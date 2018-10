Mircea Rednic a fost DEMIS de arabii de la Al Faisaly

Antrenorul Mircea Rednic a ramas fara echipa. Conducerea gruparii din prima liga din Arabia Saudita, Al Faisaly, a decis sa il demita pe tehnicianul roman, dupa ce formația a caștigat un singur meci in ultimele cinci partide disputate, scrie Mediafax.

"A fost demis pentru ca echipa nu mai depune efortul și nu mai are ambiția, de care a dat dovada il sezonul trecut. Echipa nu mai are personalitate și nici antrenorul nu o ajuta, dar promitem sa redresam formația in perioada urmatoare", sunt cuvintele scrise pe site-ul saudileague.com.

Conducerea gruparii Al Faisaly a precizat cu…