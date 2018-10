Stiri pe aceeasi tema

- Referendum: 1.12% prezența la vot in Teleorman, la ora 10.00 in Eveniment / on 06/10/2018 at 12:23 / La nivel național, pana la ora 10.00, au votat la referendumul pentru redefinirea familiei 0.97% dintre alegatori, potrivit datelor centralizate de Biroul Electoral Central. In judetul Teleorman,…

- Mircea Radu susține ca a avut parte de reacții neașteptate din partea unor oameni, dupa ce a susținut ca vrea sa mearga la referendumul de modificare a Constituției. „«OOOOpaaa, Mircea Radu e homofob». «A trezit in alți barbați pofte…» «Ține partea soților care iși bat nevestele». «Mircea…

- Prezentatorul TV Mircea Radu (49 de ani) condamna criticile primite dupa ce a dezvaluit ca va merge la referendum si explica faptul ca a ales sa-si declare optiunea pentru ca este crestin. De asemenea, este de parere ca „parca nicio cazua n-a scos la iveala atatia romani determinati sa nu mai fie priviti…

- Prezentatorul de televiziune Mircea Radu este dezamagit de discuțiile pe marginea referendumului pentru redefinirea familiei. In urma cu cateva zile, Mircea Radu și-a spus parerea despre referendumul pentru familie, care va avea loc in zilele de 6 și 7 octombrie. El a afirmat ca va merge la vot . Acum,…

- Artistul Tudor Chirila a facut noi declarații despre referendumul pentru redefinirea familiei, care va avea loc in zilele de 6 și 7 octombrie. In urma cu cateva zile, Tudor Chirila a afirmat ca nu intenționeaza sa mearga la vot la referendumul pentru familie . Artistul a facut noi declarații despre…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anunțat, pe Facebook, ca va merge la referendumul din 6-7 octombrie și va vota DA."“Familia este legatura noastra cu trecutul si puntea catre viitor”.Pentru mine, casatoria inseamna comuniunea bazata pe iubire si respect dintre o femeie…

- Valentina Pelinel și Cristi Borcea s-au cununat civil in urma cu doua zile, iar acum se pregatesc sa ajunga și in fața altarului, iar nașii vor fi Marius Vizer, președintele Federației Internaționale de Judo, și soția sa, Irina Nicolae, cunoscuta publicului de pe vremea cand canta in trupa A.S.I.A.…