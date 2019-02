Stiri pe aceeasi tema

- Un convoi format din zeci de camioane care transporta civilii evacuați din enclava Baghouz controlata de gruparea extremista Stat Islamic au parasit regiunea din estul Siriei, a declarat miercuri un purtator de cuvant al Forțelor Democratice Siriene (SDF), relateaza Reuters preluata de mediafax.…

- Shamina Begum, in varsta de 19 ani, una dintre cele trei eleve care au parasit Londra, in 2015, pentru a se alatura grupului terorist Stat Islamic, in Siria, a nascut un baiețel, a anunțat familia sa. Avocatul acestora, Tasnime Akunjee, susține ca acum presiunea este și mai mare pentru guvernul britanic,…

- O britanica de 19 ani, care s-a alaturat gruparii jihadiste Stat Islamic in Siria in 2015, spune ca vrea sa revina in Regatul Unit, desi nu regreta nimic, conform marturiei sale, publicata joi de The Times si preluata de AFP, potrivit Agerpres. Jurnalistii cotidianului britanic au gasit-o pe…

- Cel putin 29 de copii au murit, in doua luni, din cauza frigului iernii, in Siria, in timp ce familii fugeau din ultima reduta a gruparii Statul Islamic (SI), devastata de lupte in estul tarii, a anuntat joi ONU, relateaza AFP preluata de news.ro.Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) s-a…

- Gruparea jihadista Stat Islamic (SI) numara inca mii de combatanti in Irak si Siria, combatanti care mai pot reprezenta o amenintare in Orientul Mijlociu (OM) si dincolo de aceasta regiune, a declarat marti directorul serviciilor americane de informatii Dan Coats, transmite AFP. Statul…

- Doi copii originari din Caraibe si adusi in Siria de catre tatal lor care a aderat la gruparea jihadista Statul Islamic (SI) si-au regasit mama si vor fi repatriati datorita unuia dintre fondatorii legendarei trupe britanice Pink Floyd, potrivit avocatului familiei, relateaza AFP, scrie Agerpres.…

- Cel putin cinci persoane, majoritatea civili, au fost ucise in Siria intr-un atentat sinucigas vizand sediul unei militii kurde la Raqa, a anuntat luni un ONG, atac revendicat de gruparea Stat Islamic (SI), informeaza France Presse, relateaza Agerpres.Orasul Raqa, fosta "capitala" de facto…

- Decizia a fost primita foarte bine la Ankara, dar a provocat ingrijorare in Israel, aliat apropiat al SUA. In acelasi timp, Washingtonul a aparat cu fermitate dreptul Israelului de a lansa lovituri aeriene in Siria, despre care acesta afirma ca sunt indreptate impotriva fortelor iraniene si a aliatului…