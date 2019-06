Mirel Palada, mesaj fulger: Cea mai mare fraudă electorală. Nimeni nu zice nimic! "De ceva zile incoace, Ionut Apahideanu se incapataneaza sa ne arate zeci, sute, mii de procese verbale de la sectiile de votare unde saracia aia de cheie de verificare nu se inchide, semn ca a fost o oaresce manareala la mijloc. Cand le citesti, iti dai seama ca unele din mermelelile identificate ar fi de-a dreptul haioase, daca n-ar fi mai intai triste si penale si degraba ucigatoare de democratie. Problemele, ce sa vezi, apar din cauza acelor pardalnice de voturi pe listele suplimentare. Doar 1,5 milioane de voturi pe listele suplimentare. Doar decat. Repet, ca poate n-ati inteles… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ”In urma cu cateva minute am primit un telefon de la o persoana care lucreaza in Primaria Craiova și care mi-a spus ca, astazi, toți angajații au fost convocați de șefii lor și li s-a transmis ca cine va vota referendumul va fi dat afara. Mai marii Primariei Craiova susțin ca vor lua copiile cu listele…

- Liviu Dragnea a vorbit despre proiectul de lege care va ajuta la intarirea monedei nationale in raport cu euro. Astfel, toate preturile, inclusiv cele la telefonie mobila si alte contracte, vor fi exprimate doar in lei. Daniel Zamfir, reacție pe Facebook „Ma bucur foarte tare ca l-am…

- Ambasada Danemarcei in Romania a postat pe Facebook un mesaj amuzant referitor la alegerile europarlamentare de duminica, facand insa si o referire mai mult decat evidenta la ziua in care Liviu Dragnea va primi sentinta defin itiva in dosarul „angajarilor fictive”.

- ''Inainte se discuta despre faptul ca DNA voia sa schimbe incadrarea la ultimul termen, exact cum i-au facut in Dosarul Referendumului, cand el s-a aparat pentru frauda, pentru ca așa l-au anchetat, așa au inceput dosarul, așa l-au judecat pentru frauda electorala. Dupa ce au anchetat cateva mii…

- Minținerea la cote ridicate a dobanzilor practicate de bancile din Romania este decizia șefului BNR, Mugur Isarescu. Este acuzația cu care vine economistul Lucian Isar.Citește și: Imagine de SENZAȚIE - Noua Dacia Arkana, SURPRINSA in teste pe munte "Disperarea lui Isarescu a inceput sa…

- „Azi, de ziua Europei, calatoresc spre Iași, capitala Moldovei, unde ma voi intalni cu mii de patrioți romani. Pentru ei, am un singur mesaj: Europa inseamna Romania! Europa a insemnat mereu Romania! Suntem și am fost mereu europeni și trebuie sa ni se respecte identitatea! Romaniei nu i s-a…

- „Dumnezeu sa-l odihneasca pe Razvan Ciobanu!” iși incepe președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, un lung mesaj postat joi pe Facebook, prilejuit de vestea trista, care, spune el, „ne-a innegurat chiar perioada sarbatorii Pascale”: moartea designer-ului vestimentar intr-un tragic accident rutier.…

- "Astazi, am decis sa ma alatur unei echipe pe care o cunosc și in care ma regasesc in ceea ce privește respectarea principiilor social-democrate adevarate. Sunt dezamagit ca in județul Argeș am ajuns ca valorile de stanga sa fie reprezentate de un personaj precum Catalin Radulescu – "Mitraliera".Voi…