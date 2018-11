Stiri pe aceeasi tema

- Mircea Rednic, antrenorul lui Dinamo, a dezvaluit la conferința de presa de dinaintea meciului cu FC Voluntari, de luni, ce transferuri pregatește echipa roș-alba și ca niciun coleg nu va pleca. "De acum inainte nu va mai pleca nimeni. Le-am zis jucatorilor ca nu mai pleaca. Ma bazez pe ei. Au plecat…

- Simbolul lui Dinamo, Cornel Dinu, nu a mai rezistat si l-a atacat pe Ilie Dumitrescu, cel care il criticase pe Mircea Rednic pentru prestatia slaba a ros-albilor din meciul din Cupa Romaniei, pierdut in fata celor de la Csikszereda, din Liga III. Clubul din Miercurea Ciuc s-a impus, scor...

- Cornel Dinu l-a criticat in termeni duri pe Ilie Dumitrescu, dupa ce fostul jucator al Stelei l-a facut praf pe Mircea Rednic in urma eliminarii lui Dinamo din optimile Cupei Romaniei de catre Csikszereda(Liga 3), scor 3-3, 8-9 in urma loviturilor de departajare. "Am vazut un expert care ii facea un…

- Ilie Dumitrescu s-a luat de Mircea Rednic pentru faptul ca nu-și asuma deloc rezultatele negative ale lui Dinamo, "cainii" fiind eliminați de Csikzereda din optimile Cupei Romaniei, 3-3, 8-9 in urma loviturilor de departajare. "Observ ca la Dinamo responsabilitatea pentru acest eșec e doar a fotbaliștilor.…

- Dinamo va juca impotriva Chiajnei, luni, de la ora 21:00. Mircea Rednic, antrenorul "cainilor", a vorbit despre meciul cu formația din Ilfov și a dezvaluit ce probleme de lot are echipa roș-alba. "Urmatorul meci e cu Chiajna, e greu. Toate meciurile sunt grele. Chiajna arata mult mai bine de la venirea…

- Actualul atacant al FCSB-ului, Harlem Gnohere, a afirmat in cadrul conferintei de presa premergatoare meciului cu FC Voluntari ca ar fi bine pentru toata lumea ca rivala vicecampioanei si fosta sa echipa, Dinamo, sa prinda play-off-ul Ligii 1 Betano.

- Prima declarație a lui Iulian Mihaescu, interimarul de la Dinamo. ”Pregatesc echipa zi de zi”. Dupa demiterea lui Florin Bratu, 38 de ani, Dinamo va merge, macar o vreme, pe mana unui tehnician cu experiența. ”Eu am condus antrenamentul de astazi. Mai multe nu știu, aflați voi, ziariștii. Pregatesc…

- Harlem Gnohere e golgeterul lui FCSB și trece prin cea mai buna perioada. Atacantul e și pe placul lui Mircea Rednic, cel care l-a adus pe cand o antrena pe Dinamo. Actualul tehnician al lui Al Faisaly recunoaște ca a facut o oferta in ziua returului cu Hajduk Split, din turul 3 preliminar din Europa…