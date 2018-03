Stiri pe aceeasi tema

- Notele din ce in ce mai mici luate la examene, dar si natalitatea in scadere ii fac pe primari sa ia masuri. In nordul judetului Valcea, in Tara Lovistei, un primar de comuna a impus in consiliul local un proiect de hotarare care vizeaza rasplatirea performantei scolare si a natalitatii.

- Pe 24 martie 2018, reprezentativa Romaniei se deplaseaza in Israel pentru un meci amical cu selecționata similara a gazdelor. Partida se va disputa pe Stadionul Netanya din orașul cu același nume și va incepe la ora 20:30. Naționala lui Cosmin Contra s-a cazat la hotelul Daniel, aflat pe malul marii…

- Filmul "Licu, o poveste romaneasca" va fi prezentat, in premiera nationala, pe 23 si 25 martie, la Cinemateca Eforie, in cadrul Festivalului International de Documentar si Drepturile Omului One World Romania, in sectiunea "Trecutul prezent". Potrivit unui comunicat transmis, luni, AGERPRES, documentarul,…

- Selecționerul echipei de tineret a Romaniei, Daniel Isaila, a anunțat lotul de jucatori pentru stagiul de pregatire programat in Anglia in perioada 20-27 martie, informeaza FRF. Pe perioada cantonamentului tricolorii vor disputa și doua meciuri amicale: cu Anglia U21, pe ...

- Mirel Radoi, director sportiv la naționala de tineret, a afirmat ca nu este suparat pe Ionuț Lupescu și nu crede ca va fi dat afara, in cazul in care „Kaiserul” va caștiga alegerile pentru șefia FRF.

- Cristi Minculescu, Valter Popa și Boro, Naționala de Rock a Romaniei ce se califica la fiecare turneu final, te cheama la Hard Rock Care pe 22 martie, incepand cu ora 21:30, sa strigi, ca Moțu’ Pittiș pe vremuri: “Ține minte… sfarșitul nu-i aici!”. Poveștile IRIS nu au final. Adevaratele povești de…

- Mirel Radoi, la FRF. Ce funcție va ocupa fostul antrenor de la FCSB. ACTUALIZARE 14 martie. Incepand de azi, Mirel Radoi lucreaza la FRF. “Sunt foarte bucuros ca Mirel Radoi s-a alaturat echipei FRF și proiectului nostru. Am convingerea ca prin experiența lui va contribui la un parcurs cat mai bun…

- Manda a sustinut ca in cadrul audierilor au fost discutate mai multe subiecte, printre care deciziile CSAT cu privire la SRI, mandatele de siguranta nationala si despre relatia lui Coldea si a SRI cu partidele politice, cu Guvernul, cu DIICOT si cu Alina Bica. Intrebat daca Florian Coldea…

- Inainte de a lua aceasta decizie, Mirel Radoi s-a consultat cu Mihai Stoichita, care in prezent ocupa functia de director tehnic al FRF. Astfel, cel putin pana in vara, Radoi va continua cursurile de antrenor, insa se va concentra si pe rezultatele nationalei de tineret.Mirel Radoi va fi…

- Antrenorul principal al nationalei Romaniei, Lynn Howells, antrenorul care pregateste treisferturile, Rob Moffat, si cel al pachetului de inaintare, Massimo Cuttitta, au demisionat, sambata, dupa meciul castuigat de "stejari", la Buzau, cu Belgia, informeaza FR Rugby.

- Odata cu reunirea lotului national de senioare, programata in 15 martie, in vederea pregatirii si sustinerii “dublei” cu Rusia din preliminariile Campionatului European, a sunat “adunarea” si Gheorghe Tadici pentru lotul national de tineret. Echipa nationala de tineret a Romaniei se va reuni la Cheile…

- Presiunile exercitate asupra membrilor Federatiei Sindicatelor Libere din Invatamant, care au decis boicotarea simularii examenului de evaluare nationala, sunt foarte mari, a declarat, pentru AGERPRES, George Purcaru, prim vicepresedinte FSLI. Acesta a precizat ca au fost cazuri in care…

- Antrenorul lui Dinamo, Florin Bratu, a vorbit despre Razvan Raț, care se antreneaza de cateva zile cu formația alb-roșie. Jucatorii "cainilor" l-au adoptat deja pe internaționalul roman. "Ne știm de 20 de ani, am fost colegi la juniori, iar Razvan a ales sa antreneze cu noi. L-am primit cu brațele…

- Desi in tara sunt, inca, multe drumuri inchise, desi avem cod portocaliu de ger si, in unele locuri, de viscol, desi sunt multe situatii de urgenta in tara, “mega-paranghelia” tanarului liberal giurgiuvean Adrian Chiran “tine prima pagina” in presa nationala. Dupa ce ziarul Can-Can a publicat imagini…

- Etapa județeana a olimpiadelor de limba și literatura romana pentru elevii de gimnaziu și de liceu s-a incheiat, cu rezultate meritorii pentru elevii nemțeni. Lotul de elevi care va reprezenta județul Neamț la olimpiada naționala de Lingvistica este format din elevii care au obținut locul I la etapa…

- Nationala de baschet masculin a Romaniei a invins vineri, in deplasare, reprezentativa similara a Croatiei, cu scorul de 58-56 (21-26), in cea de-a treia partida din grupa D a preliminariilor europene ale CM2019. Pentru Romania au marcat Kuti 16 puncte, Cate 13, Nicoara 8, Nicolescu 7, Mandache 5,…

- Fost fotbalist la Dinamo și Șahtior, Daniel Florea revine in fenomen, insa de aceasta data ca antrenor. La echipa naționala, anunța sursele GSP.ro. Incepand de astazi fostul internațional roman face parte din stafful lui Florin Bratu la naționala U18 a Romaniei. ...

