- Mijlocașul defensiv Mamoutou N'Diaye (28 de ani) și atacantul angolez Alexander Christovao (25 de ani) vor ajunge vineri dimineața in cantonamentul lui Dinamo din Antalya. Corespondentul Gazetei din Antalya, Victor Vrinceanu, transmite cele mai noi informații din cantonamentul lui Dinamo Cei doi au…

- Mircea Rednic (55 de ani) si-a dat seama ca nu poate rezista in cantonamentul din Turcia doar cu doi portari, Mihai Esanu (20 de ani) si Stefan Fara (17 ani), motiv pentru care s-a razgandit in privinta lui Vlad Mutiu (23 de ani) si l-a chemat de urgenta in stagiul de pregatire din Antalya, potrivit…

- Mirce Rednic (55 de ani) si-a dat seama ca nu poate rezista in cantonamentul din Turcia doar cu doi portari, Mihai Esanu (20 de ani) si Stefan Fara (17 ani), motiv pentru care s-a razgandit in privinta lui Vlad Mutiu (23 de ani) si l-a chemat de urgenta in stagiul de pregatire din...

- Dupa infrangerea din primul amical al lui Dinamo, 0-2 cu Hajduk Split, Mircea Rednic, antrenorul „cainilor" l-a chemat pe portarul Vlad Muțiu in cantonament. Lasat in afara lotului luat in Turcia, portarul Vlad Muțiu, 23 de ani, a fost chemat in cantonament de Mircea Rednic, anunța TV Telekom Sport.…

- Mircea Rednic cauta tot mai multe soluții pentru a-și completa lotul inainte ca echipa sa plece in cantonamentul din Turcia. Dupa Ioan Filip și Jordan Mustoe, Dinamo este aproape de inca un transfer. In cantonamentul din aceasta iarna, Rednic il va testa pe Kevin Krans, un francez de 25 de ani. ...

- Mircea Rednic a luat o decizie surprinzatoare in ziua in care Dinamo s-a reunit, iar atacantul Daniel Popa (23 de ani) va merge alaturi de echipa din Stefan cel Mare in cantonamentul din Antalya, Turcia, care va incepe pe 11 ianuarie. In plus, si croatul Tomislav Gomelt a fost "salvat".

- In plin proces de cautare a viitoarelor transferuri in strainatate, Mircea Rednic iși indreapta atenția și spre Academia lui Dinamo. Astfel,"Puriul" va coopta in lotul cu care se va deplasa in cantonamentul din Antalya 4 jucatori tineri, de la echipa U19 a clubului. ...

- Remiza alba cu gust de infrangere de la Chiajna a dinamitat situația și așa incordata la Dinamo. Fanii roș-albi și-au pierdut rabdarea de prin minutul 60 cu fotbaliștii lui Mircea Rednic și i-au apostrofat la greu. Și, cum nu era de ajuns, atmosfera a luat foc la schimbarea lui Armando Cooper. E foarte…