru ca sa ajute cetatenii sovietici sa mearga la tara pe drumuri neasfaltate. Chiar si acum in 2019 aceasta masina inca se mai produce in uzinele Lada din Rusia, iar fanii Niva primesc un nou facelit… [citeste mai departe]