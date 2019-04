Stiri pe aceeasi tema

- Fostul gimnast Mircea Zamfir, in varsta de 34 de ani, este castigatorul „Ultimul Trib“, show difuzat de Antena 1. Sportivul a reusit sa-l invinga in ultima proba pe cantaretul Sorin Brotnei (38 de ani) si astfel si-a adjudecat marele premiu in valoare de 100.000 de euro.

- Ultimul Trib. Finala. 21 de concurenți, 72 de jocuri și aproape doua luni in Madagascar. Astazi, am ajuns la finalul aventurii. Sorin Brotnei și Mircea Zamfir joaca Marea Finala „Ultimul Trib”. Cine va pleca acasa cu trofeul premiul de 100.000 de euro?

- Ultimul Trib. Finala. 21 de concurenți, aproapre doua luni in Madagascar. Astazi, am ajuns la sfarșitul aventurii. Inainte de marea finala, Sorin Brotnei și Mircea Zamfir iși amintesc cum s-au simțit cand au ajuns prima oara in „Ultimul Trib”.

- Ultimul Trib. Finala. 21 de concurenți, aproape doua luni in Madagascar. Astazi, am ajuns la sfarșitul aventurii. Inainte de marea finala, Sorin Brotnei și Mircea Zamfir trag linie: ce a insemnat pentru ei „Ultimul Trib”?

- Au mai ramas doar doua zile pana la Marea Finala a emisiunii-concurs ”Ultimul Trib”, iar infrunatarea se va da intre Sorin Brotnei, recunoscut pentru cariera in muzica și Mircea Zamfir, sportiv de performanța.

- Daca aventura in Madagascar a inceput cu 21 de persoane, vedete, sportivi și oameni obișnuiți, ce au fost imparțite in trei grupuri, acum, in Marea Finala au mai ramas doar Sorin Brotnei și Mircea Zamfir.

- Sorin Brotnei, Mircea Zamfir, Daniel Chirița și Silviu Geandra sunt cei patru concurenți care au ajuns pana in semifinala Ultimul Trib, insa unul dintre aceștia va pleca acasa saptamana viitoare.

- Dupa ce saptamana trecuta, specialistul in dueluri, Silviu Geandra, l-a infruntat pe Silviu Mircescu si a dovedit o data in plus cat de greu e sa ii faci fata intr-o infruntare unu la unu, a urmat apoi o lupta pentru un premiu deloc de neglijat: un binemeritat respiro si o masa pe insula Nosy Komba.…