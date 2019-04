Stiri pe aceeasi tema

- Ultimul Trib. Finala. 21 de concurenți, aproapre doua luni in Madagascar. Astazi, am ajuns la sfarșitul aventurii. Inainte de marea finala, Sorin Brotnei și Mircea Zamfir iși amintesc cum s-au simțit cand au ajuns prima oara in „Ultimul Trib”.

- Mircea Zamfir și Sorin Brotnei sunt cei doi finaliști intre care se va da lupta finala, in aceasta seara, de la ora 22.30, la Antena 1, in finala Ultimul Trib, dupa ce in prima etapa a finalei cantarețul a reușit sa il elimine pe Silviu Geandra.

- Chiar și in etapa finala, rasturnarile de situație inca mai apar in Ultimul Trib! Dupa inca doua eliminari, cantarețul Sorin Brotnei și campionul european la gimnastica Mircea Zamfir s-au calificat in finala, iar saptamana viitoare vor lupta pentru ultima data, pentru marele premiu in valoare de 100.000…

- ULTIMUL TRIB. Urmeaza o proba cat toate la un loc, in aceasta seara, de la ora 22.30, la Antena 1, in semifinala Ultimul Trib. Va fi o proba de foc pentru Daniel Chirița și Mircea Zamfir, la capatul careia doar unul dintre ei va ajunge in finala.

- In varsta de 22 de ani, Ioana Șulea, cea mai tanara și ultima femeie ramasa in Ultimul Trib, a fost eliminata seara trecuta, intr-o noua ediție a emisiunii, la Antena 1. Ioana Șulea, Sorin Brotnei, Mircea Zamfir, Daniel Chirița și Silviu Geandra, ultimii cinci concurenți ramași in Ultimul Trib, au aflat…