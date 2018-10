Stiri pe aceeasi tema

- Directorul stiintific al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, Mircea Radulian, a declarat pentru Știrile Pro TV ca, din punct de vedere statistic, Romania trebuie sa se aștepte ”oricand” de acum incolo la un seism mare. Radulian subliniaza faptul ca ultimul ”cutremur…

- Mircea Radulian, directorul stiintific al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, susține ca apariția unui astfel de cutremur in Romania, ca cel de duminica dimineața, poate avea un efect benefic.

- Directorul științific al Institutului Național de Fizica Pamantului a facut declarații despre seismul care s-a produs duminica dimineața in Romania. Un cutremur cu magnitudinea 5,8 a avut loc in Romania, in noaptea de sambata spre duminica . Seismul s-a produs la ora 3:38 in județul Buzau. Acesta…

- ALERTA MAXIMA! CUTREMUR PUTERNIC in Romania. Vezi ce magnitudine a avut.. Un cutremur cu magnitudinea 5,8 pe scara Richter s-a produs in nopatea de sambata spre duminica, la ora 3.38, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau. Seismul a fost deja urmat de o replica, de mai mica intensitate. Potrivit INFP,…

- Mircea Radulian, directorul stiintific al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, a explicat, in direct la Digi24, ca este normal, ca la un anumit interval de timp, sa apara astfel de cutremure moderate. El susține ca apariția unui astfel de cutremur in Romania poate…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,1 pe scara Richter a avut loc joi dimineata, in zona seismica Muntenia, judetul Buzau, la o adancime de doar 23 de kilometri, potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP).

- Un cutremur cu magnitudinea 3,5 pe scara Richter s-a produs duminica dimineata, la ora locala 5:28, in judetul Buzau, zona seismica Vrancea, conform datelor publicate Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, scrie Hotnews. Seismul a avut loc la o ...

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,2 grade pe scara Richter s-a produs sambata dimineata in judetul Buzau, zona seismica Vrancea, la o adancime de doar 10 kilometri, potrivit Institutului National pentru Fizica Pamantului (INFP).