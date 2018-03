Mircea Negulescu, la DNA

Stiri pe aceeasi tema

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a acordat miercuri, pentru 9 mai, un nou termen la care urmeaza sa fie discutat raportul intocmit de Inspectia Judiciara cu privire la savarsirea de catre procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, si procurorul-sef adjunct, Marius…

- Nu se poate angaja raspunderea procurorului cu functie de conducere pentru un act intocmit personal de procurorul din subordine, potrivit motivarii avizului negativ dat de Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) cererii de revocare a Laurei Codruta Kovesi de la sefia...

- In sedinta din data de 14 martie 2018, Sectia pentru judecatori in materie disciplinara a Consiliului Superior al Magistraturii a hotarat urmatoarele: A admis, in parte, actiunea disciplinara formulata de Inspectia Judiciara impotriva domnului Coada Ciprian, judecator in cadrul Curtii de Apel Constanta…

- Avizul negativ privind propunerea de revocare a Laurei Codruta Kovesi din functia de procuror-sef al DNA a fost motivat si inaintat decidentilor, a anuntat vineri Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii.

- Sectia de procurori a CSM a publicat motivarea avizului negativ dat in numai 10 minute solicitarii venite de la ministrul justitiei de revocare din functie a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. „€In urma avizului nefavorabil privind propunerea ministrului justitiei de revocare a doamnei Laura Codruta Kovesi…

- Consiliul Superior al Magistraturii anunta ca a trimis la Cotroceni motivarea avizului consultativ negativ pe solicitarea ministrului Justitiei de revocare a sefei DNA."In urma avizului nefavorabil privind propunerea ministrului justitiei de revocare a doamnei Laura Codruta Kovesi din functia…

- Sectia pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii a decis miercuri sanctionarea disciplinara, prin suspendarea pe o perioada de 6 luni, a judecatoarei Mariana Moncea de la Tribunalul Bucuresti, au precizat, pentru AGERPRES, surse din CSM. Conform surselor citate,…

- Ani de zile procurorul Mircea Negulescu a fost protejat de la cel mai inalt nivel. Mihai Gadea a prezentat actul oficial care confirma dezvaluirile facute la Antena 3. Secția de procurori a CSM a recunoscut ca procurorul Negulescu era unul dintre cei mai nocivi oameni din sistem. Documentul…

- Sediul unitatii „de elita” a DNA a ajuns sub lupa Inspectiei Judiciare. Mai exact, inspectorii se afla la sediul DNA Ploiesti inca de vineri dimineața, de la ora 7.00, unde verifica mai multe documente. Reamintim ca, in ultima perioada, peisajul justiției din țara noastra a fost unul tulbure, presarat…

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a decis marti suspendarea din functie a procurorului Mircea Negulescu. Masura este valabila pana la solutionarea recursului anchetatorilor impotriva deciziei de excludere a acestuia din magistratura.

- Mircea Negulescu, fostul procuror de la DNA Ploiești, ajuns deja celebru, a depus o contestație cu privire la decizia de a fi exclus din magistratura. La sfarșitul lunii ianuarie, Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a decis excluderea procurorului supranumit „Portocala”,…

- Gest neasteptat din partea fostului procuror, Mircea Negulescu! Procurorul Portocala se va prezenta in instanta pentru a contesta decizia secției pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii de a-l exclude din magistratura, potrivit Romania TV.Citeste si: ALERTA - Codrin Stefanescu…

- Laura Codruța Kovesi, prezentata ca o eroina de Washington Post. Șefa „asediata” a anticorupției din Romania, așa cum este descrisa de jurnaliștii americani, a afirmat ca procurorii DNA au investigat un numar record de cazuri, in contextul in care atacurilor politice asupra luptei impotriva corupției…

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a discutat, in sedinta de marti, propunerea ministrului Justitiei privind revocarea din functie a procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie. Dupa ce Tudorel Toader a citit, la inceputul sedintei, raportul prin care cere ...

- Laura Codruta Kovesi, procurorul-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, este audiata astazi de Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, in contextul solicitarii ministrului Justitiei de revocare din functie a sefei DNA. La discutii participa si Tudorel Toader, dar si procurorul…

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) discuta marti solicitarea ministrului Justitiei de revocare a procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi. La sedinta sunt asteptati atat Kovesi, cat si ministrul Justitiei, Tudorel Toader. Peste o mie de magistrati au transmis,…

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) discuta, astazi, solicitarea ministrului Justitiei privind revocarea din functie a procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), Laura Codruta Kovesi.

- 'Nu e problema partidului', a spus secretarul general al partidului, Marian Neacsu, intrebat de jurnalisti despre revocarea lui Kovesi. De asemenea, intrebat daca exista o strategie in PSD pe aceasta tema, el a aratat ca acest subiect nu este pe agenda social-democratilor, noteaza Agerpres.…

- Sefa Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi, va fi audiata marti, la CSM, in cadrul procedurii declansate de ministrul Justitiei, Tudorel Toader, de revocare a ei din functie. ”In intampinarea interesului general suscitat de avizul consultativ solicitat Consiliului Superior al Magistraturii,…

- Prima intalnire Iohannis-Toader dupa scandalul izbucnit in justiția din Romania! Mai exact, ministrul Justiției, Tudorel Toader, va fi prezent marți la ceremonia primirii magistraților absolvenți ai Institutului Național al Magistraturii, organizata la Palatul Cotroceni. Reamintim ca, in ultima perioada…

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a luat act luni de suspendarea din functie a procurorului Mihaiela Moraru Iorga, dupa ce a fost trimisa in judecata pentru favorizarea faptuitorului si fals intelectual.

