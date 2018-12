Stiri pe aceeasi tema

- Chiar daca echipa sa avea 3-0, Rednic n-a fost liniștit pana la finalul meciului cu Craiova. Antrenorul lui Dinamo a facut o criza de nervi la jumatatea reprizei a doua. Rednic a știut ca Mattia Montini nu mai poate din punct de vedere fizic și a tot incercat sa-l schimbe cu Mircea Axente, care se…

- Imagine deplorabila pentru ceea ce, altadata, era un derby incantator. Pe un stadion ”Dinamo” acoperit de zapada, lucru care a intarziat startul jocului cu o ora, cateva sute de suporteri ai ”cainilor” au venit sa vada la treaba echipa de pe locul 11. Impotriva Craiovei,...

- Astazi, la conferința de presa de dinaintea meciului cu U Craiova, Mircea Rednic a parut vizibil deranjat de faptul ca Gazeta Sporturilor a scris despre activitatea de impresar a fiicei sale, Luana. "Sa fie clar, fata mea nu ia comisioane de la jucatori, da?!", a spus antrenorul lui Dinamo, vizibil…

- Viitorul s-a impus cu 4-1 in fața lui Dinamo. Mircea Rednic, tehnicianul oaspeților, anunța schimbari masive in iarna. "E dificila situația. Vin meciuri grele. Marți jucam cu CFR. Nu e o situație favorabila noua. Am aratat pana la eliminare ca putem face fața jocului.Montini și Ait-Atmane au lasat o…

- Mircea Rednic, antrenorul lui Dinamo, susține ca formația din Ștefan cel Mare a refuzat doi jucatori care in cele din urma au ajuns la Gaz Metan, echipa care a remizat aseara cu roș-albii, scor 1-1. Tehnicianul s-a referit la portughezul Carlos Fortes (4 goluri și o pasa decisiva in acest sezon) și…

- Dinamo s-a dispensat fara regrete de mai mulți fotbaliști in mercato de vara, pana sa inceapa Mircea Rednic "Marea concediere". De straini pe care-i platea cu salarii de peste 6.000 de euro pe luna. Fiecare dintre cei disponibilizați, cu eticheta "Le mulțumim pentru ceea ce au facut in tricoul lui Dinamo",…

- Al patrulea mandat al lui Mircea Rednic (56 de ani) pe banca tehnica a lui Dinamo incepe in aceasta seara, in Stefan cel Mare, cu Dunarea Calarasi (21:00), iar "Puriul" a decis sa lase in afara lotului doi dintre jucatorii pe care nu se va baza in aceasta seara.

- Mircea Rednic, noul antrenor al lui Dinamo, a comentat in cadrul conferintei de presa premergatoare meciului cu Dunarea Calarasi situatia revenirii lui Ionel Danciulescu in ”Stefan cel Mare”, dupa ce acesta a demisionat din functia de manager general al echipei. Liga 1 Betano.