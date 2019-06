Stiri pe aceeasi tema

- Anglia U21 a pierdut meciul cu Franța U21, scor 1-2, iar selecționerul Adrian Boothroyd iși pune in garda jucatorii inaintea meciului cu „tricolorii" lui Mirel Radoi. Dupa ce Romania U21 a facut spectacol in meciul cu Croația, scor 4-1 (Vezi aici rezumatul video), englezii se tem sa nu mai faca un pas…

- Selectionata Frantei a invins dramatic echipa Angliei cu scorul de 2-1 (0-0), marti seara, la Cesena, intr-un meci din Grupa C a Campionatului European de fotbal Under-21 din Italia si San Marino, in care se...

- Fostul mare jucator al nationalei de fotbal a Romaniei, Gheorghe Hagi, a urmarit din tribune meciul selectionatei de tineret, castigat cu 4-1 in fata Croatiei, marti seara, la debutul la Campionatul European Under-21, si a afirmat la final ca este timpul ca fiul sau sa vorbeasca. "Bravo lor, felicitari.…

- Fostul jucator al nationalei Romaniei, Gheorghe Popescu, a declarat, marti, la finalul partidei Romania - Croatia, scor 4-1, la Campionatul European U21, ca scorul demonstreaza ca echipa pregatita de Mirel Radoi constituie o generatie speciala si ca urmatorul meci, cu Anglia, poate fi finala grupei.…

- Ieri a inceput in Italia si San Marino turneul final al Campionatului European de fotbal rezervat echipelor de tineret Under 21. Nationala Romaniei, antrenata de Mirel Radoi, se numara printre cele 12 echipe calificate., dupa o absenta de 21 de ani de la un asemenea eveniment. Cele trei grupe de la…

- Selecționerul reprezentativei U21, Mirel Radoi, a comunicat public vineri, 17 mai, numele a 33 fotbaliști din care ii va alege pe cei 23 pentru Campionatul European de tineret gazduit de Italia și San Marino, anunța site-ul Federației Romane de Fotbal. Tricolorii fac parte dintr-o grupa cu Anglia, Franța…

- Selecționerul reprezentativei U21, Mirel Radoi, a anunțat lista preliminara cu cei 33 de jucatori din care va alege 23 de fotbaliști pentru Campionatul European de tineret din Italia și San Marino. „Tricolorii" mici vor debuta la EURO 2019 pe 18 iunie, impotriva Croației, apoi vor mai evolua cu Anglia…

