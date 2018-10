Mircea Rednic a fost anuntat de sefii clubului din Arabia Saudita ca-i reziliaza contractul si ca-i vor plati despagubiri conform intelegerii. Romanului i se vor achita banii la zi, plus doua salarii in avans. Cum tehnicianul lua 50.000 de dolari pe luna, sauditii scapa cu doar 100.000 de euro. Contractul pe care Rednic l-a semnat in vara era de 600.000 de euro pe sezon si era pentru un an.