- Fostul deputat Vlad Cosma a fost citat pentru marti, la ora 11,00, la Parchetul General, pentru a fi audiat in legatura cu plangerea pe care a depus-o impotriva a patru procurori de la DNA Ploiesti, printre care Lucian Onea si Mircea Negulescu, pe care ii acuza de compromiterea intereselor Justitiei,…

- Presedintele CSM, despre situatia DNA: Solicit urgentarea procedurilor Presedintele CSM, judecatorul Simona Marcu, a cerut, miercuri, public, institutiilor abilitate, urgentarea procedurilor privind situatie din DNA pentru a reda increderea cetatenilor in justitie. „Presedintele Consiliului…

- Consiliul Superior al Magistraturii isi va preciza, miercuri, pozitia fata de scandalul declansat dupa ce fostul deputat PSD, Vlad Cosma, cercetat de DNA pentru coruptie, a facut publice mai multe inregistrari audio cu procurorii DNA Prahova, Lucian Onea si Mircea Negulescu, care vorbeau despre aranjarea…

- Sectia de urmarire penala si criminalistica a Parchetului General face cercetari intr-o cauza penala constituita ca urmare a inregistrarii unei plangeri penale si care vizeaza aspectele prezentate de catre mass-media in legatura cu situatia de la DNA Ploiesti, transmite News.ro . “Ca urmare a solicitarilor…

- Mircea Negulescu, procuror suspendat, ar putea afla, marti, daca va fi exclus din magistratura. Asta pentru ca Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) urmeaza sa pronunte o solutie in privinta abaterilor pe care acesta le-ar fi comis.

- Procurorul "Portocala" a fost exclus din Magistratura! Procesele in care Negulescu este acuzat de abuzuri la adresa unor politicieni si oameni de afaceri abia incep! UPDATE: Procurorul "Paraditu' la cetateni", in cazul caruia Inspectia Judiciara a deschis trei dosare disciplinare, a fost exclus din…

- Sectia pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a decis, marti, excluderea din magistratura a procurorului Mircea Negulescu, acuzat, printre altele, ca a luat legatura cu un suspect in mai multe dosare, au declarat surse din Consiliu pentru ...

- Sectia pentru procurori in materie disciplinara din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii a decis, marti, excluderea din magistratura a lui Mircea Negulescu, au precizat, pentru AGERPRES, surse din CSM. Decizia nu este definitiva. AGERPRES/(AS - autor: Mihai Stoica, editor: Georgiana…

- Cazul procurorului DNA Mircea Negulescu, pe numele caruia au fost deschise trei actiuni disciplinare, a fost discutat marti in Sectia pentru procurori a CSM. S a decis ca Negulescu sa fie exclus din magistratura, dar decizia nu este definitiva, poate fi atacata la ICCJ, informeaza Realitatea.net. Sectia…

- Sectia pentru procurori in materie disciplinara din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) ar putea pronunta, marti, decizia cu privire la actiunile disciplinare formulate impotriva procurorului DNA Mircea Negulescu. Pe 4 mai 2017, Inspectia Judiciara anunta, in urma exercitarii actiunii…

- Sectia pentru procurori in materie disciplinara a Consiliului Superior al Magistraturii ar putea sa ia o decizie, marti, in privinta procurorului Mircea Negulescu, in cazul caruia Inspectia Judiciara a deschis trei dosare disciplinare. In prezent, procurorul DNA, care a instrumentat dosarul in care…

- Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) ia in discutie, joi 25 ianuarie, propunerea de delegare in functia de presedinte al Sectiei penale a Inaltei Curti de Casatie si Justitie a judecatoarei Mirela Sorina Popescu, originara din Argeș, care ocupa aceeasi pozitie din 24…

- Sectia pentru procurori în materie disciplinara din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii a amânat pentru 30 ianuarie pronuntarea deciziei cu privire la actiunile disciplinare formulate împotriva procurorului Mircea Negulescu. Pe 4 mai 2017, Inspectia Judiciara (IJ) din cadrul…

- Sectia pentru procurori in materie disciplinara din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) au decis sa amane pentru 30 ianuarie luarea unei decizii in privința procurorului Mircea Negulescu. Pe 4 mai 2017, Inspectia Judiciara (IJ) din cadrul CSM anunta, in urma exercitarii actiunii…

- Sectia pentru procurori în materie disciplinara din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) ar putea pronunta marti decizia cu privire la actiunile disciplinare formulate împotriva procurorului Mircea Negulescu. Pe 4 mai 2017, Inspectia Judiciara (IJ) din cadrul CSM anunta, în…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie solicita Consiliului Superior al Magistraturii o noua sedinta pentru numirea in functie a presedintelui Sectiei Penale. Judecatorul Mirela Sorina Popescu, actualul sef al Sectiei, ar fi urmat sa sustina interviul in Sectia de Judecatori, insa s-a decis amanarea.

- Inspectia Judiciara cere cercetarea disciplinara a șefei DNA Sefa Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi. Foto: Arhiva. Sefa DNA, Laura Codruta Kövesi, va fi cercetata disciplinar de catre Sectia de procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, dupa ce Inspectia Judiciara…

- Judecatoarea Simona Camelia Marcu a fost aleasa, vineri, presedinte al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). AGERPRES/(AS - editor: Madalina Cochinescu Verman, editor online: Anda Badea)

- Judecatoarea Simona Camelia Marcu, membru CSM din partea Inaltei Curti de Casatie si Justitie, si-a anuntat vineri candidatura pentru functia de presedinte al Consiliului Superior al Magistraturii. Ea isi va prezenta in sedinta CSM proiectul de management. AGERPRES/(AS - autor: Madalina…