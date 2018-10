Stiri pe aceeasi tema

- Romania U21 s-a calificat la EURO 2019. Nationala lui Mirel Radoi a castigat meciul cu Liechtenstein U21, 4-0, si a terminat Grupa 8 pe primul loc, in fata Portugaliei. Turneul final are loc in Italia si San Marino, in perioada 16-30 iunie 2019. Romania merge la Campionatul European, dupa o pauza de…

- Nationala de tineret U21 condusa de Mirel Radoi se afla in fata unei performante istorice, calificarea la Campionatul European, scrie Mediafax. Romaniei ii sunt suficiente patru puncte din meciurile cu Tara Galilor si Liechtenstein (marti, ora 21:00, Ploiesti) pentru a-si asigura locul 1 si a nu depinde…

- Nationala de tineret U21 condusa de Mirel Radoi se afla in fata unei performante istorice, calificarea la Campionatul European. Romaniei ii sunt suficiente patru puncte din meciurile cu Tara Galilor si Liechtenstein (marti, ora 21:00, Ploiesti) pentru a-si asigura locul 1 si a nu depinde de jocul rezultatelor.

- România U21 are prima șansa de a merge la Euro 2019 dupa victoria de azi, 2-0 cu Tara Galilor. Doar un egal mai are nevoie echipa antrenata de Mirel Radoi, contra codasei Liechtenstein, martea viitoare, la Ploiesti, pentru a se califica. Nationala lui Radoi a trecut cu bine de examenul…

- Nationala de tineret U21 condusa de Mirel Radoi se afla in fata unei performante istorice, calificarea la Campionatul European, scrie Mediafax.Romaniei ii sunt suficiente patru puncte din meciurile cu Tara Galilor (azi, ora 19:00, Cluj) si Liechtenstein (marti, ora 21:00, Ploiesti) pentru…

- Nationala de tineret U21 condusa de Mirel Radoi se afla in fata unei performante istorice, calificarea la Campionatul European. Romaniei ii sunt suficiente patru puncte din meciurile cu Tara Galilor (azi, ora 19:00, Cluj) si Liechtenstein (marti, ora 21:00, Ploiesti) pentru a-si...

- Jucatorii echipei FC Viitorul Ianis Hagi, Andrei Ciobanu, Alexandru Mațan, Radu Boboc și Virgil Ghița au fost convocați de selecționerul naționalei de tineret a Romaniei, Mirel Radoi, pentru partidele decisive cu Țara Galilor (12 octombrie, ora 19.00, la Cluj) și Liechtenstein (16 octombrie, ora 21.00,…

- Obiectivul lui Mirel Radoi la naționala U21 a Romaniei. Fostul internațional a fost prezentat oficial vineri in postul de selecționer al reprezentativei de tineret sub 21 de ani. Cu acest prilej, Mirel Radoi, antrenor cu licenta A UEFA, a anunțat ca principalul obiectiv este calificarea la Euro 2019.…