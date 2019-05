Stiri pe aceeasi tema

- Pentru al patrulea an consecutiv, FC Viitorul se va alinia, in aceasta vara, la startul preliminariilor cupelor europene. Victoria din Banie, 2-1 cu Universitatea Craiova, din ultima etapa a play-off-ului sezonului 2018-2019 al Ligii I, a asigurat constanțenilor locul 3 in campionat, a doua cea mai…

- Gheorghe Hagi, 54 de ani, antrenorul celor de la Viitorul, ramane concentrat, chiar daca echipa sa a caștigat la Craiova, 2-1, și și-a asigurat locul 3 in clasamentul final al play-off-ului. „Regele" e concentrat la finala Cupei cu Astra Giurgiu de sambata viitoare. „Sunt mulțumit, am facut un meci…

- Gica Hagi lanseaza inca un pariu indrazneț: dupa Razvan Marin, Ianis și Draguș, propune inca un fiu de fost fotbalist, George Ganea, care a facut senzație la primul sau meci ca titular in Liga 1, a reușit o dubla in victoria cu Astra, 4-1. MARTIE 2005 Stadionul Giulești. Se joaca meciul Romania - Olanda.…

- In victoria obtinuta luni seara, la Giurgiu, impotriva Astrei, scor 4-1 (2-1), FC Viitorul a oferit sansa debutului in Liga l fundasului Mihai Leca (19 ani), acesta fiind cel de-al 38-lea jucator pe care Gheorghe Hagi il arunca in focurile primei scene a fotbalului romanesc. Mihai Leca a intrat in teren…

- FC Viitorul va juca, astazi, de la ora 18.30, pe terenul Astrei Giurgiu, intr-o partida contand pentru etapa a IV-a a play-off-ului Ligii l de fotbal. Formatia antrenata de Gheorghe Hagi are un moral foarte bun dupa victoria obtinuta in Cupa Romaniei, pe terenul celor de la CSU Craiova, scor 2-1, si…

- Viitorul a trecut de CSU Craiova, scor 2-1, in manșa tur a semifinalei Cupei Romaniei. Gica Hagi a vorbit despre meci, dar și despre transferul lui Razvan Marin la Ajax. Returul se joaca pe 23 aprilie, la Ovidiu; In cealalta semifinala, Astra s-a impus in deplasare contra lui CFR Cluj, scor 3-1. „Am…

- Fanii FCSB-ului nu pot trece peste eșecul suferit etapa trecuta cu Viitorul, 1-2 pe teren propriu. La meciul de dumincica seara de la Giurgiu, aceștia i-au luat la ținta pe Ianis Hagi și Gheorghe Hagi. Cei 20-30 de fani ai roș-albaștrilor prezenți la Giurgiu l-au luat prima oara in colimator pe Gheorghe…

- VIITORUL - CFR CLUJ LIVE VIDEO ONLINE STREAMING: Viitorul a debutat cu o victorie surprinzatoare in play-off, 2-1 pe terenul celor de la FCSB, iar acum primește vizita campioanei CFR Cluj. Ardelenii au obținut și ei un succes in prima etapa a play-off-ului, 3-1 cu Sepsi, insa acum sunt obligați sa…