Mircistii, mereu in topurile internationale. Doua medalii pretioase, doi elevi de exceptie

Stiri pe aceeasi tema

- Elevii Colegiului Național „Ștefan cel Mare" Suceava, Paul Rebenciuc (clasa a XI-a) și David Turturean (clasa a X-a), se intorc cu doua medalii de argint de la cea de-a 12-a ediție a Olimpiadei Internaționale de Astronomie și Astrofizica din China. De asemenea, Paul a obținut punctaj ...

- Municipalitatea suceveana va oferi un premiu in bani, in valoare de 10.000 de lei, elevului care a castigat medalia de aur la Olimpiada Internationala de Astronomie si Astrofizica desfasurata in acest an in Sri Lanka, a declarat miercuri, intr-o conferinta de presa, primarul Ion Lungu. Este vorba despre…

- Elevii romani au obținut cinci medalii la a XXIII-a ediție a Olimpiadei Internationale de Astronomie, desfașurata in perioada 6-14 octombrie, in Colombo (Sri Lanka), și care a reunit 80 de concurenti din 18 tari. Potrivit unui comunicat al ministerului Educației, elevii laureați cu aur sunt Daria Maria…

- Echipa Romaniei a obținut cinci medalii la Olimpiada Internationala de Astronomie 2018 Ministrul interimar al Educației Naționale, doamna Rovana Plumb, felicita cei cinci elevi care au obținut rezultate remarcabile la a XXIII-a ediție a Olimpiadei Internationale de Astronomie. Totodata, ministrul Rovana…

- Daria Harabor, de la Colegiul National „Vasile Alecsandri” Galati, si Maria Iordache, de la Colegiul National "Nicolae Balcescu" Braila, au dominat Olimpiada Internationala de Astronomie, care s-a desfasurat in Sri Lanka, in perioada 6 –14 octombrie 2018.

- Sambata, 13 octombrie 2018, ora 10.00, va avea loc festivitatea de deschidere a Cercului Judetean de Excelenta in Matematica in cadrul careia vor fi premiati elevii cu rezultate deosebite obtinute in anul scolar 2017 2018.Reprezentantii IPJ Constanta au precizat ca in anul scolar 2018 ndash; 2019, Cercul…

- Cine este Andrei Bodean, al patrulea candidat inscris pentru șefia DNA. In varsta de 38, Andrei Bodean este procuror la Direcția Naționala Anticorupție Constanța și a devenit cunoscut, dupa ce a trimis in judecata afaceriști și politicieni controversați, precum pe Nicușor Constantinescu, Radu Razare…