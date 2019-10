Stiri pe aceeasi tema

- Razvan Burleanu (35 de ani), președintele Federației Romane de Fotbal, a oferit o reacție surpinzatoare cu privire la incidentul dintre selecționerul Cosmin Contra (43 de ani) și atacantul George Pușcaș (23 de ani). Romania - Suedia se joaca pe 15 noiembrie, de la ora 21:45, pe Arena Naționala și…

- Cu doua etape inaintea incheierii meciurilor din grupa F a preliminariilor Campionatului European din 2020, echipa nationala a Romaniei se afla pe locul trei in ierarhie, in conditiile in care promovarea directa este obtinuta de primele doua clasate.Clasamentul actual este urmatorul: 1. Spania 20p,…

- Gica Hagi, antrenorul Viitorului, a oferit o prima reacție dupa meciul Romania - Norvegia 1-1, din preliminariile pentru EURO 2020, la care au asistat 30.000 de copii sub 14 ani. „Urez mult succes echipei naționale și selecționerului Cosmin Contra pentru a invinge Suedia și a obține un egal cu Spania,…

- Echipa nationala de fotbal a Romaniei este favorita sa castige partida cu Suedia din preliminariile EURO 2020, iar Spania nu are niciun motiv sa forteze o victorie cu selectionata pregatita de Cosmin Contra, a afirmat joi, antrenorul formatiei CFR Cluj, Dan Petrescu. "Ne dorim toti sa castigam la meciul…

- Cosmin Contra, selecționerul echipei naționale a Romaniei, s-a araat dezamagit de remiza obținuta de tricolori contra Norvegiei, marți seara, pe Arena Naționala, scor 1-1, in grupa F de calificare la Campionatul European din 2020, potrivit Mediafax.Romania a condus cu 1-0 din minutul 62, insa…

- Reprezentativa Spaniei s-a calificat, marti seara, la Campionatul European din 2020, remizand in deplasare cu Suedia, scor 1-1, in etapa a opta a grupei F, din care face parte si Romania, potrivit news.ro.Spania este a sasea natiune care obtine calificarea, dupa Belgia, Rusia (ambele grupa…

- Lotul convocat de selecționerul Cosmin Contra a ajuns in cantonamentul de la Mogoșoaia, acolo unde antrenorii și jucatorii vor pregati urmatorul meci din preliminariile pentru Campionatul European din 2020, contra Norvegiei, potrivit Mediafax.Site-ul Federației Romane de Fotbal a anunțat oficial…

- ROMANIA MALTA LIVE STREAM VIDEO ONLINE PRO TV EURO 2020. Duje Strukan va arbitra partida ROMANIA - MALTA, ajutat de asistenții Goran Perica, Vedran Durak (toți din Croația). PRO TV transmite, duminica, de la ora 19:00, ROMANIA MALTA LIVE STREAM VIDEO ONLINE. GRUPA F EURO 2020 S-au jucat:…