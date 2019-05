Alcoolemie record pe drumul public de pe raza comunei Rozavlea

Consumul de alcool constituie un factor de mare risc asupra traficului rutier, influentand in mare masura producerea accidentelor de circulatie! NU CONDUCETI SUB INFLUENTA ALCOOLULUI! Politistii rutieri au depistat in weekendul care a trecut mai multi barbati care au condus autovehicule… [citeste mai departe]