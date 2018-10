Stiri pe aceeasi tema

- Mircea Rednic, antrenorul lui Dinamo, a vorbit la conferința de presa de dinaintea meciului contra Chiajnei, de luni, despre transferurile pe care le pregatește la echipa roș-alba. Intrebat daca l-ar putea readuce pe Ante Puljici, 30 de ani, Rednic a spus ca fundașul croat este o varianta pentru transfer,…

- Mircea Rednic, 56 de ani, a semnat noaptea trecuta pe doi ani cu Dinamo, informație anunțata in exclusivitate de GSP.ro (DETALII)! Antrenorul era liber de contract dupa desparțirea de Al Faisaly. "Puriul" e la al 4-lea mandat pentru. Vestea i-a bulversat pe jucatori, care nu știu de cine vor fi conduși…

- Raffaella Fico, fosta iubita a fotbalistului Ronaldo, a declarat la un post TV din Italia ca nu crede in acuzatiile care i se aduc fotbalistului despre presupusul viol si a vorbit despre obsesia pe care Ronaldo o avea in perioada in care cei doi erau impreuna. Raffaella Fico nu crede in acuzațiile…

- Tehnicianul Fabio Capello i-a criticat pe Cristiano Ronaldo si Lionel Messi pentru ca au lipsit de la gala FIFA The Best, precizand ca portughezul si argentinianul au dat dovada de lipsa de respect.

- Gigi Becali a renunțat la transferul lui Dan Nistor la FCSB și dezvaluie motivul pentru care l-a dorit pe capitanul lui Dinamo. "Daca cei de la Dinamo voiau sa il dea, ma contactau, imi spuneau sa maresc oferta. Au fost fermi, nu mai are niciun rost. Eu am vrut sa ofer chiar și 700 de mii de euro,…

- Mircea Rednic a castigat duelul de la distanta cu Gigi Becali. Ante Puljic (30 de ani), fostul fundas de la Dinamo dorit de mai mult timp de finantatorul FCSB, a semnat cu Al Faisaly, echipa "Puriului", scrieRamas liber de contract dupa despartirea de rusii de la Tom Tomsk, Puljic a intrat…

- Mircea Rednic a castigat duelul de la distanta cu Gigi Becali. Ante Puljic (30 de ani), fostul fundas de la Dinamo dorit de mai mult timp de finantatorul FCSB, a semnat cu Al Faisaly, echipa "Puriului".

- Mircea Rednic (56 de ani) l-a transferat pe Ante Puljici la echipa pe care o pregatește in Arabia Saudita, Al Faisaly, deși fundașul era dorit insistent și de FCSB. "N-am avut nicio problema ca n-ar veni. Mi-a spus ca vine si stiam ca e om de cuvant. Nu uita ca l-am ajutat in momentele grele. El era…