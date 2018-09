PREMIERA: Claudiu Dumitrache a revenit cu o noua piesa!

In timpul muncii neincetate si proiectelor in lucru, Claudiu a ales sa lanseze in aceasta toamna, piesa “Iubirea ce nu s-a vrut” in colaborare cu celebrul pianist olandez – Jurrivh. Piesa se mai poate gasi si in varianta engleza, lansata de Bmike feat. Jurrivh. Varianta in limba romana, vorbeste… [citeste mai departe]