Mircea Radu a ajuns la 50 de ani. “Nu mai sunt tanar, dar…”

- Un tânar de 21 de ani a fost arestat preventiv miercuri, pentru 30 de zile, dupa ce, în urma cu o saptamâna, s-a sustras controlului rutier si a pus în pericol viata unui agent de circulatie pe care l-a acrosat cu autoturismul,

- Bianca Dragușanu a facut o declarație cu totul neașteptata despre fostul ei partener de viața și tatal fiicei sale, prezentatorul de televiziune Victor Slav. Au fost casatoritți, au ajuns la divorț, s-au impacat și au facut un copil, dupa care au ajuns din nou la separare anul acesta. Bianca Dragușanu…

- Liviu Dragnea s-a aratat "extrem de dezamagit" de pozitiile adoptate, luni seara, in comisia LIBE de prim-vicepresedintele CE, Frans Timmermans, si de ceilalti oficiali europeni prezenti la dezbatere. Liderul PSD a sustinut ca de-abia acum Justitia a obtinut independenta totala si ca MCV nu mai are…

- ”Eu cred ca ar trebui sa i se puna capat acestui MCV, pentru ca acest Mecanism nu a vorbit niciodata despre abuzuri, despre protocoalele secrete, despre viețile distruse de abuzurile din justiție. In ceea ce privește protestele din 10 august, au aparut pe internet imagini cu intervenții ale…

- Bianca Dragușanu a facut publica o inregistrare care lasa loc speculațiilor in ceea ce privește relația pe care aceasta o are cu tatal fiicei sale, Victor Slav, de care s-a desparțit in urma cu cateva luni. Bianca Dragușanu și Victor Slav s-au separat, insa cei doi fac tot posibilul ca fiica lor, Sofia…

- Catalin Botezatu a facut marturisiri despre povestea de dragoste pe care a trait-o cu Bianca Dragușanu. El a avut numai cuvinte de lauda la adresa fostei sale iubite. Despre povestea de dragoste dintre Catalin Botezatu și Bianca Dragușanu s-au spus foarte multe lucruri de-a lungul anilor, unele mai…

- „Suspendarea președintelui Klaus Iohannis – tot mai depașit de cerințele și demnitatea funcția pe care o ocupa – este o decizie de maxima responsabilitate, care presupune o evaluare atenta a posibilelor riscuri și consecințe”, a transmis departamentul de comunicare ALDE. „Propunerea este pe…

- Juecatorul Cristi Danilet, fost membru CSM, reactioneaza la declaratiile lui Liviu Dragnea, dupa ce liderul PSD a sustinut ca a fost tinta unei tentative de asasinat. Magistratul nu da nume, pentru a nu putea fi tinta unei actiuni disciplinare."Azi am aflat ca Romania e țara tentativelor.…