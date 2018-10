Stiri pe aceeasi tema

- Mirel Radoi, 37 de ani, a revenit pe teren la trei ani de la retragere. A facut-o insa la mini-fotbal, unde a debutat in noul sezon din Victory Cup la echipa Old New Stars. Fostul capitan al Stelei a evoluat joi in victoria cu formația Batranii, scor 10-1, și a marcat de doua ori. Selecționerul naționalei…

- Jucatorii echipei FC Viitorul Ianis Hagi, Andrei Ciobanu, Alexandru Mațan, Radu Boboc și Virgil Ghița au fost convocați de selecționerul naționalei de tineret a Romaniei, Mirel Radoi, pentru partidele decisive cu Țara Galilor (12 octombrie, ora 19.00, la Cluj) și Liechtenstein (16 octombrie, ora 21.00,…

- Mirel Radoi a anunțat lotul pe care se va baza la ultimele doua jocuri din preliminariile pentru Euro 2020. Selecționerul U21 al Romaniei a chemat 22 de jucatori la meciurile cu Țara Galilor (12 octombrie, ora 19:00, stadion „Dr. Constantin Radulescu" – Cluj-Napoca) și Liechtenstein (16 octombrie, ora…

- Mirel Radoi, selecționerul reprezentativei sub 21 de ani a Romaniei, a anunțat lotul pentru urmatoarele doua jocuri din preliminariile Campionatului European din 2019. Printre jucatorii selecționați apare și un nume cel puțin ciudat dupa ultimele evenimente din Liga 1: fundașul central Virgil Ghița.…

- Selecționerul reprezentativei sub 21 de ani a Romaniei, Mirel Radoi, a anunțat lotul pentru urmatoarele doua jocuri din preliminariile Campionatul European 2019.Pe 7 septembrie, de la ora 19:15, tricolorii intalnesc Portugalia, in deplasare, pentru ca pe 11 septembrie, de la ora 19:00, sa intalneasca…

- Selectionerul reprezentativei de tineret a Romaniei, Mirel Radoi, a convocat patru stranieri pentru meciurile cu Portugalia si Bosnia-Hertegovina, din Grupa a 3-a a preliminariilor Campionatului European de fotbal U21 din 2019, informeaza Agerpres. Radoi a apelat la portarul Andrei Radu (Genoa), la…

- Cosmin Contra se plange de problemele din axul central al defensivei Romaniei și vorbește despre fotbaliștii eligibili atat pentru reprezentativa "mare", cat și pentru cea de tineret. Romania - Muntenegru se joaca pe 7 septembrie, ora 21:45, pe stadionul "Ilie Oana", Ploiești. "Avem probleme la nivelul…

- Mirel Radoi (37 de ani) a dat timpul inapoi si si-a reamintit momentul in care a fost aproape de un transfer la Internazionale Milano. Se intampla in 2008, an in care actualul selectioner de la tineret si-a dat seama cat de mare e Mourinho cu adevarat.