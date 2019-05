Stiri pe aceeasi tema

- Diego Fabbrini (28 de ani) a fost in discuții cu Dinamo in aceste zile, dar Mircea Rednic nu vrea sa vorbeasa foarte mult despre acest subiect. Antrenorul insa e suparat pe oamenii din club care, conform spuselor sale, ofera toate discuțiile private presei. „Nu vreau sa vorbesc despre Fabbrini. Am fost…

- Antrenorul echipei de fotbal Dinamo, Mircea Rednic, a afirmat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca spera ca echipa sa sa profite de un posibil rezultat favorabil la meciul FC Botosani - Gaz Metan Medias si sa urce pe prima pozitie in clasamentului play-out-ului Ligii I. "Daca s-a dat…

- Mihai Raduț, 29 de ani, este una dintre principalele ține ale lui Dinamo pentru sezonul viitor, dar mutarea pare greu de realizat. Dupa 2-0 cu Gaz Metan, Mircea Rednic, antrenorul lui Dinamo, a dezvaluit stadiul negocierilor cu mijlocașul celor de la Lech Poznan. „Lucrurile sunt clare cu Raduț. El a…

- Mircea Rednic, antrenorul lui Dinamo, a criticat decizia luata de echipa, in vara, cand mijlocașul lateral Ion Gheorghe, 19 ani, a fost lasat sa plece gratis la FC Voluntari. „Cum il poți lasa sa plece? E un jucator care acum evolueaza meci de meci și o face bine. Daca-l vrem inapoi trebuie sa platim…

- Antrenorul echipei de fotbal Dinamo, Mircea Rednic, a afirmat, luni seara, dupa partida cu FC Botosani, din cadrul etapei a 6-a a play-out-ului Ligii I, ca e normal ca jocul formatiei sa nu fie la un nivel ridicat de vreme ce schimba 3-4 jucatori la fiecare meci. "E normal cand schimbi…

- Dinamo a caștigat pe teren propriu, 1-0 cu FC Botoșani, in ultimul meci din etapa a 6-a din play-out-ul Ligii 1. Dupa meci, Cornel Dinu și Basarab Panduru l-au laudat pe mijlocașul italian Diego Fabbrini, 28 de ani, de la FC Botoșani. „Fabbrini a sclipit și a fost fabulos. A avut execuții deosebite.…

- Dinamo vine dupa trei victorii consecutive in Liga 1 și infrunta maine seara FC Botoșani, care a "ajutat-o" sa retrogradeze in play-out. Mircea Rednic a trecut astazi in revista situații unor fotbaliști importanți pentru echipa și a vorbit și despre negocierile cu Mihai Raduț și cu Florentin Matei.…

- Dinamo e gata sa dea o lovitura importanta pe piața transferurilor. Mircea Rednic vrea sa-l aduca sub comanda sa pe Diego Fabbrini, jucator care a luat ochii oamenilor din fotbalul romanesc pentru evoluțiile avute la FC Botoșani. „Fabbrini este in ultimele luni de contract. El va deveni liber la vara.…