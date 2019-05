Tehnicianul dinamovist Mircea Rednic a declarat, vineri seara, ca locul 3 in play-out, pe care incheie Dinamo campionatul, nu este unul onorabil, astfel ca vrea sa uite cat mai repede acest sezon si sa se pregateasca pentru urmatorul, potrivit news.ro.

“E un an negativ. Ne doream mai mult, dar bine ca nu am retrogradat. Daca as fi ramas cu aceiasi jucatori de la inceput… Riscam sa ne batem la retrogradare. Sigur, nu e un loc onorabil. Si daca terminam pe primul loc ce se intampla? Sa uitam cat…