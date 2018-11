Stiri pe aceeasi tema

- Dinamo a obținut un punct norocos cu Gaz Metan, 1-1, dar jucatorii lui Rednic considera ca ar fi meritat victoria. "Aveam nevoie de victorie, din pacate atat am putut. Ne-am dorit sa jucam la victorie. Gaz Metan a avut doar golul și o alta ocazie, acea bara venita dintr-un clinci. Meritam sa caștigam,…

- FC Botosani are meci greu pe teren propriu, impotriva campioanei en-titre, CFR Cluj. Moldovenii vin dupa o infrangere pe teren propriu, impotriva celor de la Viitorul, iar meciul cu trupa lui Conceicao a fost prilejul perfect pentru ca acestia sa-si inaugureze noile echipamente.

- Bayern Munchen a continuat astazi seria rezultatelor sub așteptari din Bundesliga. Bavarezii au remizat pe teren propriu cu Freiburg, 1-1, și sunt acum la patru lungimi in spatele liderului Borussia Dortmund. Dupa un meci foarte slab, echipa lui Niko Kovaci a deschis scorul in minutul 80, cand a inscris…

- Eliminarea lui Dinamo din Cupa Romaniei, de o echipa din esalonul al treilea reprezinta o contraperformanta istorica. Mai exact, bucurestenii nu mai trecusera printr-un astfel de episod de 45 de ani.

- ASU Politehnica a cedat trei puncte importante acasa intr-un derby atipic cu rivala UTA Arad. Meciul marcat de doliul ultrașilor oaspeți a fost caștigat de elevii lui Ionuț Popa cu 3-1 (2-0), mai ales grație startului mai bun de joc. Circa 4.000 de spectatori au venit sa vada un derby al Vestului indoliat…

- Susținuți de un numar mare de fani în tribunele cefereului, „studenții” antrenați de Calin Salagean au început mai bine meciul, deschizând scorul, în minutul 10, prin Florin Burghele. Raspunsul gazdelor s-a vazut dupa 13 minute, Petrila reușind sa egaleze…

- Intrebarea ce se intampla cu Niculescu dupa numirea lui Rednic a stat pe buzele tuturor dinamoviștilor azi noapte. Președintele Alexandru David a fost azi noapte acasa la tehnicianul dinamoivst pentru a-i propune un nou contract. Clau-gol a refuzat vehement propunerea de a continua in stafful lui Rednic,…