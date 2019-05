Stiri pe aceeasi tema

- Gaz Metan Medias a inceput perfect play-out-ul Ligii 1 Betano, cu cinci victorii din tot atatea posibile, si ocupa primul loc, la trei puncte in fata lui Dinamo, potrivit mediafax.Planurile antrenorului Edi Iordanescu (40 de ani) pentru sezonul urmator ar putea fi puse in pericol de faptul…

- Presedintele Ligii Profesioniste de Fotbal, Gino Iorgulescu, a afirmat, marti, intr-o conferinta de presa, ca in opinia sa CFR Cluj a luat o optiune importanta pentru castigarea titlului de campioana in acest an, o disputa mai mare fiind acum pentru locurile care permit participarea in cupele europene.…

- Mircea Rednic (56 de ani) va ramane pe banca lui Dinamo și din sezonul viitor, iar „Puriul" vrea sa creioneze o strategie impresionanta pentru ediția urmatoare. „Cainii" incearca sa-l aduca pe Mihai Raduț, 30 de ani, o ținta mai veche, in prezent in Polonia, la Lech Poznan. „Il doresc in continuare…

- Antrenorul echipei de fotbal Dinamo, Mircea Rednic, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, ca, dupa ce a vazut primele meciuri din preliminarii si facand o comparatie cu Suedia si Norvegia, contracandidatele Romaniei in preliminariile EURO 2020, prima reprezentativa are sanse la calificare,…

- Ionel Ganea (45 de ani) i-a desființat la GSP LIVE pe antrenorii Mihai Teja (FCSB), Edward Iordanescu (Gaz Metan) și Mircea Rednic (Dinamo). Ganezul e liber de contract dupa aventura de anul trecut din liga secunda la ACS Poli Timișoara. „Sunt multe probleme in Romania, incepand de la organizare. E…

- Antrenorul celor de la Gaz Metan, Edi Iordanescu, a bifat o noua victorie impotriva celor de la Dinamo, scor 2-1 chiar pe terenul mediesenilor, dupa ce elevii lui Mircea Rednic (56 de ani) au condus prin golul marcat de grecul Athanasios Papazoglou. Rondon si Caiado au stabilit scorul final.Fiul…

- Fotbalistul Ionut Serban, care se afla intr-o situatie contractuala dificila, avand o intelegere cu Dinamo dar nu se poate transfera la o alta echipa decat in cazul in care gruparea bucuresteana ar plati un milion de euro catre Sportul Studentesc, va primi o sansa sa joace din parte antrenorului…

- Mijlocașul Sergiu Hanca, 26 de ani, a debutat cu gol pentru KS Cracovia, in meciul cu Piast, 2-1. (Detalii AICI) Dupa meci, Sergiu Hanca a vorbit despre debutul in Polonia, despre noua sa echipa, dar și despre Dinamo și Mircea Rednic. „Sunt fericit! Era important sa castigam cele trei puncte. Este un…