“Voi face tot ce imi sta in putere, in urmatoarea perioada, sa-l determin pe Gheorghe Damian sa candideze, in 2020, pentru funcția de Primar al Municipiului Alba Iulia. Dragi albaiulieni, Am incercat sa reprezint, cu toata forța primita de la voi, acum trei ani, avand la indemana educația data de generoasa mea familie, a iubitorilor mei bunici și parinți, care m-au crescut in spiritul morale creștine. Alba Iulia poate redeveni SIMBOLUL Identitații Naționale, al prosperitații ardelene, doar in acest fel. Aceasta este credința mea și va indrum sa sprijiniți crezul meu.”, a transmis, Mircea M. Trifu,…