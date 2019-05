Mireasa a fost furioasa pe familia ei atunci cand a descoperit adevaratul motiv pentru care aceasta a plecat de la nunta ei chiar in toiul petrecerii. Femeia a povestit ce s-a intamplat in ziua nunții , intreband internauții daca are sau nu motive sa fie suparata pe membrii familiei ei. Aceasta și-a dorit, ca orice mireasa, sa aiba alaturi familia in cea mai importanta zi din viața ei. Dar lucrurile nu au stat tocmai așa. Aceasta locuiește departe de rudele sale, a organizat evenimentul mai aproape de casa, pentru ca tuturor sa le fie mai ușor sa ajunga. Ceremonia a fost programata la ora 15.00,…