- Bogdan Stancu, legitimat la Bursaspor, a trimis un mail pe adresa Federației Romane de Fotbal in care anunța retragerea din naționala. Bogdan Stancu ramane in Turcia, dar schimba clubul Atacantul l-ar fi anunțat pe selecționerul Cosmin Contra inca din ianuarie, cand staff-ul naționalei…

- Lazio și FCSB se vor intalni in returul 16-imilor Europa League. Meciul este joi, de la ora 20:00, liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe TV Telekom Sport și ProTV. In tur, echipa roș-albastra a caștigat cu 1-0. Mirel Radoi, fost antrenor la FCSB, a vorbit despre duelul cu formația italiana și l-a sfatuit…

- Cei 60 de semifinalisti care au intrat in selectia nationala Eurovision Romania 2018 au fost anuntati de membrii juriului concursului muzical. Anul acesta selectia nationala a concursul Eurovision a fost structurata in cinci semifinale acestea fiind organizate la Focsani , Timisoara , Craiova , Turda…

- Primaria Municipiului Dej, in colaborare cu Centrul Național de Informare și Promovare Turistica, organizeaza o expoziție de pictura și grafica dedicata sarbatorii naționale – Ziua Brancuși. Vernisajul expoziției va avea loc luni, 19 februarie, cu incepere de la ora 12, la Galeria de Arta Dej. Vor expune…

- Membrii comisiei de ancheta in cazul Sufrageria au prezentat raportul in fața parlametarilor. Aceștia susțin ca exista elemente care sa arate neregulile comise de șefa DNA. Raportul a fost adoptat de Plenul comun al Parlamentului, cu 205 voturi pentru. Membrii comisiei au acuzat-o…

- Europarlamentarul Mircea Diaconu a sustinut, in plenul Parlamentului European, ca statul de drept are probleme in Romania, mentionand ca in tara noastra au fost date intr-un an de 16 ori mai multe mandate pe siguranta nationala decat de catre FBI.

- Fostul deputat si ministru Elena Udrea a fost exmatriculata de la Facultatea de Teologie Ortodoxa a Universitatii Babes-Bolyai (UBB) Cluj-Napoca, la care s-a inscris in toamna anului 2016, pentru a urma cursurile masteratului de Consiliere Pastorala si Asistenta Psihosociala, din cauza ca nu s-a prezentat…

- Cugireanul Bogdan Borza l-a invins, duminica, 4 februarie, cu scorul de 6-3, 6-2 pe Christophe Tholl, in ultimul meci al intalnirii de Cupa Davis Romania – Luxemburg, desfașurat la Piatra Neamț. Naționala tricolora s-a impus astfel cu scorul general de 4-1 si s-a calificat in turul secund al Cupei Davis,…

- Modelul compact are acum un design revizuit, un interior de ultima generație care integreaza tehnologii moderne și motorizari noi. Automobilul va fi expus in premiera in cadrul Salonului Auto de la Geneva, iar listele de comenzi vor fi deschise in luna martie, scrie Automarket.ro.

- Partidul Miscarea Populara reintroduce in Parlament initiativa legislativa privind reducerea numarului de parlamentari la 300. Liderul deputatilor PMP, Eugen Tomac a anunțat ca formațiunea va incepe o campanie nationala pe acest subiect, pentru ca cei aproape 10 milioane de romani care au iesit in strada…

- O delegatie a Ministerului Mediului din Romania a participat, marti, la reuniunea de la Bruxelles, convocata de comisarul european Karmenu Vella, tara noastra prezentand masurile intreprinse in ceea ce priveste calitatea aerului.Potrivit Ministerului Mediului, in cadrul acestei intalniri,…

- Lotul Romaniei pentru meciul cu Germania din Rugby Europe International Championship. 30 de jucatori pregatesc jocul de pe 10 februarie, de la Cluj-Napoca. Naționala de rugby se pregatește pentru a relua campania de calificare la Cupa Mondiala din Japonia 2019, odata cu inceperea returului Rugby Europe…

- La Universitatea de Vest din Timișoara a avut loc proiecția filmului Everest 2017. Cu aceasta ocazie, alpinistul timișorean Horia Colibașanu a prezentat in premiera naționala cea mai recenta expediție a sa in Himalaya.

- Inca un tanar de viitor a semnat cu o echipa importanta din fotbalul occidental. Alexandru Despa, 15 ani și 9 luni, s-a antrenat cateva zile cu cei de la Espanyol Barcelona, iar catalanii și-au dat acordul pentru a semna cu puștiul format de ACS Juniorul București. Lucru ce se va intampla in primavara,…

- Ziua Unirii Principatelor Romane, 24 ianuarie, a fost stabilita prin lege ca fiind zi nelucratoare. Cele 14 zilele – sarbatori legale, zile nelucratoare care se acorda in Romania, in 2018, sunt, in ordine cronologica: 1 și 2 ianuarie, luni și marți, primele doua zile din an…

- Prezentat instantei cu propunere de arestare preventiva, la o zi de cand fusese retinut de catre procurorii anticoruptie din Bacau, social-democratul aflat in fruntea Consiliului Judetean Neamt a aflat ca magistratii au decis cercetarea sa sub control judiciar. Mai exact, judecatorii de la Tribunalul…

- Sepsi Sf. Gheorghe a confirmat transferurile lui Marko Simonovski, un macedonean in varsta de 26 de ani, și al lui Benjamin Kuku (22 de ani), fostul atacant al celor de la FC Botoșani. Sepsi este cea mai activa formație din Liga 1 in aceasta iarna. Oficialii formației au anunțat astazi inca doua mutari.…

- Ea a precizat ca cei doi pacienti cu gripa, o femeie de 52 de ani si un barbat de 24 de ani, ambii din Slatina, sunt internati la Spitalul Judetean de Urgenta si nu au boli asociate. Ei nu erau vaccinati antigripal in sezonul rece 2017 - 2018. Cei doi pacienti s-au prezentat la spital saptamana…

- Premierul Mihai Tudose a anuntat luni ca, in privinta realizarii podului suspendat peste Dunare, de la Braila, "s-a intrat in linie dreapta", acesta fiind "un obiectiv major" si "un element de siguranta nationala"."S-a intrat in linie dreapta. Este un obiectiv major, (...) este si un element de siguranta…

- Nationala masculina de handbal a debutat cu dreptul in preliminariile Campionatului Mondial din 2019, dupa ce s-a impus la Bolzano cu 34-24 in fata echipei gazde, Italia. Tot azi, in turneu de calificare al grupei a 3-a, Ucraina a invins I. Feroe cu 30-22. Vineri, de la ora 17:30, tricolorii vor…

- O placuța de plastic din plafoniera a cazut peste schimbatorul de viteze, iar de sub ea s-a desprins o camera video legata cu un fir electric de sursa de alimentare a plafonierei. Cei doi soți au ramas șocați dandu-și seama ca sunt urmariți audio-video in intimitatea lor. Se pare ca filajul…

- Philippe Coutinho a fost prezentat suporterilor pe Camp Nou. Mijlocasul brazilian a aparut pe teren in tricoul formatiei blau-grana si a salutat suporterii adunati anume pentru acest eveniment.Internationalul brazilian a semnat cu Barcelona un contract scadent in anul 2023.

- Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei anunța ca facturile la gaze ale consumatorilor casnici vor crește incepand cu data de 1 ianuarie. Majorarea este estimata la nivelul unui an de 4,8 lei pentru un consum mediu care nu depașește 700 Kwh/luna. Autoritatea Nationala de Reglementare…

- Mihai și Gabriel Bujor, de la HC Vaslui, au contribuit la clasarea Romaniei pe locul 3 la turneul internațional ”Yellow Cup” din Elveția. Frații Mihai și Gabriel Bujor au participat cu naționala Romaniei la turneul Yellow Cup, din Elveția. Cei doi jucatori ai HC Vaslui au avut evoluții bune in cele…

- Fotbalistul Virgil van Dijk, in varsta de 26 de ani, este oficial jucator al echipei Liverpool. Olandezul a devenit cel mai scump fundas din lume, fiind vandut de gruparea Southampton pentru suma de 84 de milioane de euro. Liverpool joaca luni, la Burnley, dar managerul Jurgen Klopp nu l-a inclus in…

- Moneda nationala a atins in toamna acestui an, pe 21 noiembrie, cea mai slaba cotatie istorica in raport cu euro, respectiv 4,6551 de lei/euro, iar ROBOR-ul la trei luni a urcat la 2,22% pe data de 5 decembrie, revenind la valoarea inregistrata in toamna lui 2014. Specialistii au pus deprecierea…

- Michel Taube a postat un editorial in publicația franceza Opinion Internationale in care sunt analizate toate mișcarile din Romania de cand s-a pornit procesul de reformare al Justiției, facand o analiza aplicata pe activitatea DNA."Pentru a remedia practicile care afecteaza statul și societatea…

- In Romania a avut loc o revolutie, indiferent de ceea ce se straduiesc sa acrediteze cei carora acest act de demnitate nu le este pe plac, atrage atenția fostul presedinte Ion Iliescu, presedinte de onoare al PSD. "Se implinesc, azi, 22 decembrie 2017, douazeci și opt de ani de la victoria revoltei…